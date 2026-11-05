जाते-जाते 3 लोगों को जिंदगी दे गया बिहार का 16 साल का मोनू, आधी रात को पटना की सड़कों पर बना ग्रीन कॉरिडोर
PATNA MONU KUMAR: 16 साल के मोनू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन तीन लोगों को जीवनदान दे गए. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : November 5, 2026 at 5:49 PM IST
पटना: राजधानी पटना में अंगदान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है. बुधवार की देर रात स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस के आपसी समन्वय से आईजीआईएमएस से एम्स पटना तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया. इसके जरिए महज 14 मिनट 30 सेकंड में डोनेट की गई किडनी को एम्स पटना पहुंचाया गया.
तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन
पुलिस की निगरानी में पूरे रास्ते यातायात को नियंत्रित किया गया, जिससे अंग को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका. इस पूरी प्रक्रिया के जरिए तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला है.
मोनू को किया गया था ब्रेन डेड घोषित
दरअसल, बीते दिनों पटना के रहने वाले 16 वर्षीय मोनू कुमार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए आईजीआईएमएस पटना में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया.
परिजनों ने लिया साहसिक फैसला
इस दुखद घटना के बीच मोनू के परिजनों ने मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की. बेटे को खोने के असहनीय दुख के बावजूद परिजनों ने उसके अंगदान का फैसला लिया और स्वेच्छा से उसका लिवर तथा दोनों किडनी दान करने की सहमति दी. मोनू के परिजनों के इस फैसले के बाद अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू की गई.
मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तत्काल आवश्यक कदम उठाए गए. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में होने वाले सभी जरूरी खर्चों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही बिहार सरकार की पूर्व घोषित योजना के तहत लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीज को 15 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया.
एक किशोर ने बचाई तीन जिंदगियां
मोनू कुमार के अंगदान से तीन जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिला. आईजीआईएमएस पटना में 19 वर्षीय युवती का सफलतापूर्वक लिवर प्रत्यारोपण किया गया. वहीं, एक अन्य मरीज का किडनी प्रत्यारोपण भी आईजीआईएमएस में किया गया. इसके अलावा तीसरे मरीज का किडनी प्रत्यारोपण एम्स पटना में संपन्न हुआ. इस तरह एक किशोर के अंगदान से तीन लोगों को नई जिंदगी जीने की उम्मीद मिली.
ग्रीन कॉरिडोर की अहम भूमिका
इसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने X पर पोस्ट किया है. इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रीन कॉरिडोर की रही. आईजीआईएमएस से एम्स पटना तक अंग को पहुंचाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने विशेष व्यवस्था की.
बीते दिनों पटना के 16 वर्षीय मोनू कुमार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। IGIMS, पटना में उपचार के दौरान उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया। इस असहनीय दुःख की घड़ी में भी उनके परिजनों ने असाधारण संवेदनशीलता और साहस का परिचय देते हुए स्वेच्छा से उनका लिवर एवं दोनों किडनी दान करने का निर्णय लिया। यह मामला मेरे संज्ञान में आते ही मैंने IGIMS, पटना के निदेशक एवं लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के विभागाध्यक्ष को अंगदान की प्रक्रिया में होने वाले सभी आवश्यक खर्चों की व्यवस्था करने तथा पूर्व घोषित निर्णय के अनुरूप लिवर ट्रांसप्लांट पर बिहार सरकार की तरफ से प्रति मरीज 15 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। मोनू कुमार के इस महादान से तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला। इनमें IGIMS, पटना में 19 वर्षीय युवती का सफल लिवर प्रत्यारोपण, एक अन्य मरीज का किडनी प्रत्यारोपण तथा AIIMS, पटना में एक मरीज का किडनी प्रत्यारोपण किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में IGIMS की ब्रेन डेथ कमेटी, SOTTO बिहार, NOTTO दिल्ली, ROTTO कोलकाता तथा IGIMS एवं AIIMS, पटना की चिकित्सकीय टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस पुनीत कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाली पूरी चिकित्सकीय टीम को हार्दिक बधाई । वहीं, मोनू कुमार के परिजनों के इस साहसिक और मानवता से परिपूर्ण निर्णय को सादर नमन। अंगदान महादान है। एक व्यक्ति का अंगदान कई जिंदगियों को नई उम्मीद दे सकता है। ईश्वर दिवंगत मोनू कुमार की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।— Nishant (@Nishantjdu81) November 5, 2026
14 मिनट 30 सेकंड में अंग पहुंचाया गया एम्स
पुलिसकर्मियों की निगरानी में रास्ते को सुगम बनाया गया, ताकि परिवहन के दौरान किसी प्रकार की देरी नहीं हो. इसका नतीजा रहा कि महज 14 मिनट 30 सेकंड में अंग को एम्स पहुंचा दिया गया.
इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में आईजीआईएमएस की ब्रेन डेथ कमेटी, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (SOTTO) बिहार, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) दिल्ली, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (ROTTO) कोलकाता और आईजीआईएमएस और एम्स पटना की चिकित्सकीय टीमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी चिकित्सकीय टीम को इस सफल अभियान के लिए बधाई दी गई है. वहीं, मोनू कुमार के परिजनों के साहसिक और मानवता से भरे फैसले की सराहना की गई है. अंगदान के इस उदाहरण ने एक बार फिर साबित किया है कि एक व्यक्ति का महादान कई परिवारों की जिंदगी में खुशियां लौटा सकता है. मोनू अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके अंगों के जरिए तीन लोगों को नई जिंदगी मिली है.
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