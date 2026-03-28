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हिमाचल में तीन सालों में गुमशुदगी के 1534 मामले हुए दर्ज, इस जिले में सबसे अधिक केस

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गुमशुदगी के मामलों को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है. प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक राज्य में कुल 1534 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है. दरअसल बड़सर से बीजेपी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार से इसे लेकर सवाल पूछा इसके जवाब में सरकार ने ये जानकारी उलब्ध करवाई है.

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिला स्तर पर सबसे अधिक मामले कांगड़ा (136), शिमला (186), मंडी (223) और सिरमौर (121) में सामने आए हैं. वहीं हमीरपुर (117), ऊना (103), सोलन (131) और कुल्लू (104) जैसे जिलों में भी गुमशुदगी के मामलों की संख्या चिंताजनक बनी हुई है. बिलासपुर (75), चंबा (98) और किन्नौर (34) में भी ऐसे मामलों का आंकड़ा कम नहीं है. लाहौल-स्पीति में यह संख्या अपेक्षाकृत कम (5) रही है.

जानकारी के अनुसार, कुल 1534 मामलों में से 1267 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है, जबकि 17 मामलों में अब भी तलाश जारी है. 107 मामलों को विभिन्न कारणों से बंद किया गया है. वहीं 143 मामलों में चालान पेश किए गए हैं. सजा के मामलों की संख्या बेहद कम है, जबकि कुछ मामलों में समझौता और विचाराधीन स्थिति भी सामने आई है.