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रोहतक में 16 साल की किशोरी ने की खुदकुशी, परिजनों से पुलिस ने की पूछताछ

रोहतक में 16 साल की किशोरी ने की खुदकुशी ( ETV Bharat )

रोहतक: जिले के सिंहपुरा गांव में शुक्रवार को 16 साल की किशोरी ने खुदकुशी कर जान दे दी. इस किशोरी का शव किराए के घर में मिला. किशोरी पिता से अलग अपनी मां के साथ किराए के घर में रह रही थी. जिस समय यह घटना हुई, किशोरी की मां घर पर नहीं थी. मृतक किशोरी का पिता भी मौके पर पहुंचा और बेटी की हत्या का आरोप लगाया. इस किशोरी की एक सहेली और उसकी मौसी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी भी हुई थी. पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस रोहतक भिजवा दिया है. 16 साल की किशोरी ने खुदकुशी (ETV Bharat) किराये के घर में बेटी ने की खुदकुशीः रोहतक जिला के बैंसी गांव के दीपक की शादी करीब 20 साल पहले सोनीपत जिला के गन्नौर गांव की वीना के साथ हुई थी. इस शादी के बाद एक बेटी अंजलि हुई, जो फिलहाल 16 साल की थी. वीना की पति दीपक के साथ अनबन हो गई. इस वजह से वह रोहतक जिला के ही सिंहपुरा गांव में बेटी के साथ किराए के घर में रह रही थी. शुक्रवार को वीना काम पर बाहर गई हुई थी. पीछे से बेटी अंजलि ने खुदकुशी कर ली. इस दौरान इस किशोरी ने खुदकुशी की वहां पर एक सहेली और उसकी मौसी भी थी.