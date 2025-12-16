लखनऊ में 9वीं के छात्र ने किया सुसाइड; परिजनों की डांट और मोबाइल न मिलने से था नाराज

ETV Bharat / state

एसओ विकास नगर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मंगलवार सुबह मिली. मृतक की उम्र सिर्फ 16 साल थी.

लखनऊ में 9वीं के छात्र ने किया सुसाइड (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 1:30 PM IST

लखनऊ: राजधानी में मोबाइल न मिलने से नाराज किशोर ने सुसाइड कर लिया. किशोर 9वीं का छात्र था. परीक्षा में उसके कम मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से परिजनों ने मोबाइल देखने पर रोक लगा दी थी. इसी से नाराज छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह घटना लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र की है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं लोग भी इस बात को लेकर चर्चा करते दिखे कि आजकल के बच्चों में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है.

एसओ विकास नगर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मंगलवार सुबह मिली. मृतक की उम्र सिर्फ 16 साल थी. वह कक्षा 9 में पढ़ाई करता था. परीक्षा में कम नंबर आने से कल रात परिजनों ने उसे डांट दिया था.

पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही थी. साथ भी परिजनों ने मोबाइल न देखने की बात कहकर फोन ले लिया था. परिजनो की डांट और फोन लेने से आर्यन नाराज था. इसके बाद ही उसने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा.

मृतक के पिता ने बताया कि बच्चा रात को सोने के लिए अपने कमरे में गया था. सुबह जब हम उसे जगाने के लिए गए तो वह पंखे में लटका हुआ था. बच्चे पर कोई दबाव नहीं था, सिर्फ उससे पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही थी.

घटना के बाद परिजनों को बुरा हाल है. घर पर कोहराम मचा है. आर्यन की मौत लोगों के बीच में चर्चा की विषय बनी हुई है, कि आखिर इतनी मामूली सी बात पर कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है.

