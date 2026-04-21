सीतामढ़ी में गुस्से का खौफनाक अंजाम, मामूली विवाद में 16 वर्षीय किशोरी की पीट-पीटकर हत्या
पानी गिरने जैसे मामूली विवाद में चाची से शुरू हुई थी नोकझोंक, बीच-बचाव करने आए दादा ने ही पोती पर बरसा दीं लाठियां.पढ़ें खबर-
Published : April 21, 2026 at 5:46 PM IST
मोतिहारी: कभी कभी गुस्सा किस तरह खतरनाक हो सकता है, बिहार के सीतामढ़ी में को इसकी बानगी देखने को मिली. यहां पानी के मामूली विवाद में एक 16 वर्षीय किशोरी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
पारिवारिक कलह ने लिया खूनी रूप: दरअसल इलाज के लिए मोतिहारी पहुंचे सीतामढ़ी निवासी एक परिवार में सोमवार को एक पारिवारिक कलह ने खूनी रूप ले लिया. पानी गिरने को लेकर चाची और भतीजी के बीच शुरू हुई मामूली नोकझोंक हिंसक मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें 16 वर्षीय किशोरी समीना खातून की दर्दनाक मौत हो गई.
पानी के मुद्दे पर हुई कहासुनी: बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल को समीना खातून नामक किशोरी की अपनी चाची के साथ पानी के मुद्दे पर कहासुनी हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की बाल्टी गिरने को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते-देखते हाथापाई में बदल गई. वहीं समीना के दादा सुभान शाह भी बीच-बचाव के नाम पर मैदान में कूद पड़े. गुस्से में आकर उन्होंने लाठी-डंडों से अपनी पोती समीना पर हमला किया.
इलाज के दौरान हुई मौत: घटना के बाद गंभीर रूप से घायल समीना को परिजनों ने तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहीं हालत बिगड़ने पर उसे मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां रात करीब 12 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने सिर और शरीर पर लगे गहरे चोटों के कारण मौत होने की पुष्टि की.
हत्या का मामला दर्ज: वहीं घटना के बाद बरंगेनियां थाने में मृतका के परिजनों ने दादा सुभान शाह, चाची और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है. सभी आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. थानाध्यक्ष ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं.
प्रारंभिक जांच में साफ हो गया है कि यह पारिवारिक विवाद था, जिसमें पानी का छोटा-सा मुद्दा ट्रिगर बना. जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा- अरविंद कुमार दिलीप, थानाध्यक्ष, बरंगेनियां थाना
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