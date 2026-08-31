सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली का 15वां दिन, 842 अभ्यर्थियों ने दौड़ में मारी बाजी
सहारनपुर में 13 जनपदों के युवाओं के लिए तहसीलवार आयोजित हो रही है यह रैली भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 1:16 PM IST
सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली सोमवार को 15वें दिन में प्रवेश कर गई. भर्ती रैली में 13 जनपदों के युवाओं को तहसीलवार बुलाकर सेना में भर्ती होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जा रही है. देशसेवा का जज्बा लेकर बड़ी संख्या में युवा भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं. भर्ती रैली के 15वें दिन सोमवार को मेरठ जनपद की सरधना और मवाना तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की गई. सुबह से ही स्टेडियम परिसर में अभ्यर्थियों की आवाजाही शुरू हो गई थी. सेना में शामिल होने का सपना लेकर पहुंचे युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया.
1,170 अभ्यर्थियों को रनिंग परीक्षा के लिए बुलाया गया था: सोमवार को कुल 1,170 अभ्यर्थियों को रनिंग परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 1,055 अभ्यर्थी उपस्थित हुए. निर्धारित शारीरिक मानकों के तहत आयोजित रनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों ने अपनी फिटनेस और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया. कड़ी मेहनत के बाद 842 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक दौड़ पूरी कर ली और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अपनी जगह बनाई.
अभ्यर्थियों में उत्साह: रनिंग में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई. वहीं, दौड़ में सफलता नहीं पाने वाले अभ्यर्थियों ने भी आगे की तैयारी जारी रखने का संकल्प लिया. भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों में सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का उत्साह देखने को मिला. अग्निवीर भर्ती रैली के तहत अलग-अलग जनपदों की तहसीलों से अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुलाया जा रहा है.
शारीरिक दक्षता परीक्षा में युवाओं की फिटनेस, अनुशासन और शारीरिक क्षमता को परखा जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है. सहारनपुर में जारी अग्निवीर भर्ती रैली में लगातार युवाओं की बड़ी संख्या पहुंच रही है. 15वें दिन भी सैकड़ों युवाओं ने अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सेना में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया.
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