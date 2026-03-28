हिमाचल में तीन सालों में गुमशुदगी के 1534 मामले हुए दर्ज, इस जिले में सबसे अधिक केस
गुमशुदगी के कुल 1534 मामलों में से 1267 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है, जबकि 17 मामलों में अब भी तलाश जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:14 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में गुमशुदगी के मामलों को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है. प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक राज्य में कुल 1534 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है. दरअसल बड़सर से बीजेपी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार से इसे लेकर सवाल पूछा इसके जवाब में सरकार ने ये जानकारी उलब्ध करवाई है.
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिला स्तर पर सबसे अधिक मामले कांगड़ा (136), शिमला (186), मंडी (223) और सिरमौर (121) में सामने आए हैं. वहीं हमीरपुर (117), ऊना (103), सोलन (131) और कुल्लू (104) जैसे जिलों में भी गुमशुदगी के मामलों की संख्या चिंताजनक बनी हुई है. बिलासपुर (75), चंबा (98) और किन्नौर (34) में भी ऐसे मामलों का आंकड़ा कम नहीं है. लाहौल-स्पीति में यह संख्या अपेक्षाकृत कम (5) रही है.
जानकारी के अनुसार, कुल 1534 मामलों में से 1267 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है, जबकि 17 मामलों में अब भी तलाश जारी है. 107 मामलों को विभिन्न कारणों से बंद किया गया है. वहीं 143 मामलों में चालान पेश किए गए हैं. सजा के मामलों की संख्या बेहद कम है, जबकि कुछ मामलों में समझौता और विचाराधीन स्थिति भी सामने आई है.
|जिला का नाम
|गुमशुदगी के कुल मामले
|ट्रेस आउट
|पता नहीं लगे
|अबेटमेंट
|न्यायालय में पेश किए गए
|सजा
|दोषी साबित
|समझौता
|विचाराधीन
|बिलासपुर
|75
|65
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|5
|चंबा
|98
|78
|1
|9
|10
|1
|0
|0
|9
|देहरा
|13
|9
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|हमीरपुर
|117
|104
|0
|10
|3
|0
|0
|0
|3
|कांगड़ा
|136
|118
|1
|8
|9
|0
|0
|0
|9
|किन्नौर
|34
|27
|0
|1
|6
|0
|0
|0
|6
|कुल्लू
|104
|70
|4
|8
|22
|1
|0
|0
|21
|लाहौल-स्पीति
|5
|2
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|3
|मंडी
|223
|180
|0
|23
|20
|0
|3
|0
|17
|नूरपुर
|64
|58
|0
|2
|4
|0
|1
|0
|3
|शिमला
|186
|161
|6
|10
|9
|1
|0
|0
|8
|सिरमौर
|121
|109
|1
|1
|10
|0
|0
|0
|10
|सोलन
|131
|119
|0
|3
|9
|0
|0
|0
|9
|ऊना
|103
|79
|2
|11
|11
|0
|0
|0
|11
|रेलवे एवं यातायात
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|धागा गुप्त
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|कुल
|1534
|1267
|17
|107
|143
|4
|4
|0
|135
अंग तस्करी का नहीं कोई संदेह
विधानसभा में यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या प्रदेश में गुमशुदा लोगों के पीछे किसी संगठित गिरोह द्वारा मानव अंग तस्करी जैसी गतिविधियां चल रही हैं. इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, और न ही राज्य में इस तरह के किसी संगठित अपराध की पुष्टि हुई है. इसके अलावा, यह भी पूछा गया कि कितने मामलों की जांच सीआईडी को सौंपी गई है. सरकार ने बताया कि गुमशुदगी के मामलों में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसे सीआईडी को ट्रांसफर किया गया हो.
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