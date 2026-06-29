ETV Bharat / state

भामाशाहों के 318 करोड़ से संवर रहे सरकारी स्कूल, पूनमचंद राठी ने बालिका सैनिक स्कूल के लिए दी 108 करोड़ की जमीन, दिलावर छूने लगे पैर

जयपुर: शिक्षा के क्षेत्र में जनभागीदारी को नई पहचान देने वाले 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सोमवार को प्रदेशभर के 154 भामाशाहों और 99 प्रेरकों को सम्मानित किया गया. इसमें बालिका सैनिक विद्यालय से लेकर स्कूल-कॉलेज निर्माण तक की पहल करने वाले भामाशाह न सिर्फ राजस्थान के थे, बल्कि कई एनआरआई भी शामिल थे. इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शिक्षा नीति पर भी तीखा हमला बोला.

108 करोड़ की जमीन दान, बनेगा पहला बालिका सैनिक विद्यालय: बालिका सैनिक विद्यालय के लिए 108 करोड़ मूल्य की जमीन दान करने वाले बीकानेर के उद्योगपति पूनमचंद राठी कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब तक बालिकाओं के लिए सैनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि यदि लड़कियों को शुरुआती स्तर से सैन्य शिक्षा नहीं मिलेगी तो वे भविष्य में सेना और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी. इसी सोच के साथ प्रदेश का पहला बालिका सैनिक विद्यालय बनाया जा रहा है. इसके लिए उन्होंने अपनी 108 करोड़ की सरकारी मूल्यांकित भूमि दान में दी है. इसकी बाजार कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय मिलकर इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर का मॉडल बनाएंगे.

पढ़ें:शिक्षा में 318 करोड़ के जनसहयोग को मिलेगी पहचान, कल 276 भामाशाह और प्रेरक होंगे सम्मानित

पांचवीं बार सम्मानित हुआ पैटन ग्रुप :पैटन ग्रुप के प्रेसिडेंट मनोहर अग्रवाल को लगातार पांचवीं बार भामाशाह सम्मान दिया गया. उन्होंने बताया कि अब तक राजस्थान में चार विद्यालयों का निर्माण कराया जा चुका है. इनमें जयपुर का चार मंजिला आधुनिक विद्यालय भवन और तीन ग्रामीण विद्यालय शामिल हैं. जहां पैटन ग्रुप के चेयरमैन हरि प्रसाद बुधिया और एमडी संजय बुधिया की मातृभूमि रही है. जहां उन्होंने खुद शिक्षा अर्जित की थी, उसी स्कूल को एक भव्य भवन का निर्माण किया. इसके अलावा उन्होंने एक बालिका महाविद्यालय और एक बालक विद्यालय भी बनवाया है. वर्तमान में चूरू जिले के रतनगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है.

उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने किया भामाशाहों का सम्मान (ETV Bharat Jaipur)

जनभागीदारी से मजबूत होगी शिक्षा व्यवस्था : उधर, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है. भामाशाहों का सहयोग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. सरकार और समाज की साझेदारी से शिक्षा में नवाचार होंगे और ऐसे विद्यार्थी तैयार होंगे, जो विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देंगे. कई भामाशाह विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएं, सोलर पैनल और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित कर रहे हैं. हाल के बजट में घोषित नए महाविद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है. जल्द भवन निर्माण भी शुरू होगा.