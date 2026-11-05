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जाते-जाते 3 लोगों को जिंदगी दे गया बिहार का 16 साल का मोनू, आधी रात को पटना की सड़कों पर बना ग्रीन कॉरिडोर

PATNA MONU KUMAR: 16 साल के मोनू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन तीन लोगों को जीवनदान दे गए. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक

MONU KUMAR PATNA
तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 5, 2026 at 5:49 PM IST

4 Min Read
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पटना: राजधानी पटना में अंगदान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है. बुधवार की देर रात स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस के आपसी समन्वय से आईजीआईएमएस से एम्स पटना तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया. इसके जरिए महज 14 मिनट 30 सेकंड में डोनेट की गई किडनी को एम्स पटना पहुंचाया गया.

तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन

पुलिस की निगरानी में पूरे रास्ते यातायात को नियंत्रित किया गया, जिससे अंग को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका. इस पूरी प्रक्रिया के जरिए तीन जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिला है.

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मोनू को किया गया था ब्रेन डेड घोषित (ETV Bharat)

मोनू को किया गया था ब्रेन डेड घोषित

दरअसल, बीते दिनों पटना के रहने वाले 16 वर्षीय मोनू कुमार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए आईजीआईएमएस पटना में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया.

परिजनों ने लिया साहसिक फैसला

इस दुखद घटना के बीच मोनू के परिजनों ने मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की. बेटे को खोने के असहनीय दुख के बावजूद परिजनों ने उसके अंगदान का फैसला लिया और स्वेच्छा से उसका लिवर तथा दोनों किडनी दान करने की सहमति दी. मोनू के परिजनों के इस फैसले के बाद अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू की गई.

मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तत्काल आवश्यक कदम उठाए गए. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया में होने वाले सभी जरूरी खर्चों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही बिहार सरकार की पूर्व घोषित योजना के तहत लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीज को 15 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया.

एक किशोर ने बचाई तीन जिंदगियां

मोनू कुमार के अंगदान से तीन जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिला. आईजीआईएमएस पटना में 19 वर्षीय युवती का सफलतापूर्वक लिवर प्रत्यारोपण किया गया. वहीं, एक अन्य मरीज का किडनी प्रत्यारोपण भी आईजीआईएमएस में किया गया. इसके अलावा तीसरे मरीज का किडनी प्रत्यारोपण एम्स पटना में संपन्न हुआ. इस तरह एक किशोर के अंगदान से तीन लोगों को नई जिंदगी जीने की उम्मीद मिली.

ग्रीन कॉरिडोर की अहम भूमिका

इसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने X पर पोस्ट किया है. इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रीन कॉरिडोर की रही. आईजीआईएमएस से एम्स पटना तक अंग को पहुंचाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने विशेष व्यवस्था की.

14 मिनट 30 सेकंड में अंग पहुंचाया गया एम्स

पुलिसकर्मियों की निगरानी में रास्ते को सुगम बनाया गया, ताकि परिवहन के दौरान किसी प्रकार की देरी नहीं हो. इसका नतीजा रहा कि महज 14 मिनट 30 सेकंड में अंग को एम्स पहुंचा दिया गया.

इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में आईजीआईएमएस की ब्रेन डेथ कमेटी, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (SOTTO) बिहार, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (NOTTO) दिल्ली, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (ROTTO) कोलकाता और आईजीआईएमएस और एम्स पटना की चिकित्सकीय टीमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी चिकित्सकीय टीम को इस सफल अभियान के लिए बधाई दी गई है. वहीं, मोनू कुमार के परिजनों के साहसिक और मानवता से भरे फैसले की सराहना की गई है. अंगदान के इस उदाहरण ने एक बार फिर साबित किया है कि एक व्यक्ति का महादान कई परिवारों की जिंदगी में खुशियां लौटा सकता है. मोनू अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके अंगों के जरिए तीन लोगों को नई जिंदगी मिली है.

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