ऑनलाइन ठगी पर कड़ा शिकंजा! लखनऊ में बैठकर अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना, 16 आरोपी गिरफ्तार
रिध्या प्लाजा में चल रहा था ठगी काकॉल सेंटर, मौके से 36 लैपटॉप, पांच राउटर और 20 मोबाइल फोन बरामद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 6:33 PM IST
लखनऊ : राजधानी के अलीगंज में पुलिस ने एक ऐसे साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की है, जो यहां से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था. रिध्या प्लाजा में चल रहे इस कॉल सेंटर से पुलिस ने 12 पुरुष और चार महिलाओं समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही, मौके से 36 लैपटॉप, 20 माउस, 22 हेडफोन, 32 लैपटॉप चार्जर, पांच राउटर और 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद के मुताबिक, 18 सितंबर को सुबह चार बजे अलीगंज पुलिस गश्त कर रही थी. इसी दौरान रिध्या प्लाजा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मिला. उसने बताया कि वह प्लाजा में काम करता है. समय असामान्य होने पर पुलिस को शक हुआ और प्लाजा की जांच की गई. वहां एक कॉल सेंटर चलता पाया गया. जांच में साइबर ठगी किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है.
पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि कॉल सेंटर में तीन अलग-अलग टीमें काम करती थीं. पहली एजेंट टीम अमेरिकी नागरिकों को फर्जी पॉप-अप और वायरस की चेतावनी दिखाकर कॉल सेंटर तक पहुंचाती थी. इसके बाद खुद को माइक्रोसॉफ्ट या ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट का कर्मचारी बताकर पीड़ितों से बात की जाती थी. UltraViewer जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए उनके कंप्यूटर का नियंत्रण लेने की कोशिश की जाती थी.
इसके बाद पीड़ित को बताया जाता था कि उसके कंप्यूटर से पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ड्रग स्मगलिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ी वेबसाइट एक्सेस की गई हैं. इस तरह उसे डराकर निजी जानकारी हासिल की जाती थी. इसके बाद मामला वेरिफायर टीम को दिया जाता था. वेरिफायर टीम पीड़ित से दोबारा संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करती थी और फिर उसे क्लोजर टीम के पास भेज दिया जाता था.
क्लोजर टीम के सदस्य खुद को अलग-अलग सरकारी विभागों का अधिकारी बताकर पीड़ित को गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते थे. फिर उनसे पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे. पुलिस के अनुसार रकम गिफ्ट कार्ड, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ली जाती थी.
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि कॉल सेंटर का संचालन शिवा उर्फ प्रियांशू कर रहा था, जो अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है. वहीं, नेहल और आशीष कॉल सेंटर के संचालन और प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाते थे. कर्मचारियों की भर्ती, ट्रेनिंग और उपस्थिति की व्यवस्था भी इनके जिम्मे थी. कर्मचारियों को करीब 18 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन और रहने खाने की सुविधा दी जाती थी.
बरामद डिजिटल उपकरणों की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इससे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, पीड़ितों और वित्तीय लेनदेन की जानकारी सामने आ सकती है. यह कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी उत्तरी की ओर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है.
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