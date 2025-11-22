ETV Bharat / state

16 साल की कनिष्का दे गई तीन मरीजों को जीवनदान, जोधपुर AIIMS में सबसे कम उम्र का अंगदान

जोधपुर एम्स ने किया कनिष्का के परिजनों का सम्मान ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के झालामंड निवासी 16 वर्षीय कनिष्का के लिवर और किडनी से तीन लोगों को जीवनदान मिला. कनिष्का की दोनों किडनी और लिवर तीन मरीजों को प्रत्यारोपित किए गए. जोधपुर AIIMS में यह सबसे कम उम्र में किया गया अंगदान है. जोधपुर एम्स में अब तक 14 किडनी, 6 लिवर, 3 हार्ट और 1 पैंक्रियाज का सफलता पूर्वक प्रत्यारोपण किया जा चुका है. AIIMS जोधपुर के कार्यकारी निदेशक प्रो. गोवर्धन दत्त पुरी एवं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में शनिवार को अंगदान एवं प्रत्यारोपण प्रक्रिया हुई. डॉ.भारद्वाज ने बताया कि दुर्घटना के बाद 21 नवंबर को कनिष्का को ब्रेन डेड घोषित किया गया. दुख की इस घड़ी में भी परिवार ने असाधारण करुणा दिखाई और कनिष्का की दोनों किडनी एवं लिवर दान करने का निर्णय लिया. इसे तीन मरीजों को प्रत्यारोपित किया. कनिष्का की एक किडनी जयपुर के SMS अस्पताल भेजी गई. पढ़ें: जयपुर की ‘सावित्री’ ने यमराज से बचाए अपने पति के प्राण, 15 घंटे चला ऑपरेशन