दुर्ग बस स्टैंड से 16 बच्चे रेस्क्यू, बाल श्रम की आशंका, एक शख्स हिरासत में
छुड़ाए गए बच्चे कवर्धा जिले के हैं और बैगा जनजाति से आते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 9:01 PM IST
दुर्ग: बाल श्रम और बच्चों की तस्करी की आशंका के बीच प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है. राज्य बाल आयोग से मिली सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पद्मनाभपुर थाना पुलिस की टीम ने बुधवार रात दुर्ग बस स्टैंड पर रायपुर से पहुंची एक बस की जांच की. रात करीब साढ़े आठ बजे बस के पहुंचते ही टीम ने कार्रवाई कर सभी बच्चों को सुरक्षित उतारकर चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचाया.
बस स्टैंड से 16 बच्चे रेस्क्यू
शुरुआती जांच में 16 बच्चों में से 7 नाबालिग और 9 बालिग पाए गए हैं. सभी बच्चे कवर्धा जिले के बैगा जनजाति समुदाय से हैं और सुबह से भूखे-प्यासे पुलिस को मिले. पूछताछ में सामने आया कि उन्हें पहले रायपुर में काम दिलाने का झांसा दिया गया था, जिसके बाद दुर्ग लाया गया. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि इन बच्चों को कचांदूर स्थित मॉडर्न एग्रो में काम कराने के लिए लाया जा रहा था. बस स्टैंड पर बच्चों को लेने पहुंचे रमेश नामक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
ये पता लगाया जा रहा है कि ये मामला सिर्फ बाल श्रम से जुड़ा है या फिर तस्करी का मामला है. पूछताछ जारी है: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई नगर
चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपे गए बच्चे
चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला परियोजना समन्वयक चंद्रप्रकाश पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने समय रहते कार्रवाई कर बच्चों को सुरक्षित बचा लिया. सभी बच्चों के दस्तावेजों की जांच, काउंसलिंग और बयान दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि बच्चों के बयान और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मामला केवल बाल श्रम का है या इसके पीछे किसी संगठित मानव तस्करी गिरोह की भूमिका भी है. फिलहाल सभी बच्चों को सुरक्षित संरक्षण में रखा गया है.
दुर्ग उपसरपंच हत्याकांड का खुलासा, लूट का विरोध करने पर हुई हत्या, 48 घंटे में केस सॉल्व
हत्या का फरार आरोपी 2 साल बाद गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस ने नागपुर से पकड़ा, मृतका की नातिन का था बॉयफ्रेंड
गरीबों के हक पर डाका : राशन दुकान में 863 क्विंटल अनाज का स्टॉक कम, लाखों का गोलमाल, तीन पर एफआईआर