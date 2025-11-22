16 साल की कनिष्का दे गई तीन मरीजों को जीवनदान, जोधपुर AIIMS में सबसे कम उम्र का अंगदान
जोधपुर AIIMS में पहली बार इतनी कम उम्र की लड़की का हुआ अंगदान.
Published : November 22, 2025 at 7:14 PM IST
जोधपुर: शहर के झालामंड निवासी 16 वर्षीय कनिष्का के लिवर और किडनी से तीन लोगों को जीवनदान मिला. कनिष्का की दोनों किडनी और लिवर तीन मरीजों को प्रत्यारोपित किए गए. जोधपुर AIIMS में यह सबसे कम उम्र में किया गया अंगदान है. जोधपुर एम्स में अब तक 14 किडनी, 6 लिवर, 3 हार्ट और 1 पैंक्रियाज का सफलता पूर्वक प्रत्यारोपण किया जा चुका है.
AIIMS जोधपुर के कार्यकारी निदेशक प्रो. गोवर्धन दत्त पुरी एवं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में शनिवार को अंगदान एवं प्रत्यारोपण प्रक्रिया हुई. डॉ.भारद्वाज ने बताया कि दुर्घटना के बाद 21 नवंबर को कनिष्का को ब्रेन डेड घोषित किया गया. दुख की इस घड़ी में भी परिवार ने असाधारण करुणा दिखाई और कनिष्का की दोनों किडनी एवं लिवर दान करने का निर्णय लिया. इसे तीन मरीजों को प्रत्यारोपित किया. कनिष्का की एक किडनी जयपुर के SMS अस्पताल भेजी गई.
डॉ.भारद्वाज ने बताया कि सफल प्रत्यारोपण में कई विभागों का योगदान रहा. यूरोलॉजी टीम के डॉ. एएस संधू, डॉ. गौतमराम चौधरी, डॉ. शिवचरण नावरिया, डॉ. दीपक भीरुड और डॉ. महेन्द्र सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई. वहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी टीम में डॉ. सुभाष सोनी, डॉ. पीयूष वार्ष्णेय, डॉ. सेल्वकुमार बी, डॉ. वैभव वार्ष्णेय और डॉ. लोकेश अग्रवाल शामिल थे. एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. निखिल कोठारी, डॉ. अनिता और डॉ. भारत पालीवाल और न्यूरोसर्जरी विभाग से डॉ. जसकरन ने अहम भूमिका निभाई. ट्रांसप्लांट समन्वयक नटवर कुलदीप सिंह, नेहा, रमेश और दशरथ रहे. न्यूरोलॉजी, नर्सिंग, तकनीकी टीमों, प्रशासन एवं ट्रैफिक विभाग का भी सहयोग रहा.
डॉक्टरों ने जताया आभार: AIIMS जोधपुर के कार्यकारी निदेशक डॉ. पुरी ने कनिष्का के पिता अशोक गौड़ और माता संगीता गौड़ के प्रति आभार जताया. डॉ पुरी ने कहा कि परिवार का साहस और मानवता अन्य जिंदगियों को रोशन कर रहा है. जिन मरीजों को आज नया जीवन और दृष्टि मिली, उनमें कनिष्का की निस्वार्थ विरासत सदैव जिंदा रहेगी. यह प्रयास अंगदान को और ज्यादा मजबूत बनाएगा.