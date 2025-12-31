ETV Bharat / state

साल के अंतिम दिन राज्य पुलिस सेवा के 16 अफसरों को मिला प्रमोशन, बनाए गए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

गृहमंत्री विजय शर्मा की पहल पर सभी को पदोन्नति दी गई.

16 OFFICERS GET PROMOTION
16 अफसरों को मिला प्रमोशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 31, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: वर्ष के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे के लिए खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुशंसा और उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल से राज्य पुलिस सेवा के 16 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी इस आदेश को पुलिस अधिकारियों के हित में लिया गया बड़ा और उत्साहवर्धक फैसला माना जा रहा .

राज्य पुलिस सेवा के 16 अफसरों को मिला प्रमोशन

छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभागीय पदोन्नति एवं छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर यह पदोन्नति की गई है. राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक, सहायक सेनानी अथवा समतुल्य पद से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप सेनानी अथवा समतुल्य रैंक के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया है.

यह आदेश 1 जनवरी 2025 की स्थिति में प्रभावशील माना जाएगा, जबकि पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे.


ये रहे पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों



1. रितेश चौधरी

2. जितेन्द्र कुमार खूंटे

3. अंजली नाग

4. कर्ण कुमार उके

5. मनोज कुमार ध्रुव

6. पुष्पेन्द्र नायक

7. मनोज तिर्की

8. सारिका वैद्य

9. निधि नाग

10. कपिल चन्द्रा

11. अविनाश कुमार मिश्रा

12. ईश्वर प्रसाद त्रिवेदी

13. योगेश कुमार साहू

14. मयंक तिवारी

15. रश्मीत कौर चांवला

16. अनिल कुमार विश्वकर्मा

पुलिस महकमे में सकारात्मक संदेश

इस पदोन्नति को पुलिस विभाग में मनोबल बढ़ाने वाला निर्णय माना जा रहा है. लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को वर्ष के अंतिम दिन यह सौगात मिलना शासन की संवेदनशीलता और प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है.

संगठन सृजन बैठक: शामिल होने जीपीएम पहुंचे बघेल, खाद की किल्लत और बिजली बिल पर सरकार को घेरा

मोहन भागवत के दौरे से पहले भूपेश बघेल का आरएसएस और बीजेपी पर तंज, पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर फिर बोला हमला

साल के अंतिम दिन साय कैबिनेट की बैठक, ‘ईयर एंडर’ से जुड़े फैसलों पर रहेगी सबकी नजर

TAGGED:

ASP
HOME MINISTER
VIJAY SHARMA
छत्तीसगढ़ पुलिस
16 OFFICERS GET PROMOTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.