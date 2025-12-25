ETV Bharat / state

16 साल का दर्द और अधूरा न्याय: शाहीन एसिड अटैक में कोर्ट से सभी आरोपी बरी, पीड़िता ने फैसले और व्यवस्था पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: साल 2009, जब पानीपत की गलियों में एक हंसती-खेलती छात्रा शाहीन के सपनों को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई थी. 16 सालों तक शाहीन ने न केवल अपने जले हुए चेहरे और शरीर के साथ संघर्ष किया, बल्कि अदालतों की चौखट पर न्याय के लिए एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई भी लड़ी. बुधवार को जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का फैसला आया, तो शाहीन के चेहरे पर न्याय की मुस्कान नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता के आंसू थे. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

"क्या मेरी 16 साल की जंग बेमानी थी?" - शाहीन का छलका दर्द

फैसला आने के बाद रोहिणी कोर्ट के बाहर शाहीन काफी भावुक नजर आईं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं 16 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि शायद आज मेरी तकलीफ को न्याय मिलेगा. मैंने अपना चेहरा खोया, अपनी जवानी खोई और अपने जीवन के सबसे बेहतरीन साल अदालतों के चक्कर काटने में बिता दिए. आज जब कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं हैं, तो मुझे लगा कि जैसे मुझ पर फिर से तेजाब फेंका गया हो."

शाहीन ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने हर संभव मदद की, हर बयान दिया, लेकिन अंत में 'सबूतों के अभाव' की बलि उनकी पूरी जिंदगी चढ़ गई. उन्होंने कहा कि एक पीड़िता के लिए बार-बार कोर्ट जाना और उस खौफनाक मंजर को याद करना किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं होता, और 16 साल बाद ऐसा नतीजा आना पूरी व्यवस्था की हार है.



पुलिस जांच में खामियां और कोर्ट की टिप्पणी

एडिशनल सेशन जज जगमोहन सिंह ने अपना फैसला सुनाते समय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की जांच में कई बुनियादी और गंभीर खामियां थीं. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जो लोग कटघरे में खड़े थे, वही इस अपराध के असली दोषी थे. साक्ष्यों की कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ पाने के कारण कानूनन आरोपियों को 'संदेह का लाभ' देते हुए बरी करना पड़ा.



सामाजिक कार्यकर्ताओं का आक्रोश

इस फैसले के बाद एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने कड़ा रोष जताया है. 'स्टॉप एसिड अटैक्स' जैसे अभियानों से जुड़ी कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह मामला केवल एक हार नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराधों में हमारी जांच एजेंसियां कितनी लापरवाह हैं. सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी अग्रवाल (जो खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं) के सहयोगियों का कहना है कि एसिड अटैक मामलों में शुरुआती 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. अगर साक्ष्य संकलन में देरी होती है, तो केस कमजोर हो जाता है. 16 साल की लंबी अवधि में अक्सर गवाह या तो डर जाते हैं या समय के साथ उनकी यादें धुंधली हो जाती हैं, जिसका फायदा दोषियों को मिलता है. पुलिस अक्सर ऐसे मामलों को प्राथमिकता नहीं देती, जिससे चार्जशीट में कमियां रह जाती हैं.