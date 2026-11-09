दिल्ली के शाहीन बाग में नाबालिग से क्रूरता, कभी प्रेस से दागा तो कभी चाकू से दिए जख्म, पुलिस ने कराया रेस्क्यू
दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग में नाबालिग घरेलू सहायिका ने बताया कि जरा सी चूक होने पर उसे गर्म प्रेस से दागा जाता था.
Published : November 9, 2026 at 12:06 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है. अबुल फजल एन्क्लेव पार्ट 2 स्थित एक फ्लैट में 16 वर्षीय किशोरी को पिछले एक साल से कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था. घरेलू काम में छोटी सी गलती होने पर उसे गर्म प्रेस से दागा जाता था और चाकू से हमला कर जख्मी किया जाता था. सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक काम कराने के बावजूद उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था. आखिरकार श्रम विभाग, दिल्ली पुलिस और स्वयंसेवी संस्था की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर किशोरी को मुक्त कराया.
गर्म प्रेस से दागने का आरोप
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि घर के काम में जरा सी चूक होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. उसे गर्म कपड़ों की प्रेस से शरीर पर दागा जाता था और चाकू से वार कर चोट पहुंचाई जाती थी. सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक लगातार काम कराया जाता था. इसके बावजूद उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था. कई बार उसे घर में बचा हुआ खाना दिया जाता था. आरोप है कि उसे अपनी मां से मिलने तक नहीं दिया जाता था और वह पिछले एक साल से बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई थी.
आर्थिक मजबूरी का उठाया फायदा
जानकारी के मुताबिक, किशोरी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे घरेलू काम पर रखा गया था. आरोप है कि पूरे एक साल में उसे मेहनताने के नाम पर कभी 500 तो कभी 1000 रुपये करके कुल 18 हजार रुपये ही दिए गए.
STORY | Teenage girl burnt with hot rod, kept hungry for days rescued from employer in Shaheen Bagh A 16-year-old girl, who was allegedly forced to work for nearly 20 hours a day, burnt repeatedly with hot iron, and deprived of food for days, was rescued from a house in southeast Delhi's Shaheen Bagh, police said on Saturday. READ: https://t.co/vwjbm1yFje— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026
एसडीएम की निगरानी में चलाया गया रेस्क्यू अभियान
मामले की जानकारी एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन को मिली, जिसके बाद संस्था ने प्रशासन से संपर्क किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम कालकाजी वेद प्रकाश मीणा ने संज्ञान लिया. इसके बाद 3 और 4 नवंबर की रात श्रम विभाग, दिल्ली पुलिस और स्वयंसेवी संस्था की संयुक्त टीम ने अबुल फजल एन्क्लेव पार्ट 2 स्थित मकान की तीसरी मंजिल के फ्लैट में छापेमारी की. टीम ने किशोरी को बदहवास हालत में पाया. उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे. इसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया.
वन स्टॉप सेंटर भेजी गई किशोरी, मेडिकल जांच जारी
रेस्क्यू के बाद किशोरी को एसडीएम कालकाजी के समक्ष पेश किया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला हेड कांस्टेबल की निगरानी में उसे लाजपत नगर स्थित वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है. वहां उसका विस्तृत मेडिकल चेकअप और इलाज कराया जा रहा है.
आरोपित महिला के खिलाफ FIR दर्ज
मामले में शाहीन बाग थाना पुलिस ने 4 नवंबर को आरोपित महिला सदफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 (बच्चे के प्रति क्रूरता) और धारा 79 (बच्चे का शोषण) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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