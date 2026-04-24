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कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की राह हुई आसान, 'स्वगम' पोर्टल पर आवेदन शुरू

सीएम रेखा गुप्ता ने किया एलान, लेआउट प्लान की टेंशन खत्म; 1511 कॉलोनियों को 'जहां है जैसा है' के आधार पर राहत

कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की राह हुई आसान
कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की राह हुई आसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 24, 2026 at 10:21 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों (कच्ची कॉलोनियों) में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए शुक्रवार का दिन शुभ रहा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि ‘स्वगम’ पोर्टल पर आज शाम से आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. सरकार के इस कदम से अब सालों से लंबित नियमितीकरण की प्रक्रिया में न केवल तेजी आएगी, बल्कि लोगों के लिए अपने घरों का नक्शा पास कराना और निर्माण करना भी आसान हो जाएगा.

लेआउट प्लान की बाधा अब खत्म

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक नियमितीकरण की रफ्तार धीमी होने का सबसे बड़ा कारण लेआउट प्लान का तैयार न होना था. अब सरकार ने नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 1511 पात्र कॉलोनियों को ‘जहां है, जैसा है’ के आधार पर नियमित करने का निर्णय लिया है. यानी अब लेआउट प्लान की प्रतीक्षा किए बिना प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. सीएम ने कहा, केवल मालिकाना हक मिलना काफी नहीं है, जब तक लोगों को भवन निर्माण की स्वीकृति न मिले. इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने बिना लेआउट प्लान के नियमितीकरण का रास्ता खोला है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

पूरी तरह ऑनलाइन है प्रक्रिया

आवेदकों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. ‘स्वगम’ पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी कॉलोनी का चयन करना होगा, जिसके बाद वार्ड और जोन की जानकारी स्वतः भर जाएगी. PM-UDAY लिंक जिनके पास पीएम-उदय केस आईडी है, वे सीधे आगे बढ़ सकेंगे. जिनके पास आईडी नहीं है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से डीडीए की साइट पर भेजा जाएगा. 31 मार्च 2026 तक करीब 40,000 दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं. सरकारी जमीन पर कंवेयंस डीड और निजी जमीन पर ऑथराइजेशन स्लिप दी जा रही है.

इन क्षेत्रों को नहीं मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वन क्षेत्र, संरक्षित भूमि, पुरातात्विक स्थल, यमुना बाढ़ क्षेत्र (जोन-ओ), हाई टेंशन लाइन, दिल्ली रिज और मास्टर प्लान की सड़कों के राइट ऑफ वे में आने वाली कॉलोनियां इस योजना से बाहर रहेंगी. साथ ही 69 संपन्न (Affluent) कॉलोनियां भी इसमें शामिल नहीं हैं.

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों वालों को राहत
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों वालों को राहत (ETV Bharat)

इंटर-एजेंसी सेल बनाएगा भविष्य का प्लान

कॉलोनियों के भविष्य के विकास के लिए डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार के समन्वय से एक इंटर-एजेंसी सेल बनाया गया है. यह सेल सैटेलाइट इमेजरी के जरिए लेआउट प्लान तैयार करेगा. पुनर्विकास के मामलों में आंतरिक सड़कों के लिए 6 मीटर और मुख्य पहुंच मार्ग के लिए 9 मीटर की चौड़ाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.

"यह फैसला केवल प्रॉपर्टी के कागजात देने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों को असुरक्षा के साये से बाहर निकालकर उन्हें मुख्यधारा के शहरी विकास से जोड़ने की एक नई शुरुआत है." - रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली

दुकानों और प्लॉट के लिए विशेष राहत

  • आवासीय उपयोग: 1511 कॉलोनियों के सभी प्लॉट और भवनों को आवासीय श्रेणी में माना जाएगा.
  • सुविधा दुकानें: 6 मीटर चौड़ी सड़क पर 20 वर्ग मीटर तक की दुकानों और कम चौड़ी सड़क पर 10 वर्ग मीटर तक की दुकानों को राहत दी जाएगी.
  • एफएआर (FAR): निर्माण के लिए एफएआर की गणना मूल प्लॉट के आधार पर होगी. यदि किसी ने निर्धारित सीमा से अधिक एफएआर लिया है, तो उसे तीन गुना शुल्क देकर नियमित कराया जा सकेगा.

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