20 खेलों के 156 खिलाड़ियों का उत्कृष्ट सूची में नाम, 8 साल का इंतजार खत्म, सरकारी नौकरी का रास्ता साफ
छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है. 20 खेलों के 156 खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 7:40 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में 20 विभिन्न खेलों के 156 खिलाड़ियों के नाम अधिसूचित किए हैं. इससे इन खिलाड़ियों को राज्य की उत्कृष्ट खिलाड़ी नियुक्ति नीति, 2007 के तहत शासकीय सेवा में नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने दी मंजूरी
30 जून 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को अंतिम मंजूरी दी गई थी. इसके बाद सूची को राजपत्र में प्रकाशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया, जिसने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अधिसूचना जारी कर दी.
2018-19 और 2019-20 के आवेदनों पर हुआ फैसला
उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव सहित समिति के सदस्यों ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की. सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद 156 खिलाड़ियों के चयन को अंतिम रूप दिया गया.
खिलाड़ियों के लंबे इंतजार का हुआ अंत
राजपत्र में सूची प्रकाशित होने के साथ ही वर्षों से लंबित प्रक्रिया पूरी हो गई है. लंबे समय से सरकारी सेवा में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत और उनके खेल प्रदर्शन का सम्मान माना जा रहा है.
खेल और खिलाड़ियों के लिए बड़ा दिन है. खेल विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 156 खिलड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया है. अब इन्हें शासकीय नौकरी में अवसर मिलेगा. राज्य सरकार का खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का एक और संकल्प पूरा हुआ- अरुण साव, डिप्टी सीएम और खेल मंत्री
उत्कृष्ट घोषित खिलाड़ियों की संपूर्ण सूची
आर्चरी (तीरंदाजी)
• धर्मेश गोफने (पिता: सुरेश गोफने)
• बिंदेश्वरी मरावी (पिता: निरंजन सिंह मरावी)
• नित्या ध्रुवे (पिता: निरंजन सिंह ध्रुवे)
• भरत कुमार यादव (पिता: सेद कुमार यादव)
• आरती मसराम (पिता: पुरुषोत्तम सिंह मसराम)
• यशपाल ध्रुव (पिता: कुशाल सिंह)
• अभिलाष राज (पिता: ईतवारी राज)
बैडमिंटन
• वेंकट गौरव प्रसाद (पिता: सूर्या प्रसाद)
• जूही देवांगन (पिता: जयंत देवांगन)
• आकर्षी कश्यप (पिता: डॉ. संजीव कश्यप)
फेंसिंग (तलवारबाजी)
• स्वाती विश्वकर्मा (पिता: श्रवण कुमार विश्वकर्मा)
• वी. जॉनसन सोलोमन (पिता: वी. जाकोब)
• अनूप चौधरी (पिता: शम्भू चौधरी)
• अनुराग चौधरी (पिता: शम्भू चौधरी)
• मोना पटेल (पिता: ईश्वर लाल)
हॉकी
• रेणुका यादव (पिता: मौजी लाल यादव)
कराटे
• रूपेश दास (पिता: पुना राम)
• बोनिता तालुकदार (पिता: अमलेंद्र तालुकदार)
• मोनिका पाढ़ी (पिता: महेन्द्र नाथ पाढ़ी)
• नितिन सिंह (पिता: नरेन्द्र सिंह)
• राजेश (पिता: रमेश)
• भारती सिन्हा (पति/पिता: स्व. प्रहलाद सिन्हा)
• दुर्गेश साहू (पिता: देवनारायण साहू)
• धनेश्वर फरिाकार (पिता: पुन्नु राम फारिकर)
कयाकिंग, केनोइंग एवं ड्रैगन बोट
• प्रमोद फारिकार (पिता: पुन्नुराम फारिकार)
• कौशल नंदनी ठाकुर (पिता: अरविंद सिंह ठाकुर)
• काजल धीवर (पिता: संतोष धीवर)
• कु. पिंकी साहू (पिता: गेंदलाल साहू)
• शिवांगी ठाकुर (पिता: अरविन्द सिंह ठाकुर)
• हेमलता सार्वा (पिता: युवराज सार्वा)
• सोनू साहू (पिता: स्व. बलदेव साहू)
• स्वाती साहू (पिता: डॉ. दौलत राम साहू)
• देवकुमारी साहू (पिता: राम रतन साहू)
• अशोक कुमार (पिता: छोटूराम साहू)
• गणेश यदु (पिता: मनोज यदु)
एथलेटिक्स एवं पैरा एथलेटिक्स
• संगीता मसीह (पति/पिता: स्व. मुन्ना मसीह)
• ईश्वरी निषाद (पिता: छबि लाल निषाद)
• प्रीति यादव (पिता: रमेश कुमार यादव)
पैरा स्विमिंग (तैराकी) एवं स्वीमिंग
• कु. ममता मिश्रा (पिता: मोती लाल मिश्रा)
• किसराम पटेल (पिता: सवाधार पटेल)
• भरत सिंह (पिता: यदु सिंह)
• अतुल जायसवाल (पिता: आलोक कुमार जायसवाल)
• कु. सृष्टि नाग (पिता: विश्वजीत नाग)
• रमेश कुमार (पिता: रामविलास)
• राजेन्द्र यादव (पिता: खीक राम यादव)
सॉफ्ट टेनिस
• आयुषी चौहान (पिता: रूपेन्द्र सिंह चौहान)
• अल्का यादव (पिता: संतोष यादव)
वुशू
• बलराम साहू (पिता: रामअवतार साहू)
• महेन्द्र पासी (पिता: रामप्रसाद पासी)
• विरेन्द्र कुमार धीवर (पिता: स्व. सनत कुमार धीवर)
• नितिन नावलेकर (पिता: श्रीकान्त नावलेकर)
• प्रतीक सिंह ठाकुर (पिता: साब सिंह ठाकुर)
• मीना (पिता: राम प्रसाद)
• कु. तोमेश्वरी साहू (पिता: रामाधार साहू)
• रियाज नवाज़ (पिता: अखिल नवाज़)
• लीलिमा सोनी (पति/पिता: स्व. मोहन लाल सोनी)
बास्केटबॉल
• फरहन अंजुम (पिता: मो. दिलशाद खान)
• एकता शिर्के (पिता: श्रीकांत शिर्के)
• कृतिका रजक (पिता: विरेन्द्र रजक)
• कु. दिपाली मतेलकर (पिता: सन्तोष कुमार मतेलकर)
• कल्पना पटेल (पिता: जगदीश पटेल)
• महिमा भारद्वाज (पिता: हरिशंकर)
• मेघा सिंह (पिता: मृत्युंजय सिंह)
• रिया वर्मा (पिता: दिलिप वर्मा)
• निशा नेताम (पिता: खोरबाहरा नेताम)
• अंशु श्रीवास (पिता: रमेश कुमार श्रीवास)
• गुलबशा अली (पिता: अख्तर अली)
हैण्डबॉल
• शाही रिजवान (पिता: नुर अहमद कुरैशी)
• ए. प्रिया राव (पिता: ए. श्रीनिवास राव)
• एम. रमेश (पिता: स्व. एम. कामेश्वर राव)
• एम. वेंकट राव (पिता: स्व. एम. कामेश्वर राव)
• ऐमेश्वर वर्मा (पिता: गजानंद वर्मा)
• यासी जीबरान (पिता: मोह. यसुफ खतरी)
• योगेश (पिता: गणपति राव)
• कंचन महानंद (पिता: कुरुपति महानंद)
• कु. दिव्या सिन्हा (पिता: स्व. लक्ष्मीचंद सिन्हा)
• कु. अनुजा दुबे (पिता: डॉ आलोक दुबे)
• मुकेश्वरी (पिता: स्व. रमेश कुमार)
• चित्रा (पिता: कन्नीप्पन)
• पी. दिनकर (पिता: स्व. पुन्नू स्वामी)
• पूनम यादव (पिता: संतू यादव)
• राधेश्याम सिंह यादव (पिता: जगन्नाथ सिंह यादव)
• राजेश कुमार (पिता: प्यारे लाल)
• रेवती (पिता: एडुमलाई)
• रजनी (पिता: कनप्पा)
• सोनिया (पिता: कार्तिक राम)
• दुर्गा स्वामी (पिता: सेल्वराज स्वामी)
• नीरज सेमल्टी (पिता: रमेश कुमार सेमल्टी)
• यशोदा साहू (पिता: घनाराम साहू)
• कु. प्रिति साहू (पिता: रामानन्द)
नेटबॉल
• पलाश कुमार यदु (पिता: स्व. रामकुमार यदु)
• सृष्टि कांसकार (पिता: श्रीमान के.एल.कांसकर)
• सुनील आदित्य (पिता: गोपाल प्रसाद आदित्य)
• अंजली सोनकर (पिता: बांके लाल सोनकर)
• लखेशवरी वर्मा (पिता: रोमलाल वर्मा)
• टी. प्रतीक कुमार (पिता: आर.सी. राव)
• एस. मोहन राव (पिता: एस. पापा राव)
• इमरान खान (पिता: अकरम खान)
• मनोज साहू (पिता: एस० एल० साहू)
• विकास बंशपाल (पिता: रामेश्वर बंशपाल)
• निलेश शर्मा (पिता: जनार्दन शर्मा)
• भोजराज साहू (पिता: गोपाल राम साहू)
• प्रकाश विश्वकर्मा (पिता: तुलसी राम विश्वकर्मा)
• प्रशांत जेकब (पिता: आर. के जेकब)
• लवकेश शर्मा (पिता: शम्भू प्रसाद शर्मा)
• लुमेन्द्र साहू (पिता: रेन कुमार साहू)
व्हील चेयर फेंसिंग
• कोमल कुमार मरकाम (पिता: मोहन लाल)
• महेन्द्र कुमार साहू (पिता: भौजीराम साहू)
• मालती पनौरे (पति/पिता: स्व. मोहन लाल पनौरे)
• मनोहर साहू (पिता: बहोरन साहू)
• हरिहर सिंह राजपूत (पिता: मान सिंह राजपूत)
• रामफूल टोन्डर (पिता: रतन लाल टोन्डर)
• रोहिणी साहू (पिता: रामकुमार साहू)
• राजेश कुमार साहू (पिता: रामचरण साहू)
• सीता साहू (पति/पिता: स्व. मुर्तिराम साहू)
• उत्तरा नवरंग (पिता: समारू दास नवरंग)
• दीक्षा तिवारी (पिता: राम कुमार तिवारी)
• दिलीप कुमार साहू (पिता: हरिराम साहू)
• दुर्गा साहू (पिता: संतोष कुमार साहू)
• आशीष पटेल (पिता: योगेन्द्र प्रसाद पटेल)
• द्वारिका प्रसाद जांगड़े (पिता: भानु प्रताप जांगड़े)
सॉफ्टबॉल
• इनेन्द्र कुमार साहू (पिता: सजनलाल साह)
• बीरू बाघ (पिता: अनवर बाघ)
• मानस केशरवानी (पिता: रोहिणी केशरवानी)
• बिरेन्द्र (पति/पिता: स्व. राधेश्याम)
• किशन महानंद (पिता: भगवान दास महानंद)
• हितेश निर्मलकर (पिता: सनत निर्मलकर)
• प्रिंस सिंह (पति/पिता: स्व. राजेश्वर सिंह)
• रितेश कुमार यादव (पिता: प्रेम कमार यादव)
• विश्वनाथ पाठक (पिता: तुलसी राम पाठक)
• विनय कुमार सोनवानी (पति/पिता: स्व. कमल दास सोनवानी)
• निखिल नायक (पिता: विनोद नायक)
• भूपेन्द्र कुमार गढे (पिता: दीपक कुमार गढे)
• पी. आशीष कुमार (पिता: पी. गणपत राव)
• प्रदीप झा (पिता: एन.बी.झा)
• सारंग नेताम (पिता: ए.आर.नेताम)
• सौरभ यादव (पिता: मनोहर लाल यादव)
• सोनू कुमार गुप्ता (पिता: निर्मल कुमार गुप्ता)
• सुनील राज (पिता: जगदीश सिंह राज)
• सूरज अग्रवाल (पिता: शंकर लाल अग्रवाल)
• दीपक कुमार (पिता: अर्जुन सिंह)
• वसीम मोहम्मद (पिता: शेख कासिम मोहम्मद)
• चंदन कंवर (पिता: पलटूराम कंवर)
• चंदन तांडी (पिता: अजीत तांडी)
• चन्द्रशेखर पुरी गोस्वामी (पिता: रामेशवरी पुरी गोस्वामी)
• जयेश कुमार राणा (पिता: शौशि राम राणा)
• जगमोहन दास (पिता: रमेश दास)
• जगदीश महानन्द (पिता: गिरधारी महानंद)
• नरेश निर्मलकर (पिता: बलवंत निर्मलकर)
• आशीष पाटिल (पिता: ईश्वरी पाटिल)
• गौरव डहरिया (पिता: कमलदास डहरिया)
• राजू साहू (पिता: सुन्दर साहू)
अन्य खेल स्पर्धाएं
• दीपेश कुमार सिन्हा (पिता: बौलाराम सिन्हा) — व्हालीबॉल
• धर्मवीर सिंह (पिता: दर्शन सिंह) — पैरा पॉवर लिफ्टिंग
• जगदीश विश्वकर्मा (पिता: रामनाथ विश्वकर्मा) — वेटलिफ्टिंग
• योगेन्द्र कुमार श्रीवास (पिता: राजेश श्रीवास) — साइकिलंग (स्पेशल ओलम्पिक)