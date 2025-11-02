ETV Bharat / state

लखनऊ में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म; आरोपी दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर ने बताया, पिता की तहरीर पर FIR दर्ज है. आरोपी के खिलाफ विधिक कार्वाई हो रही है.

आरोपी दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार.
आरोपी दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo Credit: Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: काकोरी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी से मारपीट और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. 26 वर्षीय युवक पर आरोप है, कि उसने किशोरी को बहला-फुसलाकर बंद मकान में ले गया और दुष्कर्म किया. किशोरी के देर रात घर लौटने पर परिजनों को जानकारी मिली. परिजनों ने तत्काल पुलिस से शिकायत की. केस दर्ज किया गया और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता के पिता द्वारा काकोरी थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक, आरोपी युवक ने बीती रात उनकी बेटी को मारापीटा. बहला-फुसलाकर घर से ले गया. इसके बाद उसने गांव में ही एक बंद मकान के बरामदे में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. उनके बीच फोन पर बातचीत भी होती थी. घटना वाली रात दोनों गांव के इसी बंद मकान में थे.

जब किशोरी देर रात तक घर नहीं लौटी, तो उसके पिता ने उसकी तलाश शुरू की. घर लौटने पर पीड़िता ने अपने पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पिता ने तुरंत काकोरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए काकोरी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की.

प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: चित्रकूट में शुरू हुई ईको टूरिज्म टाइगर सफारी; पर्यटकों को यह सुविधाएं, जानें कितना होगा किराया

TAGGED:

LUCKNOW RAPE CASE UPDATES
16 YEAR OLD GIRL BEATEN RAPED
GIRL BEATEN AND RAPED LUCKNOW
16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म लखनऊ
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.