159 परिवारों को घर के रूप में मिला दीपावली का तोहफा, यूडीएच मंत्री बोले- अभी और योजनाएं आएंगी
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि अल्प और मध्यम वर्ग के लिए आवासन मंडल और योजनाएं लाएगा.
Published : October 15, 2025 at 6:20 PM IST
जयपुर: दीपावली से पहले जयपुर के 159 परिवारों के चेहरों पर तब मुस्कान दौड़ गई, जब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को इन्हें 'सपनों के घर' का आवंटन पत्र सौंपा. शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की समृद्धि अपार्टमेंट योजना के आवंटन पत्र बांटे गए. खास बात ये है कि पहली बार अनुमानित कीमत से कम राशि में फ्लैट उपलब्ध कराया गया.
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की समृद्धि योजना के तहत प्रति फ्लैट की अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए थी, लेकिन मंडल ने इसे 31 लाख रुपए में उपलब्ध करवाया. इस अवसर पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि समृद्धि अपार्टमेंट योजना को 23 महीने पहले शुरू किया गया था और अब इसका परिणाम सामने है. 159 पात्र आवेदकों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया गया और सभी को दीपावली से पहले आवंटन पत्र देकर खुशियों का उपहार दिया गया. बोर्ड भविष्य में भी इसी तरह विभिन्न आय वर्गों के लिए किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करवाता रहेगा.
शहरी सेवा शिविर से 2200 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण: खर्रा ने बताया कि शहरी सेवा शिविर 2025 अभियान के अंतर्गत अब तक 2200 से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया जा चुका है. मंत्री खर्रा ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नियोजित ढंग से कॉलोनियों का विकास करता है, जहां सड़क, लाइट, पार्क और सीवरेज जैसी सुविधाएं प्राथमिकता में रखी जाती हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष आलोचना करे, ये उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें गर्व है कि बीते 20 महीनों में हाउसिंग बोर्ड और नगरीय निकायों की योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. जनता के विश्वास से ही इतने बड़े पैमाने पर आवेदन प्राप्त हुए हैं.
अल्प और मध्यम वर्ग के लिए और भी योजना: वहीं खर्रा ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जिन-जिन योजना को सृजन करने का निर्णय लिया, उनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. आने वाले कालखंड में राजस्थान आवासन मंडल और तेजी से अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों के अपना घर का सपना पूरा करेगा.