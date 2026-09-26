बिहार में प्रेम विवाह के दो महीने बाद बोरे में बंद मिली लड़की की लाश
रोहतास में संदिग्ध हत्या के बाद बरामद हुआ नाबालिग विवाहिता का शव, जांच में जुटी पुलिस, पति समेत दो गिरफ्तार. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : September 26, 2026 at 8:28 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में जिस बेटी की शादी को अभी महज दो महीने ही हुए थे, उसके माता-पिता शायद ही कभी सोचा होंगा कि महज दो ही महीने में उनकी बेटी की तलाश उन्हें जंगल के एक कुएं तक ले जाएगी और आखिर अपने कलेजे के टुकड़े की लाश देखने को मिलेगी.
बोरे में बंद मिला शव
दरअसल रोहतास में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध हत्या के बाद बरामद शव ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. बड्डी थाना क्षेत्र के डूमरखोह जंगल में स्थित एक कुएं से पुलिस ने बोरे में बंद एक नाबालिग विवाहिता का शव बरामद किया है.पुलिस ने मामले में उसके पति समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.
दो महीने पहले हुई थी शादी
मृतका की पहचान बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के मानी गांव निवासी मंटू राम की 16 वर्षीय बेटी लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि करीब दो महीने पहले लक्ष्मी का बड्डी थाना क्षेत्र के रहने वाले करीब 20 वर्षीय युवक पिंकू बिंद से प्रेम विवाह हुआ था. शादी के बाद वह बड्डी इलाके में ही रह रही थी.
शादी के बाद पति के साथ रह रही थी लक्ष्मी
परिजनों के मुताबिक लक्ष्मी बड्डी में अपनी मौसी के यहां आई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात पिंकू से हुई और दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद लक्ष्मी डूमरखोह जंगल के इलाके में पिंकू के साथ रह रही थी. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता इतनी दर्दनाक घटना में बदल जाएगा.
शव को पोस्टमार्टम के लिए PMCH रेफर
ग्रामीणों ने शव देखकर घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस डूमरखोह जंगल पहुंची. वहां एक कुएं में शव होने की जानकारी मिली. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया. शव एक बोरे में बंद था और काफी क्षत-विक्षत अवस्था में मिला.स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) के फोरेंसिक विभाग भेजने की तैयारी की है, ताकि मौत की सही वजह और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आ सके.
परिवार में कोहराम
इधर बेटी की मौत की खबर जैसे ही उसके मायके पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया. जिस लक्ष्मी को परिवार ने करीब दो महीने पहले नई जिंदगी शुरू करने के लिए विदा किया था, उसकी इस तरह मौत की खबर ने परिजनों को तोड़कर रख दिया. पिता मंटू राम अपनी बेटी की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं.
पति समेत दो गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी के पति पिंकू बिंद के अलावा धनजी पासी नामक एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर लक्ष्मी की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव को बोरे में बंद कर कुएं में क्यों फेंका गया.
'घटना के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है'
पूरे घटना को लेकर रोहतास के एसपी मिस्टर राज ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच की जा रही है और घटना के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.
"मृतका के पति समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच की जा रही है और घटना के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.जल्द ही विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी"- मिस्टर राज, रोहतास एसपी
फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि लक्ष्मी की मौत कैसे हुई? क्या उसकी हत्या की गई या मौत के पीछे कोई अन्य परिस्थिति थी? शव को बोरे में बंद करके जंगल के कुएं में किसने और क्यों फेंका? घटना में और कितने लोग शामिल थे? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे.
कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जांच आगे बढ़ा दी है. अब पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है. इसके बाद ही लक्ष्मी की मौत की असली वजह और इस पूरी घटना की कड़ियां पूरी तरह सामने आने की उम्मीद है.
हत्या की वारदात के बाद सभी फरार
मामले में मृतका के पिता मंटु राम ने बताया कि बेटी की हत्या कर शव को जंगल के कुंए में फेंक दिया गया था. हत्या की वारदात के बाद सभी फरार हो गए. पुलिस ने दो लोगों की गिरफ्तार किया है. उन्होंने मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो.
"बेटी की हत्या कर शव को जंगल के कुंए में फेंक दिया गया था. हत्या की वारदात के बाद सभी फरार हो गए. पुलिस ने दो लोगों की गिरफ्तार किया है. उन्होंने मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो."- मंटु राम, मृतका के पिता
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