बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IPS इधर से उधर, देखें लिस्ट
सम्राट सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. कई आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है. पढ़ें..
Published : May 10, 2026 at 5:09 PM IST
पटना: बिहार में 16 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. विकास वैभव को मगध क्षेत्र (गयाजी) का नया आईजी बनाया गया है. वहीं, मगध क्षेत्र के आईजी क्षत्रनील सिंह को गृह विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदजारी मिली है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस फेरबदल को कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
अमित कुमार जैन का ईओयू में ट्रांसफर: अधिसूचना के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी अमित कुमार जैन को अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, नायर हसनैन खान को अपर पुलिस महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बनाया गया है. इसके अलावे अब तक अपर पुलिस महानिदेशक यातायात के पद पर तैनात सुधांशु कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक विधि-व्यवस्था, बिहार पटना के पद पर नियुक्त किया गया है. साथ ही उन्हें यातायात विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
अमित लोढ़ा को मिली अहम जिम्मेदारी: गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं एवं संचार की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अमित राज को अपर पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई बनाया गया है. राज्य में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए इस विभाग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
विकास वैभव मगध के आईजी: वहीं बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारियों में शामिल विकास वैभव को पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र गया की जिम्मेदारी सौंपी गई है. विकास वैभव अपनी कार्यशैली और सामाजिक पहल को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं. उनके मगध क्षेत्र में पदस्थापन को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है.
क्षत्रनील सिंह बने गृह विभाग में विशेष सचिव: इसके अलावे रंजीत कुमार मिश्रा को पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. वहीं क्षत्रनील सिंह को विशेष सचिव गृह विभाग सह विशेष शाखा बिहार के पद पर तैनात किया गया है.
पुलिस महकमे में हलचल तेज: गृह विभाग की इस अधिसूचना के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि राज्य में अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध पर रोक और कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं. कई जिलों और विभागों में लंबे समय से अधिकारियों के तबादले की चर्चा चल रही थी, जिसके बाद अब सरकार ने बड़े स्तर पर फेरबदल किया है.
सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में और भी प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फिलहाल गृह विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द ही अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले को पुलिस प्रशासन में नई कार्यशैली और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें: बिहार के DGP से अधिक धनवान हैं पटना SSP, जानें किस IAS के पास सबसे अधिक और सबसे कम संपत्ति