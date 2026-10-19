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1860 से चली आ रही है अल्मोड़ा की बद्रेश्वर रामलीला, नंदा देवी का प्रांगण बनता है साक्षी

उत्तराखंड की सबसे पुरानी रामलीला का इतिहास अल्मोड़ा से जुड़ा ( VIDEO-ETV Bharat )

अल्मोड़ा: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा इन दिनों भक्ति के रंगों में डूबी हुई है. कुमाऊं में रामलीला के मंचन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई. कुमाऊं में पहली रामलीला 1860 में अल्मोड़ा नगर के बद्रेश्वर मंदिर से तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर स्व. देवीदत्त जोशी ने कराई. बद्रेश्वर में होने वाली रामलीला का मंचन बाद में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास त्युनरा मोहल्ले में हुआ. इसके बाद यह रामलीला नंदा देवी के प्रांगण में की जाने लगी, जो अब तक लगातार बदस्तूर जारी है. शारदीय नवरात्र के अवसर पर नगर के आठ स्थानों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है. देर रात्रि तक हो रही रामलीला के मंचन में दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. कुमाऊं की सबसे प्राचीन नंदा देवी रामलीला के अलावा हुक्का क्लब, धारानौला, एनटीडी, सरकार की आली, कर्नाटक खोल, राजपुरा ओर खत्याड़ी में रामलीला का मंचन किया जा रहा है.

सबसे पुरानी है अल्मोड़ा की रामलीला: अल्मोड़ा में सन 1860 में रामलीला का मंचन बद्रेश्वर शिवमंदिर में पहली बार की गई. इस दौरान न तो विद्युत व्यवस्था थी और न ध्वनि विस्तारक यंत्र थे. उस समय रामलीला का मंचन चीड़ की लकड़ी की मशाल बनाकर किया जाता था. बद्रेश्वर मंदिर के आस-पास की जमीन पर विवाद होने के बाद इस रामलीला का मंचन एक बार जीआईसी अल्मोड़ा में भी किया गया. उसके बाद इसी रामलीला का मंचन दो बार त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास त्यूनरा में किया गया. उसके बाद इसी रामलीला का मंचन नंदा देवी मंदिर में किया गया जो अनवरत आज भी हो रहा है. इसके बाद रामलीला पूरे कुमाऊं में होने लगी. आज कुमाऊं के लोग जहां रहते हैं, वहां इसका मंचन कर रहे हैं.