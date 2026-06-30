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भाई ने गला घोंटकर की बड़ी बहन की हत्या, फिर खुद पुलिस चौकी जाकर किया सरेंडर

मेरठ: लोहियानगर थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. रसूलनगर इलाके में मंगलवार दोपहर एक 16 वर्षीय किशोर ने अपनी 17 वर्षीय सगी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद आरोपी भाई ने खुद पुलिस के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया. घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर रसूलनगर में रहने वाले इस परिवार में अचानक चीख-पुकार मच गई. वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी किशोर सीधे पास की फतेहउल्लापुर पुलिस चौकी पहुंचा. वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी उस वक्त दंग रह गए जब नाबालिग लड़के ने कहा कि मैंने अपनी बहन को मार दिया है, उसका शव घर के अंदर पड़ा है. ​लड़के की बात सुनते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. चौकी प्रभारी ने तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित किया और पुलिस बल के साथ रसूलनगर स्थित मकान पर पहुंचे. घर के भीतर कमरे में 17 वर्षीय किशोरी का शव पड़ा था.



​इस मामले में लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया कि आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह अपनी बहन के चाल-चलन और चरित्र पर संदेह करता था. दो दिन पहले वह घर से चली गई थी. उसके बाद मंगलवार सुबह वापस आने के कारण घर में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया.