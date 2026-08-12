निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल में किशोर की मिली लाश, चेहरे पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
धौलपुर के तसीमो गांव में 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.
Published : August 12, 2026 at 8:27 AM IST
धौलपुर: सैपऊ थाना इलाके के तसीमो गांव में मंगलवार को 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों ने किशोर की हत्या किए जाने की आशंका जताई है. सूचना मिलते ही सैपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.
थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत ने बताया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. टीम ने मौके से नमूने एकत्रित किए हैं. थाना प्रभारी ने बताया किशोर की मौत हत्या है या किसी अन्य वजह से हुई है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
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परिजनों किशोर की मौत को लेकर हत्या की आशंका जाता रहे हैं. किशोर के चेहरे पर चोट के निशान पाए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, इन निशानों और मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी.
निर्माणाधीन बाउंड्रीवॉल में मिला शव : दोपहर के वक्त किशोर अचानक घर से गायब हो गया था. जब काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजन आसपास तलाश करने पहुंचे. किशोर को देखते परिजन मकान से थोड़ी दूर एक निर्माणाधीन बाउंड्री बॉल पर पहुंच गए. जहां किशोर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी. किशोर का मोबाइल दूर एक खेत में पड़ा हुआ मिला है. ऐसे में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं.
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