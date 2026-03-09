ETV Bharat / state

शिमला में स्कूल से लौट रही 16 साल की छात्रा पर चाकू से हमला, हमलावर अभी भी फरार

रामपुर बुशहर: एक बार फिर स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. ऊपरी शिमला में गुड़िया रेप एंड मर्डर केस अभी भी कोई नहीं भुला है, जब ठियोग में स्कूल से घर वापस लौट रही छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इसके बाद पूरा प्रदेश गुस्से से उबल गया था. लोगों ने गुस्से में आकर थाना तक फूंक दिया था.

शिमला जिला के ननखड़ी क्षेत्र में एक नाबालिग स्कूली छात्रा पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया था. मामला छह मार्च का है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. इस संबंध में पुलिस थाना ननखड़ी में 6 मार्च 2026 को बीएनएस की धारा 126(2), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 साल की सिमरन निवासी ननखड़ी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 6 मार्च को करीब दोपहर 1 बजे जब वो जीएसएसएस खुनी के पास निट्टू मोड़ से गुजर रही थी, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसका रास्ता रोक लिया. उसके साथ पहले मारपीट की गई. इसके बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में उसके बाएं हाथ पर चोटें आई हैं. छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी. घटना के बाद छात्रा का मेडिकल चेकअप करवाया गया, जिसमें उसके हाथ पर गहरा घाव पाया गया और उपचार के दौरान उसे टांके लगाए गए.