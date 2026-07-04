अपनों ने ही रची 'अज्ञात' की झूठी कहानी; पुलिस जांच में खुला राज, सगे भाई ने ही गोली मारकर की थी बहन की हत्या
लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी की घटना, वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था मृतका का भाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 2:16 PM IST
मेरठ : लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नूरे की 16 वर्षीय बेटी अक्सा के कमरे से गोली चलने की आवाज आई. परिजन जब कमरे में पहुंचे तो अक्सा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी. परिजन आनन-फानन में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन सिर में गोली धंसने के कारण अत्यधिक खून बह चुका था. इसलिए इलाज के दौरान अक्सा ने दम तोड़ दिया.
घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से कहा कि किसी अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है. हालांकि, जब पुलिस की फोरेंसिक टीम और लोहिया नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों और घर के कुछ सदस्यों से सख्ती से पूछताछ की, लो कहानी बदलने लगी. जांच में यह भी सामने आया कि घटना के तुरंत बाद से मृतका का बड़ा भाई आरिश (उम्र करीब 19 वर्ष) घर से गायब है.
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि "शनिवार सुबह लोहिया नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जाकिर कॉलोनी में एक किशोरी को गोली मारी गई है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल किशोरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. परिजनों ने शुरुआत में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारने की बात कही थी, लेकिन जब हमारी टीम ने आस-पड़ोस के लोगों, गवाहों से पूछताछ की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो प्रथम दृष्टया यह साफ हो गया है कि किशोरी की हत्या उसके सगे बड़े भाई आरिश ने ही की है"
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि पुलिस ने आरोपी भाई आरिश को गिरफ्तार कर लिया है. उसने जुर्म कबूल कर लिया है. हत्या की असली वजह क्या थी, इसकी गहनता से जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरिश के पास अवैध हथियार (तमंचा) कहां से आया. परिजनों से भी दोबारा पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने शुरुआत में पुलिस से सच क्यों छुपाया.
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