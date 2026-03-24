आगरा में यूनिवर्सिटी में रोजगार मेला; 1557 युवाओं को मिली नौकरी, 2670 अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण
कुलपति प्रो. आशु रानी ने कहा कि यह रोजगार मेला प्रदेश सरकार के “नव निर्माण के नौ वर्ष” कार्यक्रम के तहत लगाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 8:56 PM IST
आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया. जिसमें 2670 युवाओं ने पंजीकरण से अधिक युवाओं ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए. 41 कंपिनियों ने रोजगार मेले में आयोजित इंटरव्यू में 1557 अभ्यर्थियों को 20 हजार रुपये 35 हजार रुपये के मासिक वेतन पर सलेक्ट किया है.
यह रोजगार मेला डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आगरा की ओर से आयोजित किया गया था. जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने कहा कि यह रोजगार मेला प्रदेश सरकार के “नव निर्माण के नौ वर्ष” कार्यक्रम के तहत लगाया गया था.
रोजगार मेला का उद्घाटन जेपी सभागार में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी और भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया. कुलपति प्रो. आशु रानी ने कहा कि "यह केवल रोजगार मेला नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का एक सशक्त मंच है. विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने चाहिए. विश्वविद्यालय शीघ्र ही एआई पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है. जिससे विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा. GATE परीक्षा परिणाम में विश्वविद्यालय के 25 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है."
रोजगार मेले में लगभग 41 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें आगरा, नोएडा, गुरुग्राम और एनसीआर क्षेत्र की कंपनियां शामिल रहीं. पांच प्रमुख संस्थानों में साक्षात्कार प्रक्रिया आयोजित की गई. विभिन्न क्षेत्रों जैसे हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, रिटेल, बैंकिंग, आईटी और तकनीकी क्षेत्रों में सैकड़ों पदों पर चयन की प्रक्रिया चली.
रोजगार मेला कोऑर्डिनेटर प्रो. अनिल गुप्ता ने बताया कि मेले में प्रतिभाग करने के लिए 2670 युवाओं ने पंजीकरण कराया था. जिनमें से 1557 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों को 20 हजार रुपये 35 हजार रुपये के मासिक वेतन पर सलेक्ट किया है.
रोजगार मेला कोऑर्डिनेटर प्रो. अनिल गुप्ता ने बताया कि एक निजी हॉस्पिटल ने 10 पद और दूसरे हॉस्पिटल द्वारा ने 50 पद के लिए साक्षात्कार लिए गए. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने भागीदारी की, जबकि एक निजी संस्थान में प्रबंधन एवं तकनीकी पदों के लिए युवाओं का चयन किया गया.
अन्य केंद्रों पर भी सेवा और तकनीकी क्षेत्रों की कंपनियों ने आकर्षक अवसर प्रदान किए गए हैं. इसके साथ ही हाईस्कूल से लेकर परास्नातक एवं प्रोफेशनल डिग्रीधारकों तक के लिए अवसर उपलब्ध रहे. रोजगार मेला में आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थियों को रोजगार दिया.
कोऑर्डिनेटर प्रो. अनिल गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय में निरंतर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जा रही है. हाल ही में सात कंपनियों में 85 विद्यार्थियों का चयन हुआ है. यह ड्राइव 30 जून तक जारी रहेगी. रोजगार मेला में प्रो. भूपेंद्र स्वरूप शर्मा, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल के डॉ. रत्ना पांडेय, डॉ. मीनाक्षी चौधरी, डॉ. अमित साहू, डॉ. श्वेता चौधरी, इंजी. मनीष दीक्षित एवं डॉ. मनोज यादव सहित विश्वविद्यालय जनसम्पर्क विभाग, प्रशासन और सेवायोजन कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियी मौजूद रहे.
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