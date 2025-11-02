ETV Bharat / state

लखनऊ में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म; आरोपी दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ: काकोरी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से मारपीट और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. 26 वर्षीय युवक पर आरोप है, कि उसने किशोरी को बहला-फुसलाकर बंद मकान में ले गया और दुष्कर्म किया. किशोरी के देर रात घर लौटने पर परिजनों को जानकारी मिली. परिजनों ने तत्काल पुलिस से शिकायत की. केस दर्ज किया गया और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता के पिता द्वारा काकोरी थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक, आरोपी युवक ने बीती रात उनकी बेटी को मारापीटा. बहला-फुसलाकर घर से ले गया. इसके बाद उसने गांव में ही एक बंद मकान के बरामदे में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. उनके बीच फोन पर बातचीत भी होती थी. घटना वाली रात दोनों गांव के इसी बंद मकान में थे.