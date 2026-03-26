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रफ्तार ने ली जान! बाइक सवार 16 साल के किशोर की मौत, गर्दन में घुसा डिवाइडर में लगा लोहे का एंगल

रुद्रपुर: रामपुर-नैनीताल हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 16 वर्षीय किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार शिवनगर निवासी 16 वर्षीय सचिन राठौर अपने दोस्त नितिन राठौर के साथ एक पार्टी से वापस लौट रहा था. रात करीब साढ़े 11 बजे जब वे सब्जी मंडी गेट के सामने पहुंचे, तभी अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई.

बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सचिन बाइक से उछलकर सीधे डिवाइडर में लगे लोहे के एंगल पर जा गिरा. दुर्भाग्यवश लोहे का एंगल उसकी गर्दन में घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, उसका साथी नितिन सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. घायल नितिन को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. दूसरी ओर, सचिन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.