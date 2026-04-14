ETV Bharat / state

कटनी में 163 बच्चों को ट्रेन से उतारने का मामला, परिजनों के बयान दर्ज, 8 लोगों पर मुकदमा

परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित मदरसे भेजने पर दी थी सहमति.

163 MINOR CHILDREN TAKEN OFF KATNI
बच्चों को ट्रेन से उतारने का मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कटनी: कटनी के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर शनिवार को पटना-पुणे एक्सप्रेस से एक साथ 167 नाबालिग बच्चों को उतारा गया था. बच्चों से काम कराए जाने की आशंका और उनको महाराष्ट्र ले जाने की सूचना के बाद मामला और गंभीर हो गया. सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल सुरक्षा अधिकारी और रेलवे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सभी बच्चों को ट्रेन से उतारकर सुरक्षा घेरे में लिया गया और जांच प्रक्रिया शुरू की गई.

जीआरपी ने मामले में बच्चों को महाराष्ट्र ले जाने वाले 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला

बड़ी संख्या में बच्चों के परिजन अब कटनी जीआरपी थाने पहुंचे हैं, जहां पुलिस उनके बयान दर्ज कर पूरे मामले की सच्चाई जानने में जुटी है. जीआरपी ने इस मामले में बच्चों को महाराष्ट्र ले जाने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कटनी में 163 बच्चों को ट्रेन से उतारने का मामला (ETV Bharat)

कटनी जीआरपी थाने पहुंचे डीएसपी विजय गौठरिया ने बताया कि संदिग्ध सूचना के आधार पर जीआरपी, आरपीएफ और बाल सुरक्षा आयोग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पटना-पुणे एक्सप्रेस से करीब 163 बच्चों को उतारा था. बच्चों को फिलहाल कटनी और जबलपुर के बाल गृहों में सुरक्षित रखा गया है.

163 MINOR CHILDREN TAKEN OFF KATNI
बच्चों के परिजनों के बयान दर्ज (ETV Bharat)

परिजनों ने कहा, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए महाराष्ट्र के मदरसे में भेजने पर दी थी सहमति

डीएसपी के मुताबिक, शुरुआती जांच में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है. इधर, बड़ी संख्या में बच्चों के परिजन जीआरपी थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज करा रहे हैं. परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और तालीम के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित मदरसे भेजने की सहमति दी थी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला मानव तस्करी से जुड़ा है या वैध सहमति के तहत बच्चों को भेजा जा रहा था.

TAGGED:

PATNA PUNE EXPRESS CHILD RESCUE
KATNI 163 MINOR CHILDREN TAKEN OFF
KATNI NEWS
163 MINOR CHILDREN TAKEN OFF KATNI
KATNI STATION CHILDREN RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.