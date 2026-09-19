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ऑनलाइन ठगी पर कड़ा शिकंजा! लखनऊ में बैठकर अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना, 16 आरोपी गिरफ्तार

ऑनलाइन ठगी पर कड़ा शिकंजा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के अलीगंज में पुलिस ने एक ऐसे साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की है, जो यहां से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था. रिध्या प्लाजा में चल रहे इस कॉल सेंटर से पुलिस ने 12 पुरुष और चार महिलाओं समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही, मौके से 36 लैपटॉप, 20 माउस, 22 हेडफोन, 32 लैपटॉप चार्जर, पांच राउटर और 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. ऑनलाइन ठगी पर कड़ा शिकंजा (Video Credit; ETV Bharat) डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद के मुताबिक, 18 सितंबर को सुबह चार बजे अलीगंज पुलिस गश्त कर रही थी. इसी दौरान रिध्या प्लाजा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मिला. उसने बताया कि वह प्लाजा में काम करता है. समय असामान्य होने पर पुलिस को शक हुआ और प्लाजा की जांच की गई. वहां एक कॉल सेंटर चलता पाया गया. जांच में साइबर ठगी किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि कॉल सेंटर में तीन अलग-अलग टीमें काम करती थीं. पहली एजेंट टीम अमेरिकी नागरिकों को फर्जी पॉप-अप और वायरस की चेतावनी दिखाकर कॉल सेंटर तक पहुंचाती थी. इसके बाद खुद को माइक्रोसॉफ्ट या ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट का कर्मचारी बताकर पीड़ितों से बात की जाती थी. UltraViewer जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए उनके कंप्यूटर का नियंत्रण लेने की कोशिश की जाती थी.