भामाशाहों के 318 करोड़ से संवर रहे सरकारी स्कूल, पूनमचंद राठी ने बालिका सैनिक स्कूल के लिए दी 108 करोड़ की जमीन, दिलावर छूने लगे पैर
इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीति पर भी तीखा हमला बोला.
Published : June 29, 2026 at 6:12 PM IST
जयपुर: शिक्षा के क्षेत्र में जनभागीदारी को नई पहचान देने वाले 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सोमवार को प्रदेशभर के 154 भामाशाहों और 99 प्रेरकों को सम्मानित किया गया. इसमें बालिका सैनिक विद्यालय से लेकर स्कूल-कॉलेज निर्माण तक की पहल करने वाले भामाशाह न सिर्फ राजस्थान के थे, बल्कि कई एनआरआई भी शामिल थे. इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीति पर भी तीखा हमला बोला.
108 करोड़ की जमीन दान, बनेगा पहला बालिका सैनिक विद्यालय: बालिका सैनिक विद्यालय के लिए 108 करोड़ मूल्य की जमीन दान करने वाले बीकानेर के उद्योगपति पूनमचंद राठी कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब तक बालिकाओं के लिए सैनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि यदि लड़कियों को शुरुआती स्तर से सैन्य शिक्षा नहीं मिलेगी तो वे भविष्य में सेना और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी. इसी सोच के साथ प्रदेश का पहला बालिका सैनिक विद्यालय बनाया जा रहा है. इसके लिए उन्होंने अपनी 108 करोड़ की सरकारी मूल्यांकित भूमि दान में दी है. इसकी बाजार कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय मिलकर इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का मॉडल बनाएंगे.
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पांचवीं बार सम्मानित हुआ पैटन ग्रुप :पैटन ग्रुप के प्रेसिडेंट मनोहर अग्रवाल को लगातार पांचवीं बार भामाशाह सम्मान दिया गया. उन्होंने बताया कि अब तक राजस्थान में चार विद्यालयों का निर्माण कराया जा चुका है. इनमें जयपुर का चार मंजिला आधुनिक विद्यालय भवन और तीन ग्रामीण विद्यालय शामिल हैं. जहां पैटन ग्रुप के चेयरमैन हरि प्रसाद बुधिया और एमडी संजय बुधिया की मातृभूमि रही है. जहां उन्होंने खुद शिक्षा अर्जित की थी, उसी स्कूल को एक भव्य भवन का निर्माण किया. इसके अलावा उन्होंने एक बालिका महाविद्यालय और एक बालक विद्यालय भी बनवाया है. वर्तमान में चूरू जिले के रतनगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है.
जनभागीदारी से मजबूत होगी शिक्षा व्यवस्था : उधर, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है. भामाशाहों का सहयोग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. सरकार और समाज की साझेदारी से शिक्षा में नवाचार होंगे और ऐसे विद्यार्थी तैयार होंगे, जो विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देंगे. कई भामाशाह विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएं, सोलर पैनल और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित कर रहे हैं. हाल के बजट में घोषित नए महाविद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है. जल्द भवन निर्माण भी शुरू होगा.
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संविदा पर होगी शिक्षक भर्ती, छात्रसंघ चुनाव पर टिप्पणी से इनकार :उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजसेस कॉलेजों में संविदा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जा रही है. रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि राजसेस महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय में बदलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. वहीं छात्रसंघ चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
154 भामाशाह और 99 प्रेरकों का सम्मान :शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस वर्ष 154 भामाशाह और 99 प्रेरकों को सम्मानित किया गया. इनमें 49 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण और 105 को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया. पहली बार 23 प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भामाशाहों के लिए अलग श्रेणी बनाई गई है. वर्ष 2025-26 में भामाशाहों ने सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए 318 करोड़ रुपए का सहयोग दिया. वहीं वर्ष 1995 से अब तक 2331 भामाशाहों ने 1115.48 करोड़ का योगदान देकर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
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अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर कांग्रेस सरकार को घेरा :शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर लगातार काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के नाम पर केवल बोर्ड लगा दिए, लेकिन वहां न पर्याप्त शिक्षक दिए गए, न भवन और न ही आवश्यक पदों का सृजन किया गया. उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ हुए इस अन्याय को वर्तमान सरकार सुधार रही है.
'मेरा बयान सभी शिक्षकों के लिए नहीं था' : शिक्षकों को लेकर अपने हालिया बयान पर सफाई देते हुए मदन दिलावर ने कहा कि उनका वक्तव्य सभी शिक्षकों के लिए नहीं था, बल्कि कुछ शिक्षकों को ध्यान में रखकर दिया गया था. उनका उद्देश्य केवल ये कहना था कि जो शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें अपने बच्चों को भी उसी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से लगातार हो रही बयानबाजी पर शिक्षा मंत्री ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'रेत में ही मोती मिलते हैं.'
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