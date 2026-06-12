ETV Bharat / state

बिहार के 16 अधिकारियों को मिला IAS का दर्जा, देखें पूरी लिस्ट

बिहार के 16 अधिकारियों की 'लॉट्री' लगी है. उन्हें आईएएस के पद पर प्रोन्नति दी गई है. पढ़ें खबर

IAS IN BIHAR
बिहार सचिवालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 16 वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रोन्नति मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में खुशी का माहौल है. केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर बिहार कैडर के लिए वर्ष 2025 की चयन सूची को मंजूरी दी है. वर्षों तक राज्य प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों को अब देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में स्थान मिला है.

कौन-कौन IAS बनाए गए? : आईएएस में प्रोन्नत किए गए अधिकारियों में सुरेंद्र राय, सुधांशु कुमार चौबे, मृणायक दास, मनोरंजन कुमार, विकास कुमार, डॉ. गगन, अंजनी कुमार, मोहम्मद एजतबा हुसैन, रजनीश कुमार, बिधु भूषण चौधरी, मोहम्मद वसीम अहमद, कृत्यानंद रंजन, मोहम्मद राशिद आलम, इबरार अहमद खान, मनोज कुमार और हेमंत कुमार सिंह शामिल हैं. यह चयन सूची 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच उत्पन्न हुई रिक्तियों के आधार पर तैयार की गई है.

IAS IN BIHAR
केन्द्र द्वारा जारी आदेश (ETV Bharat)

बिधु भूषण बने चर्चा का केंद्र : प्रमोशन सूची में सबसे अधिक चर्चा बिधु भूषण चौधरी के नाम की हो रही है. बिहार सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार-प्रसार से जुड़े रहे बिधु भूषण चौधरी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में उनकी भूमिका को प्रशासनिक हलकों में काफी अहम माना जाता रहा है. ऐसे में उनका आईएएस कैडर में शामिल होना विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है.

करियर का सबसे बड़ा पड़ाव : दरअसल, राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में पदोन्नति किसी भी अधिकारी के करियर का सबसे बड़ा पड़ाव माना जाता है. इसके लिए अधिकारियों की सेवा अवधि, कार्य निष्पादन, प्रशासनिक दक्षता और समग्र रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाता है. कई वर्षों तक जिला, अनुमंडल, विभागीय और सचिवालय स्तर पर काम करने के बाद अधिकारियों को यह अवसर मिलता है.

बिहार प्रशासनिक सेवा से आईएएस कैडर में प्रोन्नति पाने वाले इन 16 अधिकारियों की उपलब्धि को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अनुभव और समर्पण को मिले सम्मान के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इन अधिकारियों का अनुभव आने वाले समय में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उपयोगी साबित होगा. यह पदोन्नति न केवल संबंधित अधिकारियों के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार का 'IAS पहाड़', जहां हर पेड़ के साथ लिखा है एक अधिकारी का नाम

TAGGED:

आईएएस प्रमोशन
BAS OFFICER PROMOTED TO IAS
आईएएस का दर्जा मिला बिधु भूषण
BIHAR NEWS
IAS IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.