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UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 6 जिलों के DM समेत 16 IAS अफसरों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस सूची में भदोही, चंदौली, गोंडा, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं. कानपुर और वाराणसी के मंडलायुक्तों की आपस में अदला-बदली की गई है, जबकि ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी बदल दिए गए हैं.

अनिल कुमार सिंह, IAS (Photo Credit; ETV Bharat) जिलाधिकारी स्तर पर अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां अनिल कुमार सिंह को भदोही का जिलाधिकारी एवं भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है.

शैलेश कुमार, IAS (Photo Credit; ETV Bharat) भदोही के डीएम शैलेश कुमार को चंदौली भेजा गया है, जबकि चंदौली के डीएम चंद्र मोहन गर्ग अब मुख्यमंत्री के विशेष सचिव होंगे. अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त रमेश रंजन को गोंडा का जिलाधिकारी बनाया गया है और गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन को विशेष सचिव, नगर विकास के पद पर भेजा गया है. एस. राजलिंगम, IAS (Photo Credit; ETV Bharat) स्थानांतरणाधीन विशेष सचिव, नगर विकास उमेश मिश्रा को जौनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, जौनपुर के डीएम सैमुएल पॉल एन. को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां बनाया गया है. रमेश रंजन, IAS (Photo Credit; ETV Bharat) विशेष सचिव मनोज कुमार राय को श्रावस्ती और ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण वर्मा को शामली का जिलाधिकारी बनाया गया है. श्रावस्ती की डीएम अन्नपूर्णा गर्ग को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा शामली के डीएम आलोक यादव को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर तैनाती दी गई है. के. विजयेन्द्र पांडियन, IAS (Photo Credit; ETV Bharat)