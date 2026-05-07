गोरखपुर में खुलेंगे 16 नए बीपीएचयू, मिलेगी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा
बीपीएचयू के पैथालॉजिकल डिपार्टमेंट में 73 से अधिक जांचों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 6:20 PM IST
गोरखपुर: लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर जिले में 16 नये "ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट" (बीपीएचयू) खोले जाएंगे, जिससे लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा. सीएमओ डॉ राजेश झा ने इसके लिए कई सीएचसी का दौरा कर, बीपीएचयू के लिए संभावित स्थान का मुआयना किया है.
सीएमओ डॉ झा ने बताया कि जिले में प्रत्येक बीपीएचयू 2500 वर्गमीटर में बनेगा. यह तीन भागों में होगा. बीपीएमयू, एचएमआईएस और पैथालॉजी डिपार्टमेंट. बीपीएमयू में एनएचएम के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एक साथ बैठेंगे, जब्कि एचएमआईएस विंग में बीमारियों की निगरानी और रिपोर्टिंग होगी. वहीं, बीपीएचयू के पैथालॉजिकल डिपार्टमेंट में 73 से अधिक जांचों, सैम्पल ट्रांसपोर्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम होगा.
डॉ झा ने बताया कि पाली, शिवपुर, उसवा बाबू और चौरीचौरा सीएचसी पर बीपीएचयू क्रियाशील हो गया है. शेष ब्लॉक स्तरीय सोलह केंद्रों में इसकी स्थापना के लिए स्थान चिन्हित किया जा रहा है. बीपीएचयू के जरिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने की राह और भी आसान होगी.
सीएमओ ने बताया कि पाली सीएचसी पर भी सुविधा को जल्द शुरू करने का प्रयास हो रहा है. पाली के चेयरमैन से चर्चा के दौरान बीपीएचयू जाने का रास्ता ठीक करवाने का अनुरोध किया गया है, जिससे इसकी शुरुआत की जा सके. उन्होंने कहा कि इन केंद्रों का निर्माण जिला पंचायत कराएगा. प्रत्येक केंद्र के निर्माण पर करीब 28 लाख का खर्च आएगा. इन केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अलग से इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता है.
जिस 73 प्रकार की जांचों के लिए लैब की स्थापना होगी, उसके लिए अलग कक्ष बनेगा. अभी जहां जांच हो रही है वहां मिनिमम जांच है और अन्य जांच के लिए मशीन भी नहीं है. उन्होंने कहा कि 73 जांचों के बाद भी प्रमुख जांच के रिपोर्ट की आवश्यकता लोगों को होगी, यहां पर दिया गया सैंपल जिला मुख्यालय के लेबोरेटरी में भेजकर जांच कराई जाएगी और मरीजों के मोबाइल पर ही मैसेज के जरिए रिपोर्ट दी जाएगी, जिससे लोगों को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक अन्य अभियान पर भी जिला अस्पताल की टीम काम कर रही है. जिले में दो अंध विद्यालय का संचालन हो रहा है. जहां बच्चे ब्रेल लिपि के सहारे पढ़ाई करते हैं. कानपुर में कुछ वर्ष पहले ऐसे विद्यालयों में उन छात्रों को स्वास्थ्य विभाग ने खोज निकालने का काम किया था, जिनकी ऑपरेशन और कॉर्निया दान से रोशनी लौट आई था और वह देखने लगे थे. इसी प्रकार से यहां की बच्चों की भी जांच होगी और उन्हें एम्स के नेत्र रोग विभाग के द्वारा अपनी निगरानी में लिया जाएगा, जिससे जांच में कोई कमी नहीं आए. यदि यहां भी कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में एक नया सवेरा आएगा और वह अपनी आंखों से देख पाएंगे.
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