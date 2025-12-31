ETV Bharat / state

साल के अंतिम दिन राज्य पुलिस सेवा के 16 अफसरों को मिला प्रमोशन, बनाए गए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

रायपुर: वर्ष के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे के लिए खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुशंसा और उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल से राज्य पुलिस सेवा के 16 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी इस आदेश को पुलिस अधिकारियों के हित में लिया गया बड़ा और उत्साहवर्धक फैसला माना जा रहा .





छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभागीय पदोन्नति एवं छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर यह पदोन्नति की गई है. राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक, सहायक सेनानी अथवा समतुल्य पद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप सेनानी अथवा समतुल्य रैंक के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया है.



यह आदेश 1 जनवरी 2025 की स्थिति में प्रभावशील माना जाएगा, जबकि पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे.





ये रहे पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों





1. रितेश चौधरी

2. जितेन्द्र कुमार खूंटे

3. अंजली नाग

4. कर्ण कुमार उके

5. मनोज कुमार ध्रुव

6. पुष्पेन्द्र नायक