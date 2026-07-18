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पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बरामद हुई किशनगंज की नाबालिग लड़की, वैज्ञानिक अनुसंधान से खुला केस

किशनगंज की 16 साल की अपहृत किशोरी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सकुशल बरामद किया गया है. उसकी काउंसलिंग करायी जा रही है.

GIRL RESCUED FROM SILIGURI
किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 12:22 PM IST

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किशनगंज: जिले की पोठिया थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से अपहृत 16 वर्षीय किशोरी को सकुशल बरामद किया है. यह सफलता पुलिस की तकनीकी जांच और सूझबूझ का नतीजा है. पुलिस अब नामजद अन्य और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

14 जलाई को अपहरण का मामला दर्ज: किशोरी की सुरक्षित बरामदगी के बाद पिछले कई दिनों से परेशान परिजनों ने राहत की सांस ली है. पुलिस अब आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है. पूरे मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिजनों ने बीते 14 जुलाई को पोठिया थानाध्यक्ष कैप्टन संजय कुमार पांडे को एक लिखित आवेदन देकर अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत की थी और उसकी सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई थी.

परिजनों ने तीन को बनाया नामजद: परिजनों के आवेदन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया. मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत और कड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था.

वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा: कांड की गंभीरता को देखते हुए केस के अनुसंधान (जांच) की जिम्मेदारी महिला पुलिस पदाधिकारी पिंकी कुमारी को सौंपी गई थी. पोठिया थाना की महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में सिलीगुड़ी में छापेमारी की गई. पुलिस टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए कई अहम कदम उठाए. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, मोबाइल सर्विलांस और खुफिया इनपुट का सहारा लिया.

बॉर्डर पार छापेमारी: तकनीकी सुराग मिलने के बाद महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छापेमारी की और कड़ी मशक्कत के बाद अपहृत किशोरी को बरामद करने में सफलता हासिल की. बच्ची के बरामदगी के बाद बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष हुई पेशी की गई. फिलहाल लड़की की काउंसिलिंग जारी है. पोठिया थानाध्यक्ष कैप्टन संजय कुमार पांडे ने किशोरी की सकुशल बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि की है.

"पुलिस मामले के सभी कानूनी और व्यक्तिगत पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. वही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिय छापेमारी जारी है."- कैप्टन संजय कुमार पांडे,पोठिया थानाध्यक्ष

नाबालिग की काउंसलिंग: बरामद बच्ची को सुरक्षा और नियमों का पालन करते हुए बाल कल्याण समिति, किशनगंज (CWC) के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां विशेषज्ञों द्वारा बच्ची की काउंसिलिंग (परामर्श) की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. काउंसिलिंग और न्यायालय के समक्ष दिए जाने वाले बयानों के आधार पर इस मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं पुलिस घटना में शामिल नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर अभी भी छापेमारी कर रही है. बच्ची को परिजन को सौंपा जाएगा.

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