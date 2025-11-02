लखनऊ में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म; आरोपी दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार
प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर ने बताया, पिता की तहरीर पर FIR दर्ज है. आरोपी के खिलाफ विधिक कार्वाई हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 10:48 AM IST
लखनऊ: काकोरी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से मारपीट और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. 26 वर्षीय युवक पर आरोप है, कि उसने किशोरी को बहला-फुसलाकर बंद मकान में ले गया और दुष्कर्म किया. किशोरी के देर रात घर लौटने पर परिजनों को जानकारी मिली. परिजनों ने तत्काल पुलिस से शिकायत की. केस दर्ज किया गया और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
पीड़िता के पिता द्वारा काकोरी थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक, आरोपी युवक ने बीती रात उनकी बेटी को मारापीटा. बहला-फुसलाकर घर से ले गया. इसके बाद उसने गांव में ही एक बंद मकान के बरामदे में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.
पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. उनके बीच फोन पर बातचीत भी होती थी. घटना वाली रात दोनों गांव के इसी बंद मकान में थे.
जब किशोरी देर रात तक घर नहीं लौटी, तो उसके पिता ने उसकी तलाश शुरू की. घर लौटने पर पीड़िता ने अपने पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पिता ने तुरंत काकोरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए काकोरी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की.
प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है.
