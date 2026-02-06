मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में 16 प्रत्याशी, क्षेत्र में बुनियादी समास्याओं का भंयकर अभाव
जामताड़ा जिले के मिहिजाम नगर परिषद में 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.
Published : February 6, 2026 at 9:26 PM IST
जामताड़ा: मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में घमासान है. नगर अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. प्रत्याशियों के बीच में अध्यक्ष बनने के लिए जद्दोजहद जारी हैं, वे लगातार लोगों के बीच में जाकर विकास के बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर मिहिजाम नगर की जनता समस्याओं से त्रस्त है.
प्रत्याशियों में घमासान
जामताड़ा जिले के मिहिजाम नगर परिषद अंतर्गत कुल 20 वार्ड आते हैं. सभी वार्डों की जनता मिहिजाम नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव करेगी. इसे लेकर चुनावी मैदान में कुल 16 प्रत्याशी खड़े हैं, जो अध्यक्ष बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. इनमें से नगर की जनता किसे अपना अध्यक्ष चुनेगी? यह तो मतदान समाप्ति के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रत्याशी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं.
मिहिजाम नगर की जनता समस्याओं से है त्रस्त
मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रत्याशी अध्यक्ष बनने के लिए जी जान से मैदान में ताकत झोंक रहे हैं. दूसरी ओर मिहिजाम नगर परिषद की जनता बिजली, पेयजल, जाम, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है. इस इलाके में सड़क जाम प्रमुख समस्या बनी हुई है. जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है. यहां लोगों को सड़क जाम से प्रतिदिन जूझना पड़ता है. चितरंजन रेलवे स्टेशन गेट से जाम की समस्या बनी रहती है. इसके अलावा यहां लोगों के लिए फुट ओवर ब्रिज भी नहीं है. साथ ही क्षेत्र में पेयजल की भी समस्या बनी रहती है. वैसे तो शहर में करोड़ों की लागत से जलापूर्ति योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण हुआ है लेकिन नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है. गर्मी के मौसम में परेशानी और बढ़ जाती है.
स्थानीय लोग बताते हैं कि पानी के नाम पर कनेक्शन के लिए पैसे की मांग की जाती है. स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति और भी खराब है. शहर से काफी दूर अस्पताल बना दिया गया है. वहां आने-जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है और परेशानी होती है. होल्डिंग टैक्स भी ज्यादा लिया जाता है, होल्डिंग टैक्स जितना लिया जाता है उतनी सुविधा शहर की जनता को नहीं मिल पा रही है. चुनाव को देखते हुए स्थानीय लोग अब खुलकर समस्या रख रहे हैं. ताकि समय रहते उनका निदान हो सके.
स्थायी बस स्टैंड की भी नहीं है व्यवस्था
शहर में स्थाई रूप से बस स्टैंड की व्यवस्था भी नहीं है. सड़क किनारे ही यात्री बस खड़ी होती है, यहां सड़क के किनारे लोग अपनी सवारी बस के लिए इंतजार करते हैं. गर्मी, बारिश के मौसम में कोई व्यवस्था नहीं रहने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी होती है. खासकर महिलाओं को शौच के लिए भटकना पड़ता है लेकिन आज तक स्थाई बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि 419 एनएच सड़क होने के कारण इस मार्ग से सैकड़ों यात्री बसों का रांची-दुमका एवं पश्चिम बंगाल से आना-जाना लगा रहता है, इससे राजस्व की भी क्षति हो रही है.
