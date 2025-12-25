16 साल का दर्द और अधूरा न्याय: शाहीन एसिड अटैक में कोर्ट से सभी आरोपी बरी, पीड़िता ने फैसले और व्यवस्था पर उठाए सवाल
मुझे आपकी सिमपथी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए मुझे जस्टिस चाहिए, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी-शाहीन
Published : December 25, 2025 at 2:37 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली: साल 2009, जब पानीपत की गलियों में एक हंसती-खेलती छात्रा शाहीन के सपनों को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई थी. 16 सालों तक शाहीन ने न केवल अपने जले हुए चेहरे और शरीर के साथ संघर्ष किया, बल्कि अदालतों की चौखट पर न्याय के लिए एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई भी लड़ी. बुधवार को जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का फैसला आया, तो शाहीन के चेहरे पर न्याय की मुस्कान नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता के आंसू थे. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
"क्या मेरी 16 साल की जंग बेमानी थी?" - शाहीन का छलका दर्द
फैसला आने के बाद रोहिणी कोर्ट के बाहर शाहीन काफी भावुक नजर आईं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं 16 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि शायद आज मेरी तकलीफ को न्याय मिलेगा. मैंने अपना चेहरा खोया, अपनी जवानी खोई और अपने जीवन के सबसे बेहतरीन साल अदालतों के चक्कर काटने में बिता दिए. आज जब कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं हैं, तो मुझे लगा कि जैसे मुझ पर फिर से तेजाब फेंका गया हो."
शाहीन ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने हर संभव मदद की, हर बयान दिया, लेकिन अंत में 'सबूतों के अभाव' की बलि उनकी पूरी जिंदगी चढ़ गई. उन्होंने कहा कि एक पीड़िता के लिए बार-बार कोर्ट जाना और उस खौफनाक मंजर को याद करना किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं होता, और 16 साल बाद ऐसा नतीजा आना पूरी व्यवस्था की हार है.
पुलिस जांच में खामियां और कोर्ट की टिप्पणी
एडिशनल सेशन जज जगमोहन सिंह ने अपना फैसला सुनाते समय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की जांच में कई बुनियादी और गंभीर खामियां थीं. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जो लोग कटघरे में खड़े थे, वही इस अपराध के असली दोषी थे. साक्ष्यों की कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ पाने के कारण कानूनन आरोपियों को 'संदेह का लाभ' देते हुए बरी करना पड़ा.
सामाजिक कार्यकर्ताओं का आक्रोश
इस फैसले के बाद एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने कड़ा रोष जताया है. 'स्टॉप एसिड अटैक्स' जैसे अभियानों से जुड़ी कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह मामला केवल एक हार नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराधों में हमारी जांच एजेंसियां कितनी लापरवाह हैं. सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी अग्रवाल (जो खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं) के सहयोगियों का कहना है कि एसिड अटैक मामलों में शुरुआती 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. अगर साक्ष्य संकलन में देरी होती है, तो केस कमजोर हो जाता है. 16 साल की लंबी अवधि में अक्सर गवाह या तो डर जाते हैं या समय के साथ उनकी यादें धुंधली हो जाती हैं, जिसका फायदा दोषियों को मिलता है. पुलिस अक्सर ऐसे मामलों को प्राथमिकता नहीं देती, जिससे चार्जशीट में कमियां रह जाती हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, "शाहीन की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी. जब एक अपराधी छूटता है, तो समाज में संदेश जाता है कि आप किसी का जीवन बर्बाद करके भी कानून से बच सकते हैं. 16 साल बाद बरी होने का मतलब है कि असली अपराधी या तो बाहर घूम रहे हैं या सिस्टम ने उन्हें पहचानने की कोशिश ही नहीं की". यह एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है. 16 साल के लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले ने न केवल शाहीन जहां को बल्कि न्याय व्यवस्था की आस लगाए बैठे कई अन्य लोगों को भी झकझोर दिया है.
VIDEO | Delhi: After 16 years, a Rohini court acquitted all the accused in the 2009 acid attack case of Panipat MBA student Shaheen Malik. The trial, transferred to Delhi in 2013, involved allegations of harassment and conspiracy behind the attack.— Press Trust of India (@PTI_News) December 24, 2025
Victim’s advocate Madiah… pic.twitter.com/3olKcmyBZ8
क्या है आगे का रास्ता?
शाहीन जहां और उनके कानूनी सलाहकार अब इस फैसले को ऊपरी अदालत (हाईकोर्ट) में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं. महदिया शहज़ार जो कि पीड़िता की केस लड़ रहीं हैं उनका कहना है कि पुलिस की जिन खामियों का जिक्र सेशन कोर्ट ने किया है, उन्हें आधार बनाकर यह मांग की जा सकती है कि क्या जांच में जानबूझकर ढिलाई बरती गई? शाहीन जहां के मामले ने एक बार फिर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के उन कड़े प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है, जो विशेष रूप से एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराधों के लिए बनाए गए थे.
- एसिड अटैक के विरुद्ध क्या कहता है भारतीय कानून
2013 के 'निर्भया केस' के बाद न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों पर भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया और एसिड अटैक के लिए विशेष धाराएं जोड़ी गईं. इससे पहले इन मामलों को सामान्य 'गंभीर चोट' की श्रेणी में रखा जाता था.
- धारा 326A (IPC): यह धारा स्वेच्छा से एसिड फेंकने या हमला करने के लिए है. इसमें दोषी को न्यूनतम 10 वर्ष की जेल और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है. साथ ही, आरोपी पर लगाया गया जुर्माना सीधे पीड़िता को इलाज के खर्च के रूप में दिया जाता है.
- धारा 326B (IPC): यह धारा एसिड फेंकने के प्रयास से संबंधित है. यदि कोई हमला करने की कोशिश करता है लेकिन एसिड शरीर पर नहीं गिरता, तब भी इस धारा के तहत 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है.
मुआवजा और इलाज का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक दिशा-निर्देश दिए थे. राज्य सरकारों को पीड़िता को कम से कम 3 लाख रुपये का मुआवजा देना अनिवार्य है. किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल को एसिड अटैक पीड़िता का मुफ्त प्राथमिक उपचार करना होगा. इलाज से मना करना अपराध की श्रेणी में आता है.
सामाजिक कार्यकर्ता क्या बदलाव चाहते हैं?
सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि केवल कानून बना देना काफी नहीं है, क्योंकि शाहीन के मामले में 'सबूतों का अभाव' ही सबसे बड़ी बाधा बना. एसिड अटैक में पुलिस अक्सर केवल चश्मदीद गवाहों पर निर्भर रहती है. 16 साल लंबे ट्रायल में गवाह मुकर सकते हैं. इसलिए हमले की जगह से मिट्टी, कपड़ों के अवशेष और सीसीटीवी फुटेज को तत्काल फॉरेंसिक लैब भेजना चाहिए. एसिड की बोतल पर उंगलियों के निशान लेना अनिवार्य होना चाहिए, जो शाहीन के केस जैसी खामियों को दूर कर सके. हालांकि कागजों पर एसिड की बिक्री के लिए पहचान पत्र और रजिस्टर की जरूरत होती है, लेकिन कार्यकर्ता बताते हैं कि आज भी दुकानों पर टॉयलेट क्लीनर के नाम पर एसिड आसानी से उपलब्ध है. उनकी मांग है कि एसिड की खुली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और इसे केवल लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक कार्यों तक सीमित किया जाए.
