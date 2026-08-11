मां की डांट से खफा 16 वर्षीय किशोरी ने ली अपनी जान; 3 दिन बाद गोमती में मिला शव
सूचना मिलने पर पहुंची वजीरगंज व अलीगंज पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 1:20 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र से शुक्रवार शाम को अचानक लापता हुई 16 वर्षीय किशोरी सेजल का शव वजीरगंज इलाके में शहीद स्मारक के पास गोमती नदी में उतराता पाया गया. सूचना मिलने पर पहुंची वजीरगंज व अलीगंज पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला. परिजनों ने रोते-बिलखते शव की पहचान त्रिवेणी नगर निवासी सेजल के रूप में की. पुलिस आशंका जता रही है कि किशोरी ने नदी कूदकर आत्महत्या की है.
पुलिस जांच में सामने आया है कि त्रिवेणी नगर आदर्शपुरम निवासी शिव सागर मड़ियांव फैजुल्लागंज पावर हाउस में संविदा कर्मचारी हैं. उनकी सबसे छोटी बेटी सेजल (16) ने इसी वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी. सेजल की इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से जान-पहचान हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंधों में बदल गई.
बताया जा रहा है कि युवक ने सेजल के परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था. शुक्रवार शाम जब मां इंद्रा देवी को इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने सेजल को काफी डांट-फटकार लगाई और उसका मोबाइल फोन अपने पास जमा कर लिया.
मां की डांट और मोबाइल छिन जाने से नाराज होकर सेजल शुक्रवार शाम करीब 7 बजे बिना बताए घर से निकल गई. बेटी को अकेले जाते देख मां इंद्रा देवी और बड़ी बहन प्रियंका तुरंत उसके पीछे भागीं. वे दोनों पीछा करते हुए बंधा रोड तक पहुंचीं, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक गहरे गड्ढे में पैर जाने से बहन प्रियंका गिरकर बुरी तरह चोटिल हो गई.
मां जब तक घायल बेटी को संभालती, तब-तक सेजल अंधेरे और ओझल रास्तों का फायदा उठाकर वहां से भाग निकली. परिजनों ने रातभर संभावित ठिकानों पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर देर रात अलीगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई.
3 दिन बाद शहीद स्मारक के पास उतराता मिला शव: सोमवार शाम वजीरगंज क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने गोमती नदी में एक शव उतराता देखा और पुलिस को सूचना दी. गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालकर जब हुलिया मिलाया गया, तो लापता सेजल के रूप में उसकी शिनाख्त हुई.
इंस्पेक्टर अलीगंज ध्रुव कुमार ने बताया किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया मामला गृहक्लेश और नाराजगी में नदी में कूदकर सुसाइड का प्रतीत हो रहा है. मौत की सही और सटीक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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