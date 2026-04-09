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कस्टमर केयर और टेक सपोर्ट के नाम पर विदेशी नागरिको से करते थे ठगी, 16 गिरफ्तार

डॉलर में ठगी करने वाले एक और फर्जी कॉल सेंटर का साइबर क्राइम नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया.

साइबर थाना पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार
साइबर थाना पुलिस ने 16 आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 9, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: विदेशी नागरिकों से डॉलर में ठगी करने वाले एक और फर्जी कॉल सेंटर का साइबर क्राइम नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया है. सेक्टर-16 नोएडा में चल रहे इस कॉल सेंटर से 16 लोगों को आज गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी इंटरनेट पर पेड विज्ञापन पर कस्टमर केयर नंबर जारी कर विदेशी नागरिकों को फंसाते थे और फिर टेक सपोर्ट के नाम पर मोटी रकम वसूल लेते थे.

पुलिस के मुताबिक इस प्रकार धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि को आरोपी क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से परिवर्तित कर हवाला चैनल के जरिए प्राप्त करते थे. इनके पास से बरामद मोबाइल फोन व लैपटॉप की जानकारी से करोड़ों रुपये के लेन-देन से सबूत मिले हैं. पुलिस ने मौके से 4 लैपटॉप, 15 डेस्कटॉप, 15 मॉनिटर, 16 मोबाइल फोन, 16 माइक-हेडफोन, दो राउटर और एक मॉडम बरामद किया है.

क्रिप्टोकार्ड के माध्यम से रकम प्राप्त की जाती थी: डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान विवेक ठाकुर, गौरव सिंह, गौरव गुप्ता, अभिषेक मसीह, अश्वनी कुमार, रोहन शर्मा, संत कुमार, उपेंद्र सिंह उर्फ रोहित सिंह, अंकुश चौरसिया, आयुष चौबे, सुदीप सिंह, अनुपम सक्सेना, अभिषेक मौर्य, शिवम पाठक, प्रदीप कुमार सिंह और वरुण गुप्ता के रूप में हुई है. यह सभी नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और पंजाब के रहने वाले हैं.

शैव्या गोयल, डीसीपी साइबर नोएडा (ETV Bharat)

टेक सपोर्ट के नाम पर विदेशी नागरिको से करते थे ठगी: पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पेड विज्ञापन चलाते थे. इन विज्ञापनों में टोल-फ्री नंबर दिए जाते थे, जिन्हें टेक सपोर्ट या कस्टमर केयर नंबर बताया जाता था. जैसे ही विदेशी नागरिक इन नंबरों पर कॉल करते थे, कॉल सीधे कॉलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए आरोपियों के सिस्टम पर पहुंचती थी.

इसके बाद आरोपी खुद को टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बताकर कहते थे कि उनका कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो गया है. पीड़ित को भरोसे में लेने के लिए आरोपी स्क्रीन-शेयरिंग एप डाउनलोड कराते थे और सिस्टम तक रिमोट एक्सेस हासिल कर लेते थे. फिर कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक कर डर पैदा किया जाता था, जिससे पीड़ित घबरा जाता था और आरोपी की बातों में आ जाते थे. ठीक करने के बहाने पीड़ितों से डॉलर में रकम वसूली जाती थी.

मुकदमा दर्ज, नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कॉल सेंटर को वरुण गुप्ता (30) निवासी दिल्ली संचालित करता था. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अब कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड, फंडिंग और विदेशी नेटवर्क की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. वहीं सभी आरोपी ग्रेजुएट हैं और उन्हें अच्छी अंग्रेजी आती है. कुछ आरोपी पीड़ितों को जाल में फंसाने के बाद कॉल सीनियर को ट्रांसफर कर देते थे.

आरोपी स्क्रीन-शेयरिंग एप्लीकेशन के माध्यम से पीड़ित के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेते थे. उसकी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर रकम के बारे में पता करते थे. यदि खाते में कम धनराशि होती थी, तो वो खुद 100 से 500 डॉलर तक की रकम वसूलते थे. वहीं यदि खाते में अधिक धनराशि पाई जाती थी, तो कॉल को अपने सीनियर ठगों को ट्रांसफर कर दी जाती थी, जो आगे बड़ी ठगी करते थे. आरोपी सिस्टम के साथ में माइक-हेडफोन का उपयोग करते थे, जिससे बगल की आवाज पीड़ितों तक पहुंच ना पाए.


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