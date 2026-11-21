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हिमाचल में 16 पुराने कानूनों में हुआ बदलाव, अब छोटे अपराधों पर नहीं भोगनी होगी जेल, लगेगा जुर्माना

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े राज्य कानून के तहत आने वाले 16 कानूनों में बड़ा बदलाव किया है. इन कानूनों का उल्लंघन करने पर अब दोषी को जेल की सजा नहीं भोगनी होगी. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या कारोबारी को अब जेल जाने के बजाय आर्थिक जुर्माना भरना होगा.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. इस विधेयक के जरिए 16 भिन्न कानूनों में मौजूद छोटे अपराधों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाकर दंड व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया गया है. सरकार का मानना है कि इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी और प्रदेश में कारोबार करना आसान होगा.

सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया, "इन 16 अधिनियमों में छोटे उल्लंघनों के लिए एक महीने से लेकर छह महीने तक की जेल का प्रावधान था. कई मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं करने जैसी प्रक्रियात्मक चूक पर भी कारोबारी को जेल भेजने की व्यवस्था थी. सरकार ने ऐसे प्रावधानों को समाप्त कर उनकी जगह आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया है. यह कदम केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है".

सदन में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने वाले मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि छोटे उल्लंघनों के लिए जेल का प्रावधान होने से कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसके चलते अदालतों में मुकदमों की संख्या भी बढ़ रही थी. साथ ही निरीक्षकों और निचले स्तर के अधिकारियों को छोटे कारोबारियों को परेशान करने का अवसर मिलता था. नई व्यवस्था लागू होने से इस तरह की परेशानियों में कमी आने की उम्मीद है.

विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करना है. इसके तहत प्रक्रियात्मक चूकों, तकनीकी गलतियों और अन्य छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के साथ उनके लिए उचित आर्थिक दंड और अपराधों के प्रशमन की व्यवस्था की गई है. सरकार का तर्क है कि इससे नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कानूनी अनुपालन का बोझ कम होगा, अदालतों में अनावश्यक मुकदमे घटेंगे और प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी. यह संशोधन न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के साथ प्रदेश में जीवनयापन और कारोबार करने की सुगमता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है.

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