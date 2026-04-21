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सीतामढ़ी में गुस्से का खौफनाक अंजाम, मामूली विवाद में 16 वर्षीय किशोरी की पीट-पीटकर हत्या

मोतिहारी: कभी कभी गुस्सा किस तरह खतरनाक हो सकता है, बिहार के सीतामढ़ी में को इसकी बानगी देखने को मिली. यहां पानी के मामूली विवाद में एक 16 वर्षीय किशोरी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

पारिवारिक कलह ने लिया खूनी रूप: दरअसल इलाज के लिए मोतिहारी पहुंचे सीतामढ़ी निवासी एक परिवार में सोमवार को एक पारिवारिक कलह ने खूनी रूप ले लिया. पानी गिरने को लेकर चाची और भतीजी के बीच शुरू हुई मामूली नोकझोंक हिंसक मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें 16 वर्षीय किशोरी समीना खातून की दर्दनाक मौत हो गई.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

पानी के मुद्दे पर हुई कहासुनी: बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल को समीना खातून नामक किशोरी की अपनी चाची के साथ पानी के मुद्दे पर कहासुनी हो गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की बाल्टी गिरने को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते-देखते हाथापाई में बदल गई. वहीं समीना के दादा सुभान शाह भी बीच-बचाव के नाम पर मैदान में कूद पड़े. गुस्से में आकर उन्होंने लाठी-डंडों से अपनी पोती समीना पर हमला किया.