यूपी में 8वीं के बाद 16 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा, 93 हजार ने शिक्षा से मोड़ा मुंह
रिपोर्ट में बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 93 हजार से अधिक छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके है. प्रतीकात्मक
Published : November 21, 2025 at 2:25 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों से 16 लाख से अधिक छात्र-छात्रों का अगली क्लास में एडमिशन नहीं हुआ है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 93 हजार से अधिक छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके है.
जारी डेटा के अनुसार, सत्र 2023-24 में 1 करोड़ 48 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ते थे. जबकि मौजूदा सत्र में 1 करोड़ 31 लाख छात्रों का ही स्कूलों में पंजीकरण ऑन रिकॉर्ड हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक कुल 16 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी या परिषदीय विद्यालयों से संपर्क तोड़ लिया. यू-डायस 2025-26 के अंर्तगत स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल की डाटा एंट्री किए जाने के दौरान जारी डाटा से यह सामने आया है.
रिपोर्ट के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं. बीते दो सत्रों में लाखों बच्चे गायब हो गए, जिसकी चिंता विभाग को नहीं है. खास बात यह है कि इनमें से 93 हजार बच्चे आउट ऑफ स्कूल दिखाए गए हैं, यानी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ रखी है. इसके अलावा करीब 2,34,339 बच्चों को दूसरे जगह ट्रांसफर या माइग्रेंट कर दिया गया है.
सत्र 2023-24 में प्रवेशित बच्चों में यदि जिले के अनुसार देखा जाए तो आजमगढ़ में सर्वाधिक 54,009, जौनपुर में 52,188, शाहजहांपुर में 40,312, गाजीपुर में 39,518, बाराबंकी में 39,039 और रायबरेली में 35,037 बच्चे स्कूलों से गायब हो गए.
प्रदेश में यह रही स्थिति
- सत्र 2023-24 में कुल छात्र- 1,48,18,053
- वर्तमान सत्र में छात्र-1,31,67,503
- नामांकन अंतर- 16,50,550
- 2025-26 कुल ड्रॉपबाक्स विद्यार्थी-83,2,855
बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु मोहन बताते हैं,कि प्रदेश में हजारों विद्यालय ऐसे हैं, जो एकल अध्यापक के सहारे संचालित हो रहे हैं. सुविधाओं का अभाव होने के कारण बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नामांकन करा रहे हैं. साथ ही शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन से परिषदीय स्कूलों में बच्चों की काफी कमी आई है. लखनऊ में करीब 3 हजार से ज्यादा शिक्षक बीएलओ की डयूटी कर रहे हैं.
यूपी स्कूल शिक्षा विभाग का महानिदेशक मोनिका रानी की तरफ से यू-डायस 2025-26 के अन्तर्गत स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल एवं स्टूडेण्ट प्रोफाइल की शत-प्रतिशत डाटा इण्ट्री पूर्ण नहीं किए जाने पर करीब एक दर्जन से अधिक जनपदों को नोटिस जारी किया है. साथ ही 3 दिन में इसे इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है.
महानिदेशक की ओर से जारी किए गए लखनऊ, फैजाबाद, आजमगढ़, सोनभद्र, आगरा, मथुरा, श्रावस्ती, सहारनपुर, इटावा, कुशीनगर, गाजियाबाद, उन्नाव, गाजीपुर, भदोई, संतकबीरनगर, चित्रकूट, कन्नौज, मऊ, प्रयागराज एवं एटा को डाटा इण्ट्री के कार्य की प्रगति में बाॅटम-20 जिलों में बताया गया है.
साथ ही इन जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल एवं स्टूडेण्ट प्रोफाइल की शत-प्रतिशत डाटा इण्ट्री/अपडेशन का कार्य 25 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें.
जिलों के हाल
|जिला
|कुल छात्र
|मौजूदा छात्र
|अंतर
|प्रतिशत
|झांसी
|131321
|108857
|22464
|17.11
|आजमगढ़
|328397
|274388
|54009
|16.45
|हाथरस
|116146
|97092
|19054
|16.41
|इटावा
|101462
|85255
|16207
|15.97
|गाजीपुर
|279129
|209611
|39518
|15.97
|कानपुर
|133360
|112652
|20708
|15.26
|लखनऊ
|167112
|146230
|20882
|12.50
