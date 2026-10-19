1860 से चली आ रही है अल्मोड़ा की बद्रेश्वर रामलीला, नंदा देवी का प्रांगण बनता है साक्षी
उत्तराखंड की सबसे पुरानी रामलीला का इतिहास अल्मोड़ा से जुड़ा है. 1860 में पहली बार शुरू हुई रामलीला को अब 166 साल हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 2:56 PM IST
अल्मोड़ा: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा इन दिनों भक्ति के रंगों में डूबी हुई है. कुमाऊं में रामलीला के मंचन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई. कुमाऊं में पहली रामलीला 1860 में अल्मोड़ा नगर के बद्रेश्वर मंदिर से तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर स्व. देवीदत्त जोशी ने कराई. बद्रेश्वर में होने वाली रामलीला का मंचन बाद में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास त्युनरा मोहल्ले में हुआ. इसके बाद यह रामलीला नंदा देवी के प्रांगण में की जाने लगी, जो अब तक लगातार बदस्तूर जारी है. शारदीय नवरात्र के अवसर पर नगर के आठ स्थानों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है. देर रात्रि तक हो रही रामलीला के मंचन में दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. कुमाऊं की सबसे प्राचीन नंदा देवी रामलीला के अलावा हुक्का क्लब, धारानौला, एनटीडी, सरकार की आली, कर्नाटक खोल, राजपुरा ओर खत्याड़ी में रामलीला का मंचन किया जा रहा है.
सबसे पुरानी है अल्मोड़ा की रामलीला: अल्मोड़ा में सन 1860 में रामलीला का मंचन बद्रेश्वर शिवमंदिर में पहली बार की गई. इस दौरान न तो विद्युत व्यवस्था थी और न ध्वनि विस्तारक यंत्र थे. उस समय रामलीला का मंचन चीड़ की लकड़ी की मशाल बनाकर किया जाता था. बद्रेश्वर मंदिर के आस-पास की जमीन पर विवाद होने के बाद इस रामलीला का मंचन एक बार जीआईसी अल्मोड़ा में भी किया गया. उसके बाद इसी रामलीला का मंचन दो बार त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास त्यूनरा में किया गया. उसके बाद इसी रामलीला का मंचन नंदा देवी मंदिर में किया गया जो अनवरत आज भी हो रहा है. इसके बाद रामलीला पूरे कुमाऊं में होने लगी. आज कुमाऊं के लोग जहां रहते हैं, वहां इसका मंचन कर रहे हैं.
स्थानीय लोग निभा रहे पात्रों का अभिनय: नगर के आठ स्थानों पर हो रही रामलीला को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. शास्त्रीय रागों पर आधारित इस रामलीला की विशेषता है कि इसमें लय बद्ध की गई चौपाइयां, दोहे रामायण से लिए गए हैं और इनका गायन शास्त्रीय रागों पर किया जाता है. जिम्में राग यमन, मालकौंस, जैजवंती, बिहाग, भैरवी, जोगिया, बागेश्री आदि राग शामिल हैं.
नृत्य सम्राट उदय शंकर भी रहे प्रभावित: अल्मोड़ा नगर में 1940-41 में विख्यात नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर ने छाया चित्रों के माध्यम से रामलीला में नवीनता लाने का प्रयास किया. हालांकि स्वं. पंडित उदय शंकर द्वारा प्रस्तुत रामलीला यहां की परंपरागत रामलीला से काफी भिन्न थी. लेकिन उनके छायाचित्र और नृत्य की छाप यहां की रामलीला पर अवश्य पड़ी.
आधुनिक उपकरणों का हो रहा उपयोग: वर्तमान में रामलीला में प्रोजेक्टर और विभिन्न आधुनिक लाइट सहित साउंड सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा है, जो रामलीला मंचन को सुंदर बना रहा है.
रामलीला मंचन को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग: कुमाऊं में पहली रामलीला 1860 में अल्मोड़ा नगर के बद्रेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई. जिसका श्रेय तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर स्व. देवीदत्त जोशी को जाता है. इसके बाद अनेक स्थानीय लोग इस परंपरा को लगातार निभाते आए. जिनमें स्व. नंदन जोशी, स्व. डा जगन्नाथ सनवाल, स्व. भवानी दत्त पांडे, स्व. चंद्र सिंह, स्व. उदय लाल साह, स्व. भुवन चंद जोशी कलाकार, स्व. भैरव दत्त तिवारी, स्व. शिवचरण पांडे इस परंपरा को आगे बढ़ाते चले गए.
नए बाल कलाकार हो रहे आकर्षित: रामलीला मंचन से बच्चे भी आकर्षित होने लगे हैं. पूर्व में रामलीला के मंचन के लिए नए कलाकारों की कमी दिखाई दे रही थी. लेकिन अब नए युवा भी रामलीला मंचन से जुड़ने लगे हैं.
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