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16 साल बाद बेटों ने लिया पिता की हत्या का बदला, बांके से काट डाला

पीलीभीत: जिले में पुरानी रंजिश और बदले की आग ने एक खूनी वारदात को जन्म दिया है. पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के बिलहरी गांव में मंगलवार तड़के टहलने निकले एक व्यक्ति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान वेदराम के रूप में हुई है. यह कोई आम हत्या नहीं है, बल्कि 16 साल पुराने एक हत्याकांड का इंतकाम है, जिसे मृतक के हाथों मारे गए व्यक्ति के बेटों ने ही अंजाम दिया है.



जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 5 बजे वेदराम रोजाना की तरह टहलने के लिए निकले थे। जैसे ही वह अपने घर से महज 400 मीटर की दूरी पर पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे तीन सगे भाइयों रामदेव, श्यामदेव और श्रीदेव ने उन्हें अपने घर के बाहर ही घेर लिया. इससे पहले कि वेदराम कुछ समझ पाते, तीनों ने उन पर बांके (धारदार हथियार) से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर और शरीर पर गंभीर वार लगने के कारण वेदराम लहूलुहान होकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.



इस वारदात के पीछे एक लंबी खूनी रंजिश छिपी है. वर्ष 2005 में वेदराम ने रंजिश के चलते गांव के ही नंदराम की हत्या कर दी थी. इस मामले में वेदराम पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. करीब 7 साल तक सलाखों के पीछे रहने के बाद वेदराम जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन नंदराम के बेटों के सीने में पिता की मौत का बदला लेने की आग सुलग रही थी. आखिरकार 16 साल बाद, रामदेव, श्यामदेव और श्रीदेव ने अपराध का रास्ता चुनकर अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया.