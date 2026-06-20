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धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती: डोंडराही में सीएम विष्णु देव साय ने किया प्रतिमा का अनावरण

जशपुर के विकास के लिए सीएम ने कुल 37 लाख के विकास कार्यों का ऐलान किया.

DHARTI ABA BIRSA MUNDA
प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 9:00 AM IST

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जशपुर: शुक्रवार को सीएम विष्णु देव साय अपने गृहग्राम बगीचा पहुंचे. सीएम ने अपने दौरे के दौरान ग्राम पंचायत करमा के डोंडीराही में धरती आबा भगवना बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया. भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम ने कहा, जल, जंगल और जमीन के लिए जो संघर्ष भगवान बिरसा ने किया वो अदभुत था. सीएम ने कहा कि धरती आबा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष, सामाजिक जागरण और बलिदान का अनुपम उदाहरण हैं, जो आज भी जनजातीय समाज सहित पूरे देश को प्रेरित करते हैं.


बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बड़ा ऐलान

सीएम साय ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी शासन, शोषण, धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था. उनका त्याग और संघर्ष भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा. जनजातीय समाज के उत्थान और गौरव की रक्षा के लिए उनके दिखाए गए मार्ग आज भी प्रेरणा स्रोत हैं.

प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat)

सामुदायिक भवन और रंगमंच का होगा निर्माण

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 37 लाख के विकास कार्यों का ऐलान भी किया. उन्होंने बैगाटोली कर्मा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 15 लाखे, कुदमुरा नांदो टोली में रंगमंच निर्माण के लिए 8 लाख, कुदमुरा पतराटोली (डिबा टोली) में सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए 7 लाख और केशव घर के समीप स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंच निर्माण के लिए 7 लाख देने की घोषणा की.

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विकासखंड बगीचा ग्राम पंचायत करमा (ETV Bharat)

पंचायत स्तर पर अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. प्रदेश की 6,000 से अधिक पंचायतों में ये केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. आने वाले समय में प्रत्येक पंचायत में यह सुविधा उपलब्ध होगी: विष्णु देव साय, सीएम

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विकासखंड बगीचा ग्राम पंचायत करमा (ETV Bharat)

जनजातीय गौरव दिवस से मिला सम्मान

विष्णु देव साय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है. हर वर्ष यह गौरव दिवस 2021 से पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. जशपुर जनजातीय संस्कृति, परंपरा और गौरव का एक महत्वपूर्ण केंद्र है. यहां स्थित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय देशभर में जनजातीय समाज के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए कार्य कर रहा है.

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विकासखंड बगीचा ग्राम पंचायत करमा (ETV Bharat)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होना पूरे जनजातीय समाज के लिए गर्व और सम्मान की बात है. केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है. विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना तथा जनजातीय बहुल गांवों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना संचालित की जा रही है. छत्तीसगढ़ के 6,661 गांव इस योजना में शामिल हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है: विष्णु देव साय, सीएम


सीएम ने किया वादा पूरा करने का दावा

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को ढाई वर्षों के भीतर पूरा कर दिया है. सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 10 लाख 60 हजार से अधिक आवास बनकर तैयार हो चुके हैं. किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य दिया जा रहा है. प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है. साथ ही दो वर्षों का बकाया बोनस भी किसानों को प्रदान किया गया है.

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विकासखंड बगीचा ग्राम पंचायत करमा (ETV Bharat)

तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है. चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है तथा रामलला दर्शन और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजनाओं के माध्यम से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं: विष्णु देव साय, सीएम

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ

सीएम ने बताया कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ किया गया है. उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन पर नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिनका निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा। इसके संचालन के लिए 8,000 अधिकारियों को जोड़ा गया है तथा 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है.

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विकासखंड बगीचा ग्राम पंचायत करमा (ETV Bharat)

बकाया बिजली बिलों पर अधिभार पूरी तरह माफ किया जा रहा है तथा मूल राशि के भुगतान पर भी विशेष छूट दी जा रही है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लोग लाभ उठाएं. केंद्र और राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों पर आकर्षक सब्सिडी प्रदान कर रही है. अब तक प्रदेश के 65 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग शून्य हो गए हैं: विष्णु देव साय, सीएम


वनवासी कल्याण आश्रम भी हुआ आयोजन में शामिल

बगीचा में आयोजित इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री योगेश बापट ने भी भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व, कृतित्व, संघर्षपूर्ण जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर अपने विचार रखे और लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का आग्रह किया.

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