लखनऊ में 9वीं के छात्र ने किया सुसाइड; परिजनों की डांट और मोबाइल न मिलने से था नाराज

लखनऊ में 9वीं के छात्र ने किया सुसाइड ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में मोबाइल न मिलने से नाराज किशोर ने सुसाइड कर लिया. किशोर 9वीं का छात्र था. परीक्षा में उसके कम मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से परिजनों ने मोबाइल देखने पर रोक लगा दी थी. इसी से नाराज छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यह घटना लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र की है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं लोग भी इस बात को लेकर चर्चा करते दिखे कि आजकल के बच्चों में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है.

एसओ विकास नगर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मंगलवार सुबह मिली. मृतक की उम्र सिर्फ 16 साल थी. वह कक्षा 9 में पढ़ाई करता था. परीक्षा में कम नंबर आने से कल रात परिजनों ने उसे डांट दिया था.

पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही थी. साथ भी परिजनों ने मोबाइल न देखने की बात कहकर फोन ले लिया था. परिजनो की डांट और फोन लेने से आर्यन नाराज था. इसके बाद ही उसने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा.