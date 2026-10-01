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बक्सर का ऐतिहासिक चौसा युद्ध का मैदान! 2.65 करोड़ खर्च, फिर भी झाड़ियों में दबा इतिहास

बक्सर : बिहार के बक्सर का चौसा मैदान कोई सामान्य नहीं बल्कि यह एक ऐतिहासिक युद्ध भूमि है. बिहार पर्यटन विभाग के मुताबिक, यही वह ऐतिहासिक स्थल है, जहां 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था. इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत ने उस दौर की सत्ता की दिशा बदल दी थी.

''कुछ दिन पहले जिलाधिकारी आई थीं. उन्होंने नगर पंचायत चौसा के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश भी दिया कि इस युद्ध मैदान के जंगल-झाड़ को साफ कराया जाए. मजदूर भी 12-13 आए थे, लेकिन हाथ में गिरे हुए पेड़ के पत्ते उठाकर सेल्फी ली और चल दिए. अब तो सवाल उठ रहा है कि जिस मैदान ने इतिहास बदला, उसकी तस्वीर क्यों नहीं बदली?'' - सत्यप्रकाश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्थानीय निवासी

सितंबर 2026 में बक्सर की डीएम साहिला ने चौसा युद्धभूमि का निरीक्षण किया. रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने साफ-सफाई, पार्क के रखरखाव, साइनेज और युद्धस्थल तक पहुंचने वाली सड़क की मरम्मत जैसे निर्देश दिए. यानी प्रशासन के स्तर पर भी स्थल की मौजूदा स्थिति को लेकर सुधार की जरूरत सामने आई है. इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई के लिए मजदूर पहुंचे, लेकिन नियमित और प्रभावी सफाई को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं.

''4 दिन पहले जिलाधिकारी आई थीं. उन्होंने नगर पंचायत चौसा के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश भी दिया कि इस युद्ध मैदान के जंगल-झाड़ को साफ कराया जाए. मजदूर भी 12-13 आए थे, लेकिन हाथ में गिरे हुए पेड़ के पत्ते उठाकर सेल्फी ली और चल दिए. अब तो सवाल उठ रहा है कि जिस मैदान ने इतिहास बदला, उसकी तस्वीर क्यों नहीं बदली?'' - सत्यप्रकाश पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्थानीय निवासी

स्थानीय पत्रकार सत्य प्रकाश पांडेय के मुताबिक, पहले मनरेगा के जरिए करीब 5-6 लाख रुपये खर्च कर इस क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया था. बाद में पर्यटन विभाग की ओर से करीब ₹2.65 करोड़ खर्च किए जाने की बात सामने आई. उनका सवाल है कि इतने बड़े खर्च के बाद मैदान की मौजूदा तस्वीर में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा?

किसी ऐतिहासिक स्थल का विकास केवल निर्माण करा देने तक सीमित नहीं होता. वहां पहुंचने का रास्ता, साफ-सफाई, सूचना-पट्ट, सुरक्षा, रखरखाव और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. चौसा में स्थानीय लोगों का सवाल इसी मुद्दे पर है. लोगों के मुताबिक अगर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं तो उसका असर चौसा के ऐतिहासिक मैदान पर लगातार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यह सवाल किसी एक निर्माण पर नहीं, बल्कि परियोजना के बाद की देखरेख पर भी है.

आज इसी ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर एक अलग सवाल खड़ा कर रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पर्यटन विकास के नाम पर करीब ₹2.65 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन मौके पर झाड़ियों और रखरखाव की समस्या दिखाई दे रही है. हाल की रिपोर्टों में भी परिसर की बदहाली और झाड़ियों का जिक्र हुआ है.

बिहार पर्यटन खुद चौसा को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के तौर पर प्रस्तुत करता है और इसे 1539 के युद्धस्थल के रूप में चिन्हित करता है. ऐसे में चुनौती केवल स्मारक बनाने की नहीं है. चुनौती यह है कि जब कोई पर्यटक यहां पहुंचे तो उसे यह महसूस हो कि वह वास्तव में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पर खड़ा है. अगर प्रवेश मार्ग अव्यवस्थित हो, परिसर में झाड़ियां हों और जानकारी देने वाली व्यवस्थाएं पर्याप्त न हों, तो पर्यटन की पूरी अवधारणा कमजोर पड़ सकती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)

''एक तो इस युद्ध के मैदान पर कब्जा कर लिया गया है. दूसरा, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि जहां दो सेनाओं के बीच महायुद्ध हुआ था और इतिहास ने करवट ली थी. उस इतिहास के धरोहर को बचाने के लिए कोई सजग है. डीएम मैडम आई थीं, उम्मीद भी जगी था, लेकिन पांच दिन गुजर गए.''- अखिलेश चौबे, अध्यक्ष, सरपंच संघ, करहंसी पंचायत

नगर पंचायत को हैंडओवर का इंतजार

नगर पंचायत के स्थानीय अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज यादव के मुताबिक, दिशा की बैठक में युद्धस्थल को नगर पंचायत को हैंडओवर करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. उनका कहना है कि हैंडओवर नहीं होने के कारण नगर पंचायत की ओर से वहां काम नहीं कराया गया. यहीं से रखरखाव की जिम्मेदारी को लेकर एक अहम सवाल सामने आता है. परियोजना पूरी होने के बाद स्थल की नियमित देखरेख आखिर किस विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी है?

चौसा की लड़ाई की जानकारी देता शिलापट्ट (ETV Bharat)

क्या कहते हैं इतिहासकार?

इतिहास के जानकार डॉक्टर एसएन सिंह कहते हैं कि जब इतिहास का साक्ष्य मिट जाता है तो केवल कहानियां बचती हैं. कहानियां इतिहास नहीं बन सकतीं. जितना समृद्ध इस युद्धस्थल का इतिहास रहा है, कि अफगान शासक शेरशाह सूरी ने मुट्ठी भर सेनाओं के सहारे मुगल बादशाह हुमायूं को धूल चटा दी थी और पूरा समीकरण ही बदल गया. हुमायूं को जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा और एक भिश्ती ने अगर हुमायूं की जान नहीं बचाई होती तो सम्भवतः शेरशाह सूरी ने उसे बंदी भी बना लिया होता.

''कितने दुख की बात है कि नगर पंचायत के बीच में अवस्थित यह मैदान अपनी पहचान खो रहा है. लोग केवल बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं. दो साल पूर्व जब मैं वहां गया था तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से आग्रह भी किया था, लेकिन चुनाव लड़कर जीतना और वादों को पूरा करना दो अलग-अलग विषय हैं.''- डॉक्टर एसएन सिंह, इतिहास के जानकार

चौसा के मैदान का शिलालेख झाड़ियों से घिरा (ETV Bharat)

इतिहास सुरक्षित लेकिन इतिहास की जमीन?

चौसा की लड़ाई भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है. सरकारी पर्यटन पोर्टल भी इसे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ से जोड़ता है, लेकिन किसी ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण केवल किताबों और स्मारक पट्टों तक सीमित नहीं रह सकता. उसके लिए लगातार साफ-सफाई, संरचनाओं का रखरखाव, सही सूचना और पर्यटक सुविधाओं की जरूरत होती है. यही वजह है कि चौसा में उठ रहे सवाल केवल ₹2.65 करोड़ के खर्च तक सीमित नहीं हैं.

जिला प्रशासन का निर्देश भी बेअसर!

जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय ने प्रेस रिलीज के माध्यम से नगर पंचायत चौसा को युद्ध स्थल पर जाने वाले रास्ते की मरम्मत एवं युद्ध स्थल पर उग आई झाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है, हालाकि जिला प्रशासन के उस आदेश पर कोई अमल होता नहीं दिखाई दे रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि झाड़ियों की साफ-सफाई करने के लिए मजदूर आए थे और बिना सफाई किए चले गए.

''चौसा लड़ाई मैदान के निरीक्षण के क्रम में पार्क की साफ-सफाई, जन सुविधाओं की उपलब्धता एवं समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत चौसा को आवश्यक निर्देश दिए गए. साथ ही आवश्यक साइनेज लगाने, बक्सर-चौसा मुख्य पथ से लड़ाई मैदान तक पहुंच पथ की मरम्मति एवं नियमित साफ-सफाई कराने का निर्देश दिया गया. प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों को सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थल पर रखने हेतु भी निर्देशित किया गया. नोडल पदाधिकारी सह जिला कला संस्कृति पदाधिकारी को अविलंब निरीक्षण कर यथोचित कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया.''- आलोक वत्स, जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर

ईटीवी भारत के सवाल

सवाल यह भी है कि- परियोजना की स्वीकृत लागत कितनी थी? कितनी राशि जारी हुई? वास्तविक भुगतान कितना हुआ? कौन-कौन से काम कराए गए? काम कब पूरा हुआ? रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? अब तक कितनी बार निरीक्षण हुआ? और निरीक्षण के बाद युद्ध के मैदान पर क्या कार्रवाई हुई? इन सवालों के जवाब सामने आने पर ही खर्च और जमीन पर दिखाई देने वाले परिणाम के बीच की तस्वीर साफ होगी.

इतिहास की पहचान प्रशासन की जिम्मेदारी

एक तरफ 1539 की ऐतिहासिक लड़ाई की विरासत है. दूसरी तरफ पर्यटन विकास पर हुआ करोड़ों का खर्च. इनके बीच आज की जमीन पर दिखाई देती तस्वीर है. स्थानीय लोगों की शिकायतें, प्रशासन का निरीक्षण और सफाई-रखरखाव को लेकर दिए गए निर्देश बताते हैं कि स्थल को लेकर व्यवस्थागत सुधार की जरूरत बनी हुई है. क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में लिखकर ही नहीं बचता बल्कि उसकी 'जमीन' को भी बचाना पड़ता है. जिला प्रशासन को चाहिए कि इसपर सख्ती से सुधार का काम कराया जाए.

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