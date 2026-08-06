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दुर्ग बस स्टैंड से 16 बच्चे रेस्क्यू, बाल श्रम की आशंका, एक शख्स हिरासत में

दुर्ग: बाल श्रम और बच्चों की तस्करी की आशंका के बीच प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है. राज्य बाल आयोग से मिली सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पद्मनाभपुर थाना पुलिस की टीम ने बुधवार रात दुर्ग बस स्टैंड पर रायपुर से पहुंची एक बस की जांच की. रात करीब साढ़े आठ बजे बस के पहुंचते ही टीम ने कार्रवाई कर सभी बच्चों को सुरक्षित उतारकर चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचाया.

बस स्टैंड से 16 बच्चे रेस्क्यू

शुरुआती जांच में 16 बच्चों में से 7 नाबालिग और 9 बालिग पाए गए हैं. सभी बच्चे कवर्धा जिले के बैगा जनजाति समुदाय से हैं और सुबह से भूखे-प्यासे पुलिस को मिले. पूछताछ में सामने आया कि उन्हें पहले रायपुर में काम दिलाने का झांसा दिया गया था, जिसके बाद दुर्ग लाया गया. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि इन बच्चों को कचांदूर स्थित मॉडर्न एग्रो में काम कराने के लिए लाया जा रहा था. बस स्टैंड पर बच्चों को लेने पहुंचे रमेश नामक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.