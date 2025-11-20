हरदोई के स्कूल में गैस रिसाव; 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर मचा हड़कंप, संडीला के अस्पताल में भर्ती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 7:23 PM IST
हरदोई : संडीला के लायंस पब्लिक स्कूल में गुरुवार सुबह अचानक गैस रिसाव की घटना से हड़कंप मच गया. तेज गैस से स्कूल में मौजूद बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इस दौरान करीब 16 बच्चे खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सिर चकराना, उल्टी और बेहोशी जैसी समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित हो गए.
हरदोई डीएम अनुनय झा ने तत्काल संज्ञान लेकर मौका मुआयना किया. उन्होंने बताया कि गैस लीकेज के चलते बच्चों को कुछ समस्या हुई है, जिसके चलते उन्हें अलग-अलग दो अस्पतालों में भेजा गया है. लगभग 16 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, हालांकि सभी की स्थिति सामान्य है, कोई गंभीर समस्या नहीं हुई है. स्कूल में जाकर घटना के कारणों का जांच कर पता लगाया जाएगा.
संडीला स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में गुरुवार सुबह अचानक गैस रिसाव की घटना से हड़कंप मच गया. गैस की गंध बढ़ते ही बच्चे घबराकर कक्षाओं से बाहर निकलने लगे. सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने तुरंत सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और परिजनों को फोन किया. इस दौरान कई बच्चे बेहोश हो गये, जिन्हें आनन-फानन में सीएचसी संडीला भेजा गया. अस्पताल में बच्चों ने डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्कूल पहुंचे. टीम ने परिसर का निरीक्षण किया और आस-पास के क्षेत्रों में संभावित गैस स्रोत की तलाश शुरू की. प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि स्कूल के नजदीक किसी रासायनिक पदार्थ या औद्योगिक इकाई से गैस का रिसाव हुआ होगा. हालांकि, रिसाव का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.
