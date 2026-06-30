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भाई ने गला घोंटकर की बड़ी बहन की हत्या, फिर खुद पुलिस चौकी जाकर किया सरेंडर

मंगलवार सुबह घर में विवाद हुआ, तभी आवेश में आकर आरोपी ने बहन का हत्या कर दी

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:14 PM IST

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मेरठ: लोहियानगर थाना क्षेत्र से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. रसूलनगर इलाके में मंगलवार दोपहर एक 16 वर्षीय किशोर ने अपनी 17 वर्षीय सगी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद आरोपी भाई ने खुद पुलिस के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया. घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर रसूलनगर में रहने वाले इस परिवार में अचानक चीख-पुकार मच गई. वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी किशोर सीधे पास की फतेहउल्लापुर पुलिस चौकी पहुंचा. वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी उस वक्त दंग रह गए जब नाबालिग लड़के ने कहा कि मैंने अपनी बहन को मार दिया है, उसका शव घर के अंदर पड़ा है. ​लड़के की बात सुनते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. चौकी प्रभारी ने तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित किया और पुलिस बल के साथ रसूलनगर स्थित मकान पर पहुंचे. घर के भीतर कमरे में 17 वर्षीय किशोरी का शव पड़ा था.


​इस मामले में लोहियानगर थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया कि आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह अपनी बहन के चाल-चलन और चरित्र पर संदेह करता था. दो दिन पहले वह घर से चली गई थी. उसके बाद मंगलवार सुबह वापस आने के कारण घर में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है. वहां से फिंगरप्रिंट्स और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं, ताकि कोर्ट में पुख्ता पैरवी की जा सके. उन्होंने कहा कि लड़की के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.

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