रोहतक में 16 साल की किशोरी ने की खुदकुशी, परिजनों से पुलिस ने की पूछताछ
रोहतक के सिंहपुरा गांव में 16 साल की किशोरी ने खुदकुशी कर ली है. मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है.
Published : June 20, 2026 at 3:51 PM IST
रोहतक: जिले के सिंहपुरा गांव में शुक्रवार को 16 साल की किशोरी ने खुदकुशी कर जान दे दी. इस किशोरी का शव किराए के घर में मिला. किशोरी पिता से अलग अपनी मां के साथ किराए के घर में रह रही थी. जिस समय यह घटना हुई, किशोरी की मां घर पर नहीं थी. मृतक किशोरी का पिता भी मौके पर पहुंचा और बेटी की हत्या का आरोप लगाया. इस किशोरी की एक सहेली और उसकी मौसी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी. पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस रोहतक भिजवा दिया है.
किराये के घर में बेटी ने की खुदकुशीः रोहतक जिला के बैंसी गांव के दीपक की शादी करीब 20 साल पहले सोनीपत जिला के गन्नौर गांव की वीना के साथ हुई थी. इस शादी के बाद एक बेटी अंजलि हुई, जो फिलहाल 16 साल की थी. वीना की पति दीपक के साथ अनबन हो गई. इस वजह से वह रोहतक जिला के ही सिंहपुरा गांव में बेटी के साथ किराए के घर में रह रही थी. शुक्रवार को वीना काम पर बाहर गई हुई थी. पीछे से बेटी अंजलि ने खुदकुशी कर ली. इस दौरान इस किशोरी ने खुदकुशी की वहां पर एक सहेली और उसकी मौसी भी थी.
सहेली और उसकी मौसी के साथ हुई थी कहासुनी: पड़ोसियों ने बताया कि अंजलि की अपनी सहेली और उसकी मौसी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और उसी के बाद उसने खुदकुशी की. सूचना मिलने पर अंजलि की मां वीना मौके पर पहुंची. पिता दीपक भी उसी समय सिंहपुरा गांव में आया हुआ था. इस बारे में पुलिस को सूचित किया गया. बहुअकबरपुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया.
मां, पिता और घर के मालिक का बयान दर्ज: पुलिस टीम ने किशोरी की मां, पिता और घर के मालिक के भी बयान दर्ज किए. किशोरी की मां को नहीं पता है की बेटी ने किस वजह से खुदकुशी की. वहीं, पिता दीपक ने बेटी की हत्या का आरोपी उसकी सहेली और मौसी पर लगाया. उसने बताया कि अंजलि की सहेली और मौसी ही बहका कर उसे सिंहपुरा गांव लेकर आई थी.
क्या बोले पुलिस अधिकारीः मकान मालिक अनार सिंह ने कहा कि "खुदकुशी की वजह का तो पता नहीं लेकिन पिछले कई दिन से झगड़ा चल रहा था." बहुअकबरपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि "सूचना मिलने के बाद तुरंत ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. मामले की गहनता से जांच जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस रोहतक भेज दिया गया है."