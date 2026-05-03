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हादसे के 23 दिन बाद वृंदावन में नावों का संचालन शुरू, नाविकों को मानने होंगे ये तीन नियम

रविवार को जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से केसी घाट पर करीब दो सौ नावों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई. इसमें नाव चालक पंद्रह सौ रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. छोटी नाव का शुल्क पांच सौ रुपये है. जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने सेफ्टी उपकरण पहनते हुए यमुना की सैर की. पिछले कई दिनों से नाव चालक नगर निगम का विरोध कर रहे थे, क्योंकि नगर निगम द्वारा पांच हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया था.

मथुरा: बीते माह 10 अप्रैल को वृंदावन में यमुना नदी के केसी घाट पर श्रद्धालुओं से भरा स्टीमर पलट गया था. इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि दो दर्जन श्रद्धालु घायल हुए थे. इस घटना के बाद नगर निगम नाव संचालन बंद कर दिया था. अब रविवार को फिर से नावों का संचालन शुरू हो गया है. जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने नाव चालकों के रजिस्ट्रेशन पत्र जारी करते हुए संचालन शुरू कराया.

यमुना नदी में संचालित नाव चालकों के लिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं. इनका पालन करने के बाद ही नाव चालक श्रद्धालुओं को सैर करा सकेंगे. बिना रजिस्ट्रेशन नाव नहीं चलेगी. नाव में श्रद्धालुओं की संख्या 10 से अधिक नही होनी चाहिए. सभी श्रद्धालु और नाव चालक जैकेट पहनेंगे. साथ ही नाव का फिटनेस भी जरूरी होगा.

नाविकों को दिए गए सर्टिफिकेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

यमुना नदी में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने शासन को जल पुलिस चौकी बनाने का प्रस्ताव भेजा है. यमुना में नावों की निगरानी के लिए फिलहाल पुलिस करेगी. जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को यमुना में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था. जांच में कुछ कमियां पाई गई थीं. उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. उन नियमों को पूरा करते हुए नावों का संचालन फिर से शुरू किया गया है. नाव चालकों के लिए तीन नियम बनाए हैं. नाव में सवार सभी श्रद्धालु सेफ्टी जैकेट पहनेंगे. बैठने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है और नाव का समय-समय पर फिटनेस भी करना होगा.

मध्य प्रदेश में मृतकों की संख्या 13 हुई: बता दें कि ऐसा ही हादसा बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश के बरगी बांध पर हुआ, जहां तेज आंधी के दौरान एक पर्यटन क्रूज डूब गया. अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 28 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है. हादसे के समय क्रूज में तय क्षमता से अधिक, लगभग 43-47 लोग सवार थे, जबकि टिकट केवल 29 के जारी किए थे.

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