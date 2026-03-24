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आगरा में यूनिवर्सिटी में रोजगार मेला; 1557 युवाओं को मिली नौकरी, 2670 अभ्यर्थियों ने कराया था पंजीकरण

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया. जिसमें 2670 युवाओं ने पंजीकरण से अधिक युवाओं ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए. 41 कंपिनियों ने रोजगार मेले में आयोजित इंटरव्यू में 1557 अभ्यर्थियों को 20 हजार रुपये 35 हजार रुपये के मासिक वेतन पर सलेक्ट किया है. आगरा में रोजगार मेला (Photo credit: ETV Bharat) यह रोजगार मेला डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आगरा की ओर से आयोजित किया गया था. जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने कहा कि यह रोजगार मेला प्रदेश सरकार के “नव निर्माण के नौ वर्ष” कार्यक्रम के तहत लगाया गया था.



रोजगार मेला का उद्घाटन जेपी सभागार में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी और भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया. कुलपति प्रो. आशु रानी ने कहा कि "यह केवल रोजगार मेला नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का एक सशक्त मंच है. विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाने और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने चाहिए. विश्वविद्यालय शीघ्र ही एआई पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है. जिससे विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा. GATE परीक्षा परिणाम में विश्वविद्यालय के 25 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है."



