विदेश में फंसे 161 भारतीय मजदूर; अंबेडकरनगर के युवक ने लगाई मदद की गुहार
आबिद ने बताया कि इन लोगों को बीते तीन महीनों से भोजन और पैसे की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 2:42 PM IST
अंबेडकरनगर: सऊदी अरब के अबहा शहर में करीब 161 भारतीय श्रमिक फंसे हुए हैं. इनमें अंबेडकरनगर के भी कई लोग शामिल हैं. जिले के रहने वाले सैयद आबिद हुसैन ने वीडियो जारी करके भारतीय विदेश मंत्रालय और दूतावास से सभी भारतीयों को वापस लाने की अपील की है.
सैयद आबिद हुसैन ने बताया कि अंबेडकरनगर के ग्राम अमिया के एक परिवार ने संपर्क किया, उन्होंने 161 भारतीयों में से संतोष कुमार और हिरदेश कुमार से बात करवाई. इन श्रमिकों ने बताया कि उन्हें न तो घर भेजा जा रहा है और न ही खाने की व्यवस्था है. वह तीन महीने से आधा पेट खाकर गुजारा कर रहे हैं.
आबिद हुसैन ने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों के दस्तावेज लेकर विदेश मंत्रालय एवं भारत के महावाणिज्य दूतावास जद्दाह को पत्र लिखे हैं. आबिद बताते हैं कि इन भारतीयों ने आबिद को एक वीडियो भी भेजी है, जिसमें वह परेशानी बयां कर रहे हैं.
आबिद ने बताया कि रोजगार के नाम पर भेजे गए इन लोगों को बीते तीन महीनों से भोजन और पैसे की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इनके घर से इन्हें खाने-पीने के लिए पैसे भेजे जा रहे हैं. हमने केस विदेश मंत्रालय और जद्दा काउंसलेट को भेज दिया है.
कौन हैं सैयद आबिद: अंबेडकरनगर के ग्राम रुद्रपुर भगाही निवासी सैयद आबिद हुसैन पिछले 10-12 सालों से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी कराने की मुहिम में जुटे हैं. अब तक हजारों लोगों की वतन वापसी कराने में सफल रहे सैयद आबिद हुसैन को रियल लाइफ बजरंगी भाईजान भी कहा जाता है.
आबिद पेशे से वॉल डिजाइनर स्पेशल इफेक्ट पेंटर भी है. इसके जरिए लोगों को भारत में रोजगार देते है. विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद के लिए इन्हें कई संस्थानों ने सम्मानित किया है.
