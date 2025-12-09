ETV Bharat / state

Delhi IGI Airport पर इंडिगो की 152 उड़ाने रद्द, Ghaziabad के हिंडन एयरपोर्ट पर भी दिखा इंडिगो संकट का असर

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंडिगो एयरलाइन की कुल 152 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 2:39 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: इंडिगो संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंडिगो एयरलाइन की कुल 152 उड़ानों को रद्द किया गया है, जिसमें 76 उड़ाने दिल्ली से प्रस्थान होनी थी जबकि 76 उड़ानों का दिल्ली एयरपोर्ट पर आगमन होना था. 1 दिसंबर 2025 से इंडिगो एयरलाइन की लगातार बड़ी संख्या में उड़ने निरस्त हो रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

Indigo एयरलाइन द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है, 3 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच रद्द की गई. उड़ानों की रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यदि इस बीच यात्रियों की यात्रा योजनाएं बदल गई हैं तो एयरलाइन 15 दिसंबर 2025 तक की यात्रा के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग पर बदलाव और कैंसिलेशन पर पूर्ण छूट प्रदान कर रहा है.

इंडिगो संकट का असर लगातार गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. 5 दिसंबर को हिंडन सिविल टर्मिनल से इंडिगो की सभी उड़ाने रद्द रहीं थी. 6 दिसंबर को मुंबई की उड़ान रद्द की गई जबकि बेंगलुरु की उड़ान को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट शिफ्ट किया गया. 7 दिसंबर को पटना और बेंगलुरु की उड़ाने रद्द रही. 8 दिसंबर को इंडिगो की कोलकाता की फ्लाइट रद्द रही. 9 दिसंबर को हिंडन से चेन्नई की फ्लाइट निरस्त रही.

हिंडन सिविल टर्मिनल के एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट प्रबंधन एयरलाइन के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रहा है. एयरलाइन द्वारा निरस्त होने वाली उड़ानों की जानकारी पहले ही यात्रियों को दी जा रही है, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो.

अधिकतर यात्री उड़ान रद्द होने के चलते एयरपोर्ट नहीं पहुंचते हैं जबकि ऐसे यात्री बहुत कम है जो की उड़ान रद्द होने की जानकारी न होने के चलते एयरपोर्ट पहुंचते हैं. फिलहाल, एयरपोर्ट पर सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो.

