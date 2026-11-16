UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 6 जिलों के DM समेत 16 IAS अफसरों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट
भदोही, चंदौली, गोंडा, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली जिलों के जिलाधिकारियों का भी तबादला किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 5:54 PM IST
लखनऊ : यूपी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस सूची में भदोही, चंदौली, गोंडा, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं. कानपुर और वाराणसी के मंडलायुक्तों की आपस में अदला-बदली की गई है, जबकि ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी बदल दिए गए हैं.
जिलाधिकारी स्तर पर अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां अनिल कुमार सिंह को भदोही का जिलाधिकारी एवं भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है.
भदोही के डीएम शैलेश कुमार को चंदौली भेजा गया है, जबकि चंदौली के डीएम चंद्र मोहन गर्ग अब मुख्यमंत्री के विशेष सचिव होंगे. अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त रमेश रंजन को गोंडा का जिलाधिकारी बनाया गया है और गोंडा की डीएम प्रियंका निरंजन को विशेष सचिव, नगर विकास के पद पर भेजा गया है.
स्थानांतरणाधीन विशेष सचिव, नगर विकास उमेश मिश्रा को जौनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, जौनपुर के डीएम सैमुएल पॉल एन. को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां बनाया गया है.
विशेष सचिव मनोज कुमार राय को श्रावस्ती और ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रवीण वर्मा को शामली का जिलाधिकारी बनाया गया है. श्रावस्ती की डीएम अन्नपूर्णा गर्ग को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा शामली के डीएम आलोक यादव को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर तैनाती दी गई है.
मंडल और प्राधिकरण स्तर पर कानपुर के मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन को वाराणसी और वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम को कानपुर का मंडलायुक्त बनाया गया है. ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रविकुमार एनजी को यूपीसीडा का सीईओ एवं आयुक्त व निदेशक, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग बनाया गया है.
यूपीसीडा के सीईओ डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्थानिक आयुक्त और आयुक्त एनसीआर की जिम्मेदारी दी गई है.
श्रमायुक्त सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, स्टेट स्पिनिंग कंपनी, स्टेट यार्न कंपनी और सहकारी कताई मिल्स संघ के प्रबंध निदेशक और उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
तबादला सूची
- के. विजयेन्द्र पांडियन, मंडलायुक्त, कानपुर; आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग; प्रबंध निदेशक, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ.प्र. टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण पद से मंडलायुक्त, वाराणसी
- एस. राजलिंगम, मंडलायुक्त, वाराणसी पद से मंडलायुक्त, कानपुर
- रविकुमार एनजी : मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा; स्थानिक आयुक्त तथा आयुक्त, एनसीआर पद से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
- बलकार सिंह : मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण पद से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, स्थानिक आयुक्त तथा आयुक्त, एनसीआर
- सौम्या अग्रवाल : श्रमायुक्त, प्रबंध निदेशक, उप्र राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप्र टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार
- अनिल कुमार सिंह : अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां पद से जिलाधिकारी, भदोही तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- शैलेश कुमार : जिलाधिकारी, भदोही तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण पद से जिलाधिकारी, चंदौली
- चंद्र मोहन गर्ग : जिलाधिकारी, चंदौली पद से विशेष सचिव, मुख्यमंत्री
- रमेश रंजन : अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, लखनऊ पद से जिलाधिकारी, गोंडा
- प्रियंका निरंजन : जिलाधिकारी, गोंडा पद से विशेष सचिव, नगर विकास
- उमेश मिश्रा : स्थानांतरणाधीन विशेष सचिव, नगर विकास पद से जिलाधिकारी, जौनपुर
- सैमुएल पॉल एन. : जिलाधिकारी, जौनपुर पद से अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां
- मनोज कुमार राय : विशेष सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन पद से जिलाधिकारी, श्रावस्ती
- अन्नपूर्णा गर्ग : जिलाधिकारी, श्रावस्ती पद से विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार
- आलोक यादव : जिलाधिकारी, शामली पद से विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
- प्रवीण वर्मा : अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा पद से जिलाधिकारी, शामली
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