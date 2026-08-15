बनारस का क्रांतिकारियों का गांव, 26 सेनानियों ने उड़ा दी थी अंग्रेजों की नींद
स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को मिलेगा नया आयाम, करखियांव बनेगा 'स्वतंत्रता संग्राम सर्किट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 7:35 AM IST
वाराणसी: आजादी के अमृत काल में गुमनाम और वीर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में योगी सरकार एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है. वाराणसी के पिंडरा विकासखंड स्थित ऐतिहासिक करखियांव गांव में फ्रीडम फाइटर मेमोरियल पार्क, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां 26 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में एक म्यूरल पार्क बनाया जा रहा है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम करखियांव का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य लगभग 18.26 करोड़ रुपये से किया जा रहा हैं.
गांव की ये है खासियत: स्वतंत्रता संग्राम में अपने अद्वितीय योगदान के कारण करखियांव को वाराणसी में सर्वाधिक स्वतंत्रता सेनानियों वाले गांव के रूप में जाना जाता है. वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक इस गांव के लोगों ने देश की आजादी के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी. अब योगी सरकार इसी गौरवशाली विरासत को फ्रीडम फाइटर मेमोरियल पार्क के रूप में संरक्षित करते हुए इसे राष्ट्रीय चेतना, इतिहास और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने जा रहा है.
11.5 हेक्टेयर में विकसित हो रहा स्मृति एवं पर्यटन परिसर
यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी के परियोजना प्रबंधक मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि करीब 11.5 हेक्टेयर में विकसित होने वाले इस परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को सहेजने के साथ आधुनिक पर्यटन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. परियोजना का उद्देश्य इसे ऐसा ऐतिहासिक स्थल बनाना है, जहां देशभर से आने वाले लोग इस गांव के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से परिचित हो सकें.
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