ETV Bharat / state

16 साल बाद बेटों ने लिया पिता की हत्या का बदला, बांके से काट डाला

थाना अध्यक्ष पवन पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

16 साल बाद बेटों ने लिया पिता की हत्या का बदला
16 साल बाद बेटों ने लिया पिता की हत्या का बदला (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत: जिले में पुरानी रंजिश और बदले की आग ने एक खूनी वारदात को जन्म दिया है. पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के बिलहरी गांव में मंगलवार तड़के टहलने निकले एक व्यक्ति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान वेदराम के रूप में हुई है. यह कोई आम हत्या नहीं है, बल्कि 16 साल पुराने एक हत्याकांड का इंतकाम है, जिसे मृतक के हाथों मारे गए व्यक्ति के बेटों ने ही अंजाम दिया है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 5 बजे वेदराम रोजाना की तरह टहलने के लिए निकले थे। जैसे ही वह अपने घर से महज 400 मीटर की दूरी पर पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे तीन सगे भाइयों रामदेव, श्यामदेव और श्रीदेव ने उन्हें अपने घर के बाहर ही घेर लिया. इससे पहले कि वेदराम कुछ समझ पाते, तीनों ने उन पर बांके (धारदार हथियार) से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर और शरीर पर गंभीर वार लगने के कारण वेदराम लहूलुहान होकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

इस वारदात के पीछे एक लंबी खूनी रंजिश छिपी है. वर्ष 2005 में वेदराम ने रंजिश के चलते गांव के ही नंदराम की हत्या कर दी थी. इस मामले में वेदराम पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. करीब 7 साल तक सलाखों के पीछे रहने के बाद वेदराम जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन नंदराम के बेटों के सीने में पिता की मौत का बदला लेने की आग सुलग रही थी. आखिरकार 16 साल बाद, रामदेव, श्यामदेव और श्रीदेव ने अपराध का रास्ता चुनकर अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया.

इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और वेदराम के परिवार में कोहराम मचा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. हत्या को अंजाम देने के बाद से ही तीनों आरोपी भाई घर से फरार हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. थाना अध्यक्ष पवन पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

TAGGED:

MURDER IN PILIBHIT
PILIBHIT MURDER NEWS
PILIBHIT MURDER
PILIBHIT NEWS
FATHER MURDER IN PILIBHIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.