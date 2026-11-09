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दिल्ली के शाहीन बाग में नाबालिग से क्रूरता, कभी प्रेस से दागा तो कभी चाकू से दिए जख्म, पुलिस ने कराया रेस्क्यू

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है. अबुल फजल एन्क्लेव पार्ट 2 स्थित एक फ्लैट में 16 वर्षीय किशोरी को पिछले एक साल से कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था. घरेलू काम में छोटी सी गलती होने पर उसे गर्म प्रेस से दागा जाता था और चाकू से हमला कर जख्मी किया जाता था. सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक काम कराने के बावजूद उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था. आखिरकार श्रम विभाग, दिल्ली पुलिस और स्वयंसेवी संस्था की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर किशोरी को मुक्त कराया.

गर्म प्रेस से दागने का आरोप