मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में 16 प्रत्याशी, क्षेत्र में बुनियादी समास्याओं का भंयकर अभाव

जामताड़ा: मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में घमासान है. नगर अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. प्रत्याशियों के बीच में अध्यक्ष बनने के लिए जद्दोजहद जारी हैं, वे लगातार लोगों के बीच में जाकर विकास के बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर मिहिजाम नगर की जनता समस्याओं से त्रस्त है.

प्रत्याशियों में घमासान

जामताड़ा जिले के मिहिजाम नगर परिषद अंतर्गत कुल 20 वार्ड आते हैं. सभी वार्डों की जनता मिहिजाम नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव करेगी. इसे लेकर चुनावी मैदान में कुल 16 प्रत्याशी खड़े हैं, जो अध्यक्ष बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. इनमें से नगर की जनता किसे अपना अध्यक्ष चुनेगी? यह तो मतदान समाप्ति के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रत्याशी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं.

क्षेत्र में बुनियादी समास्याओं का अभाव (Etv bharat)

मिहिजाम नगर की जनता समस्याओं से है त्रस्त

मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रत्याशी अध्यक्ष बनने के लिए जी जान से मैदान में ताकत झोंक रहे हैं. दूसरी ओर मिहिजाम नगर परिषद की जनता बिजली, पेयजल, जाम, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है. इस इलाके में सड़क जाम प्रमुख समस्या बनी हुई है. जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है. यहां लोगों को सड़क जाम से प्रतिदिन जूझना पड़ता है. चितरंजन रेलवे स्टेशन गेट से जाम की समस्या बनी रहती है. इसके अलावा यहां लोगों के लिए फुट ओवर ब्रिज भी नहीं है. साथ ही क्षेत्र में पेयजल की भी समस्या बनी रहती है. वैसे तो शहर में करोड़ों की लागत से जलापूर्ति योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण हुआ है लेकिन नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है. गर्मी के मौसम में परेशानी और बढ़ जाती है.