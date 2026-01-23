अंबाला के खंडहर मकान में रहस्यमयी हालात में मिला 16 साल का लड़का, दीवारों पर कोड और कार नंबर लिखे मिले
Boy rescued in Ambala: अंबाला छावनी के आर्मी एरिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. खंडहर में रहस्यमयी हालत में लड़का मिला है.
Published : January 23, 2026 at 8:24 PM IST
अंबाला: हरियाणा के अंबाला छावनी के आर्मी एरिया में पुलिस की टीम, आर्मी इंटेलिजेंस के साथ माल रोड के नजदीक खंडहर नुमा मकान में पहुंची. दोनों टीम ने वंदे मातरम संस्था दल के सहयोग से मकान में काफी समय से रहे रहे लड़के का रेस्क्यू किया. लड़का जिस खंडहर मकान में रह रहा था. उसकी दीवारों पर कुछ कोडिंग शब्द लिखे मिले. इसके अलावा दीवारों पर मोबाइल नंबर और गाड़ियों के नंबर भी लिखे मिले. लड़के का रेस्क्यू कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
खंडहर में रहस्यमयी हालात से मिला लड़का: जिस लड़के का रेस्क्यू किया गया है. उसकी उम्र 16 साल के करीब बताई जा रही है. उसके दाएं हाथ पर ॐ लिखा हुआ है. दरअसल वंदे मातरम दल संस्था ने पुलिस और आर्मी को इसकी सूचना दी थी. वंदे मातरम दल के अध्यक्ष भारत ने बताया कि "पिछले हफ्ते इस लड़का के बारे में पता चला था. जिसकी उम्र करीब 16 साल की है. ये कुछ बोल नहीं रहा और ये आर्मी एरिया के 101 नंबर प्लॉट के खंडहर में रह रहा था."
वंदे मातरम दल संस्था ने दी सूचना: भारत ने बताया "इस बिल्डिंग के खंडहर में लड़का एक कमरे के अंदर बने सेल्फ में रह रहा था और रात को करीब 9 बजे बाहर निकलता था. रात 2 बजे तक लड़का अंबाला कैंट की सड़कों पर घूमता था और इसके बाद यहां वापस आ जाता था. जब हमें इसके बारे में पता चला तो सूचना पुलिस को दी."
पुलिस की टीम ने किया लड़के का रेस्क्यू: फिलहाल पुलिस की टीम ने लड़के का रेस्क्यू कर लिया है. लड़के को मनोक्ता सेवा समिति लुधियाना ले जाया गया है. जहां इसका इलाज कराया जाएगा. पुलिस की टीम लड़के के परिवार के बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है. फिलहाल लड़के के पास से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. जिस ढाबे पर ये रात के समय में खाना खाता था. उससे भी बातचीत की है.
ढाबे वाले ने दी अहम जानकारी: ढाबे वाले ने बताया कि "ये लड़का पिछले एक साल से रात को 9 बजे के करीब आता है और खाना खाकर बिना पैसे दिए चला जाता है. रात को वो इस खंडहर में आकर सो जाता है. जहां पर ये बैठता है या सेल्फ पर सोता है. वहां पर कुछ अंकों में लिखा हुआ है."
पुलिस मामले की जांच में जुटी: इस बारे में बीसी बाजार चौकी प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि "उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार इस टीम के साथ आए हैं और इस लड़के का रेस्क्यू कर इस टीम के हवाले कर दिया है. आसपास सभी कुछ खंगाला गया है. आर्मी की टीमों ने भी यहां पर जांच पड़ताल की है. कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. जांच की जा रही है. इसके बाद जो भी कुछ होगा बताया जाएगा."
ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में युवक की हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार, अपहरण कर बेरहमी से की थी मारपीट, इलाज के दौरान मौत
ये भी पढ़ें- सोनीपत में लकड़ी चोरी विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, बोला- "मैंने शव को घसीटते हुए ले जाकर ड्रेन में फेंका"