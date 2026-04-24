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कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की राह हुई आसान, 'स्वगम' पोर्टल पर आवेदन शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों (कच्ची कॉलोनियों) में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए शुक्रवार का दिन शुभ रहा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि ‘स्वगम’ पोर्टल पर आज शाम से आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. सरकार के इस कदम से अब सालों से लंबित नियमितीकरण की प्रक्रिया में न केवल तेजी आएगी, बल्कि लोगों के लिए अपने घरों का नक्शा पास कराना और निर्माण करना भी आसान हो जाएगा.

लेआउट प्लान की बाधा अब खत्म

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक नियमितीकरण की रफ्तार धीमी होने का सबसे बड़ा कारण लेआउट प्लान का तैयार न होना था. अब सरकार ने नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 1511 पात्र कॉलोनियों को ‘जहां है, जैसा है’ के आधार पर नियमित करने का निर्णय लिया है. यानी अब लेआउट प्लान की प्रतीक्षा किए बिना प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. सीएम ने कहा, केवल मालिकाना हक मिलना काफी नहीं है, जब तक लोगों को भवन निर्माण की स्वीकृति न मिले. इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने बिना लेआउट प्लान के नियमितीकरण का रास्ता खोला है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

पूरी तरह ऑनलाइन है प्रक्रिया

आवेदकों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. ‘स्वगम’ पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी कॉलोनी का चयन करना होगा, जिसके बाद वार्ड और जोन की जानकारी स्वतः भर जाएगी. PM-UDAY लिंक जिनके पास पीएम-उदय केस आईडी है, वे सीधे आगे बढ़ सकेंगे. जिनके पास आईडी नहीं है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से डीडीए की साइट पर भेजा जाएगा. 31 मार्च 2026 तक करीब 40,000 दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं. सरकारी जमीन पर कंवेयंस डीड और निजी जमीन पर ऑथराइजेशन स्लिप दी जा रही है.