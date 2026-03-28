ETV Bharat / state

हिमाचल में तीन सालों में गुमशुदगी के 1534 मामले हुए दर्ज, इस जिले में सबसे अधिक केस

गुमशुदगी के कुल 1534 मामलों में से 1267 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है, जबकि 17 मामलों में अब भी तलाश जारी है.

हिमाचल में तीन सालों में गुमशुदगी के 1534 मामले हुए दर्ज
हिमाचल में तीन सालों में गुमशुदगी के 1534 मामले हुए दर्ज (CONCEPT IMAGE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गुमशुदगी के मामलों को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है. प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक राज्य में कुल 1534 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है. दरअसल बड़सर से बीजेपी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार से इसे लेकर सवाल पूछा इसके जवाब में सरकार ने ये जानकारी उलब्ध करवाई है.

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिला स्तर पर सबसे अधिक मामले कांगड़ा (136), शिमला (186), मंडी (223) और सिरमौर (121) में सामने आए हैं. वहीं हमीरपुर (117), ऊना (103), सोलन (131) और कुल्लू (104) जैसे जिलों में भी गुमशुदगी के मामलों की संख्या चिंताजनक बनी हुई है. बिलासपुर (75), चंबा (98) और किन्नौर (34) में भी ऐसे मामलों का आंकड़ा कम नहीं है. लाहौल-स्पीति में यह संख्या अपेक्षाकृत कम (5) रही है.

जानकारी के अनुसार, कुल 1534 मामलों में से 1267 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है, जबकि 17 मामलों में अब भी तलाश जारी है. 107 मामलों को विभिन्न कारणों से बंद किया गया है. वहीं 143 मामलों में चालान पेश किए गए हैं. सजा के मामलों की संख्या बेहद कम है, जबकि कुछ मामलों में समझौता और विचाराधीन स्थिति भी सामने आई है.

जिला का नामगुमशुदगी के कुल मामलेट्रेस आउटपता नहीं लगेअबेटमेंटन्यायालय में पेश किए गएसजादोषी साबितसमझौताविचाराधीन
बिलासपुर75650550005
चंबा987819101009
देहरा1390220002
हमीरपुर11710401030003
कांगड़ा1361181890009
किन्नौर34270160006
कुल्लू10470482210021
लाहौल-स्पीति520030003
मंडी2231800232003017
नूरपुर64580240103
शिमला18616161091008
सिरमौर121109111000010
सोलन1311190390009
ऊना103792111100011
रेलवे एवं यातायात000000000
धागा गुप्त000000000
कुल1534126717107143440135

अंग तस्करी का नहीं कोई संदेह

विधानसभा में यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या प्रदेश में गुमशुदा लोगों के पीछे किसी संगठित गिरोह द्वारा मानव अंग तस्करी जैसी गतिविधियां चल रही हैं. इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, और न ही राज्य में इस तरह के किसी संगठित अपराध की पुष्टि हुई है. इसके अलावा, यह भी पूछा गया कि कितने मामलों की जांच सीआईडी को सौंपी गई है. सरकार ने बताया कि गुमशुदगी के मामलों में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे सीआईडी को ट्रांसफर किया गया हो.

ये भी पढ़ें: हिमाचल बजट सत्र का आज नौवां दिन, मीटर रीडर और बस रूट समेत गूजेंगे ये मुद्दे

TAGGED:

HIMACHAL VIDHAN SABHA
HIMACHAL BUDGET
MISSING CASE HIMACHAL
हिमाचल गुमशुदगी केस
HIMACHAL BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.