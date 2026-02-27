ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 16 साल की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, दुष्कर्म की आशंका, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर सामने आई है. 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल का लड़की ने बच्ची को जन्म दिया है. पुलिस को मामला दुष्कर्म का लग रहा है. इसीलिए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

बेटी के गर्भवती होने की परिजनों को भी नहीं लगी भनक: 16 साल की नाबालिग गर्भवती है, इसका पता परिजनों को भी नहीं लगा. बताया जा रहा है कि पीड़िता को पथरी की शिकायत थी, जिसका चेकअप कराने पीड़िता परिजनों के साथ जिला हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग आई थी. लेकिन जब डॉक्टरों ने छात्रा को चेक किया तो उनके भी होश उड़ गए. क्योंकि पीड़ित गर्भवती थी. इसके बाद डॉक्टरों ने पीड़िता को हायर सेंटर श्रीनगर बेस चिकित्सालय रेफर किया.

छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया: वहां अल्ट्रासाउंड जांच में गर्भावस्था की पुष्टि हुई, जिसके बाद छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया. घटना की सूचना अस्पताल प्रबंधन द्वारा तत्काल बाल कल्याण समिति को दी गई. बाल कल्याण समिति के निर्देश पर नवजात शिशु को स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी रुद्रप्रयाग के सुपुर्द कर दिया गया है. 11वें दिन प्रोबेशन अधिकारी डॉ अखिलेश मिश्रा, स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर व चाइल्ड हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वावधान में बच्ची का नामकरण संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न कराया गया.

फिलहाल बच्ची एजेंसी की देखरेख में सुरक्षित: स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी के प्रबंधक पुनीत चौकियाल ने बताया कि फिलहाल बच्ची एजेंसी की देखरेख में सुरक्षित है. दो माह पश्चात भारत सरकार द्वारा संचालित कारा (CARA) पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी.