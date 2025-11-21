ETV Bharat / state

यूपी में 8वीं के बाद 16 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा, 93 हजार ने शिक्षा से मोड़ा मुंह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों से 16 लाख से अधिक छात्र-छात्रों का अगली क्लास में एडमिशन नहीं हुआ है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 93 हजार से अधिक छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके है.

जारी डेटा के अनुसार, सत्र 2023-24 में 1 करोड़ 48 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ते थे. जबकि मौजूदा सत्र में 1 करोड़ 31 लाख छात्रों का ही स्कूलों में पंजीकरण ऑन रिकॉर्ड हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक कुल 16 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी या परिषदीय विद्यालयों से संपर्क तोड़ लिया. यू-डायस 2025-26 के अंर्तगत स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल की डाटा एंट्री किए जाने के दौरान जारी डाटा से यह सामने आया है.

रिपोर्ट के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं. बीते दो सत्रों में लाखों बच्चे गायब हो गए, जिसकी चिंता विभाग को नहीं है. खास बात यह है कि इनमें से 93 हजार बच्चे आउट ऑफ स्कूल दिखाए गए हैं, यानी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ रखी है. इसके अलावा करीब 2,34,339 बच्चों को दूसरे जगह ट्रांसफर या माइग्रेंट कर दिया गया है.

सत्र 2023-24 में प्रवेशित बच्चों में यदि जिले के अनुसार देखा जाए तो आजमगढ़ में सर्वाधिक 54,009, जौनपुर में 52,188, शाहजहांपुर में 40,312, गाजीपुर में 39,518, बाराबंकी में 39,039 और रायबरेली में 35,037 बच्चे स्कूलों से गायब हो गए.



प्रदेश में यह रही स्थिति