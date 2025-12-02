ETV Bharat / state

मेधा दिवस पर बिहार में पुरस्कृत होंगे 151 मेधावी छात्र, मिलेगी दोगुनी सम्मान राशि

पटना : हर साल 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर बिहार में मेधा दिवस समारोह आयोजित किया जाता है. नीतीश कुमार के प्रयास से बीते कुछ वर्षों में यह परिपाटी शुरू हुई है. मेधा दिवस के मौके पर इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में अच्छा करने वाले छात्रों को सम्मान राशि और पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है.

मेधा दिवस पर 151 छात्र होंगे पुरस्कृत : इस बार भी 151 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा. इस बार की खासियत यह है कि इस बार मेधावी छात्रों को बढ़ी हुई दुगनी पुरस्कार राशि दी जाएगी. साथ ही सभी छात्रों को एक लैपटॉप भी दिया जाएगा. शिक्षा विभाग का समारोह के माध्यम से मकसद है कि छात्रों के बीच मेहनत और शिक्षा का महत्व बढ़े.

2025 मेधा दिवस में दोगुनी पुरस्कार राशि : इस बार से बढ़ी हुई पुरस्कार राशि मैट्रिक के टॉप 10 और इंटरमीडिएट के तीनों संंकाय में टॉप 5 में जगह बनाने वाले छात्रों को दी जाएगी. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पहले टॉपर को 1 लाख का नगद मिलता था वहीं अब 2 लाख दिए जाएंगे. यह बढ़ोतरी शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों को बेहतर प्रोत्साहन देने की दिशा में उठाया गया कदम है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से शिक्षा विभाग बच्चों तक यह सम्मान राशि पहुंचाएगा.

''इस बार कुल 151 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा. इनमें से 123 छात्र-छात्राएं मैट्रिक परीक्षा 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाले होंगे और 28 छात्र-छात्राएं इंटर परीक्षा के तीनों संकाय में टॉप फाइव में जगह बनाने वाले होंगे.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बीएसईबी

किसे कितना मिलेगा पुरस्कार : पुरस्कार राशि के साथ अन्य इनामों की रूपरेखा इस प्रकार है. प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 2 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे. दूसरे स्थान के लिए 1.5 लाख रुपये, तीसरे स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा इंटर परीक्षा में चौथे और पांचवें स्थान प्राप्त करने वालों को 30000 रुपये मिलेगा, जो पहले 15000 रुपये होता था. वहीं, मैट्रिक परीक्षा में चौथे से दसवें स्थान तक रहने वाले छात्र-छात्राओं को 20000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि पहले यह राशि 10000 रुपये थी.

लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति-पत्र भी मिलेगा : मेधा दिवस समारोह में टॉपर छात्रों को केवल नकद पुरस्कार ही नहीं, बल्कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार सम्मानित छात्रों को एक-एक लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करेगा. यह पहल डिजिटल शिक्षा के महत्व को देखते हुए की गई है, ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन संसाधन, कोचिंग या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लैपटॉप का उपयोग कर सकें.