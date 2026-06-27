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जयपुर में जुटे देशभर के 1600 सीए स्टूडेंट, यहां मिलेगा भविष्य की तकनीकों का प्रशिक्षण

जयपुर: देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) आने वाले विकसित भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्हें केवल टैक्स और ऑडिट तक सीमित न रहकर पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता, कॉरपोरेट गवर्नेंस और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी. ये बात राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में 'द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)' के 'क्षितिज' कार्यक्रम में कही.

देशभर से लगभग 1600 सीए छात्र शनिवार को जयपुर में जुटे, जहां उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैक्स मैनेजमेंट, लीडरशिप और इमर्जिंग ऑपर्च्युनिटीज जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस दौरान राज्यपाल ने कहा, सीए प्रोफेशनल्स आयकर और जीएसटी कानूनों की पालना सुनिश्चित कराने के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के ऑडिट के प्रति भी सजग रहें. उद्योग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड का पालन करेंगे तो आर्थिक विकास के साथ जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से भी देश को बचाया जा सकेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैपिटल बजटिंग, वित्तपोषण, बजट पूर्वानुमान और वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से कार्य करें, जिससे देश के राजस्व और आर्थिक विकास को नई गति मिले.

राज्यपाल सहित अन्य पदाधिकारी क्या बोले आप भी सुनिये. (ETV Bharat Jaipur)

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भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने का आह्वान :आईसीएआई के आदर्श वाक्य 'य एष सुप्तेषु जागर्ति' का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कठोपनिषद का ये संदेश छात्रों के जीवन का मार्गदर्शक बनना चाहिए. जब सभी सो रहे हों, तब भी सजग रहकर राष्ट्रहित में कार्य करना ही सच्चे प्रोफेशनल की पहचान है. उन्होंने सीए छात्रों से भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को अपनाते हुए आधुनिक तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आगे बढ़ने का आह्वान किया.

सीएसआर का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे :राज्यपाल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियों और उद्योगों को ऐसे सुझाव दें कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के उन क्षेत्रों तक पहुंचे, जहां इसकी सर्वाधिक जरूरत है. उन्होंने वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया. राज्यपाल ने कहा कि किसी सीए की पहचान केवल कम टैक्स दिलाने से नहीं होती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, गोपनीयता और जोखिम का सही आकलन करने की क्षमता होती है. बैंक भी किसी कंपनी को ऋण देने से पहले उसके ऑडिट पर भरोसा करते हैं.