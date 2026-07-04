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अपनों ने ही रची 'अज्ञात' की झूठी कहानी; पुलिस जांच में खुला राज, सगे भाई ने ही गोली मारकर की थी बहन की हत्या

प्रतीकात्मक चित्र ( (IANS) )

​मेरठ : ​लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नूरे की 16 वर्षीय बेटी अक्सा के कमरे से गोली चलने की आवाज आई. परिजन जब कमरे में पहुंचे तो अक्सा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी. परिजन ​आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन सिर में गोली धंसने के कारण अत्यधिक खून बह चुका था. इसलिए इलाज के दौरान अक्सा ने दम तोड़ दिया. अपनों ने ही रची 'अज्ञात' की झूठी कहानी; पुलिस जांच में खुला राज, सगे भाई ने ही गोली मारकर की थी बहन की हत्या (Video Credit; ETV Bharat) घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से कहा कि किसी अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है. ​हालांकि, जब पुलिस की फोरेंसिक टीम और लोहिया नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों और घर के कुछ सदस्यों से सख्ती से पूछताछ की, लो कहानी बदलने लगी. जांच में यह भी सामने आया कि घटना के तुरंत बाद से मृतका का बड़ा भाई आरिश (उम्र करीब 19 वर्ष) घर से गायब है.