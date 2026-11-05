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जाते-जाते 3 लोगों को जिंदगी दे गया बिहार का 16 साल का मोनू, आधी रात को पटना की सड़कों पर बना ग्रीन कॉरिडोर

तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में अंगदान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है. बुधवार की देर रात स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस के आपसी समन्वय से आईजीआईएमएस से एम्स पटना तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया. इसके जरिए महज 14 मिनट 30 सेकंड में डोनेट की गई किडनी को एम्स पटना पहुंचाया गया.

तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन