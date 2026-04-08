ETV Bharat / state

सीएम ऑफिस में 16 सदस्यों को मिला सेवा विस्तार, देखिये लिस्ट

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी टीम पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत 16 सदस्यों के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. शासन की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है. जिसके तहत इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 28 फरवरी 2027 तक सेवा विस्तार प्रदान किया गया है. इस निर्णय के बाद अब ये सभी सदस्य अगले एक वर्ष तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे.



दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य सरकार के कामकाज का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, जहां से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, जनसंपर्क, योजनाओं की मॉनिटरिंग और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं. ऐसे में इस कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी काफी अहम होती है. इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने अपनी मौजूदा टीम पर भरोसा बरकरार रखते हुए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.

सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया है. इससे पहले इन सभी का कार्यकाल फरवरी 2026 तक निर्धारित था, लेकिन अब नए आदेश के तहत इन्हें 28 फरवरी 2027 तक उसी पद और जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री कार्यालय में वेतनमान लेवल-10 पर तैनात समन्वयकों में दलबीर सिंह दानू, हरीश कोठारी, राजू बिष्ट, मधुसूदन जोशी, किशोर चंद्र भट्ट, भुवन कुमार, अर्चना राजहंस, आलोक सत्याल, मदन मोहन सती, इंद्रजीत सिंह और हरी सिंह भंडारी शामिल हैं. इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है. ये आगे भी मुख्यमंत्री कार्यालय में समन्वय से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे.