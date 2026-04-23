ETV Bharat / state

AKTU के 16 स्टार्टअप: मिनटों में ओरल कैंसर की जांच, टीबी, किडनी और लीवर की जांच भी फटाफट

कई चरणों की कड़ी स्क्रीनिंग के बाद इन स्टार्टअप्स को सेंटर से जोड़ा गया.

16 startups from dr apj abdul kalam technical university aktu enable oral cancer screening minutes
AKTU के 16 स्टार्टअप. (aktu media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के तहत स्थापित कलाम इनक्यूबेशन सेंटर में बुधवार को 16 नए स्टार्टअप्स को इन्क्युबेट किया गया. कुलपति प्रो. जे.पी. पाण्डेय के निर्देशन में चयनित ये स्टार्टअप्स स्वास्थ्य, तकनीक और वित्तीय नवाचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. कई चरणों की कड़ी स्क्रीनिंग के बाद इन स्टार्टअप्स को सेंटर से जोड़ा गया.

खास डिवाइस से मिनटों में ओरल कैंसर की पहचान: इन्हीं इन्क्युबेटेड स्टार्टअप्स में शामिल डॉ. पवन कुमार राय और आमन आरिफ की कंपनी ने एक अभिनव डिवाइस विकसित किया है, जो ओरल कैंसर की जांच को आसान और तेज बना सकता है. ‘ऑनकोकॉन्टिस’ नामक यह डिवाइस मुंह के अंदर 360 डिग्री हाई-डेफिनेशन इमेज कैप्चर कर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है.

एआई आधारित यह उपकरण सांसों के माध्यम से कैंसर के संभावित लक्षणों की पहचान करता है और कुछ ही मिनटों में प्रारंभिक परिणाम उपलब्ध कराता है. वर्तमान में यह डिवाइस प्रोटोटाइप चरण में है, लेकिन इसके सफल होने पर शुरुआती जांच में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है.

कलाम इनक्यूबेशन सेंटर के निदेशक प्रो. राजीव कुमार और डॉ. अनुज कुमार शर्मा ने स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. वहीं, इनोवेशन हब के सीईओ महीप सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध अनुदान और योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की.

मजबूत इकोसिस्टम तैयार: विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब के नेतृत्व में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार किया है. यहां उन्हें वर्किंग स्पेस के साथ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं और फंडिंग की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा, समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो में भाग लेने का अवसर भी दिया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच मिल सके.

ये जांचें भी आसान हो सकेंगी: टीबी, किडनी और लीवर जांच के लिए ‘प्राणा एक्सपर्ट’ नामक एक और डिवाइस विकसित की है, जो सांसों में मौजूद बैक्टीरिया के आधार पर टीबी, किडनी और लीवर संबंधी समस्याओं की जांच कर सकती है. यह डिवाइस भी तेजी से परिणाम देने में सक्षम है और फिलहाल परीक्षण के दौर में है.


एआई मेंटॉर से ट्रेडर्स को मिलेगा सही मार्गदर्शन: इसके अलावा आयुष सिंह और शिवम पासवान की कंपनी एक एआई आधारित मेंटॉर सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है. यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बाजार की सटीक जानकारी मिल सके और निवेश में जोखिम कम हो. फिलहाल यह स्टार्टअप पायलट टेस्टिंग के चरण में है.




ये भी पढ़ेंः नट समाज: हिंदू आस्था, अनोखे रिवाज़ और अस्तित्व की लड़ाई; कब्रों की जगह अब जलती चिताओं से अंतिम विदाई

TAGGED:

APJ ABDUL KALAM UNIVERSITY
एकेटीयू न्यूज
एपीजे कलाम यूनिवर्सिटी
एकेटीयू लखनऊ
AKTU NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.